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《厕所英雄》影评：针砭时弊值得赞誉，印度神片就算了吧

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2018-6-9 0:56:37

《厕所英雄》影评：针砭时弊值得赞誉，印度神片就算了吧

《厕所英雄》的高明之处在于, 用幽默和爱情包装一个通常被认为过于私密的社会问题, 以供公众讨论。同时，也存在很多不尽人意的地方, 有些问题对于非印地语的观众来说尤其成问题。

阿克谢·库玛尔扮演小镇青年凯沙夫, 他的爱情生活被其极端信奉宗教的父亲所控制, 后者看到他儿子的星图中存在各种问题。在遇见了活泼可爱又有原则的大学生贾耶 (布米·佩德卡尔)之后，凯沙夫的结婚意愿更加不可抑制了。

(值得赞许的是，这部电影承认了49岁的阿克谢·库玛尔扮演的角色不仅是一个大龄单身汉, 而且比他的爱人大得多。影片中透露,凯沙夫 36岁, 相比现实生活中阿克谢·库玛尔和布米·佩德卡尔相差二十一岁，凯沙夫和大学生贾耶的年龄差缩短了不少。）

这对爱人耍把戏骗过凯沙夫的父亲同意让他们结婚, 但很快发现一个更大的问题:凯沙夫 家里没有卫生间。在新婚之夜之后，第二天黎明之前，一群女人突然敲着窗户, 敦促她跟她们一起去野外, 免得她错过了这一整天里唯一让她大小便的机会，这时候贾耶才发现这个问题。

《厕所英雄》最值得称道的亮点是, 它迫使那些习惯于随时可以使用卫生设施的观众，不得不面对没有这些设施的生活是如何运行的窘迫现实。对于那些不需要出家门、不知道最近的公共厕所位置的人来说,《厕所英雄》描绘了一个噩梦般的场景, 而这却是在印度亿万人民日常生活中的现实情况。

贾耶要求凯沙夫在家里安装厕所却遭到了多方面的阻力, 从凯沙夫 "有什么大不了的？" 漠不关心到邻居们愤怒, 他们认为她的需求是对他们文化的攻击。这正是导致《厕所英雄》与国外观众沟通不畅的问题所在。

《厕所英雄》影评：针砭时弊值得赞誉，印度神片就算了吧

对于像贾耶这样从小家里就有卫生间的人来说——无论是在印度还是国外——卫生间的好处很明显。不仅改善了清洁, 而且提供了隐私, 对妇女更安全。贾耶的父亲提到了妇女在野外方便时被奸杀的事例, 家中有厕所是保护女儿的一种简单方式。

对印度以外的观众来说, 反对在家使用厕所的观念更难理解, 而《厕所英雄》在这方面解释得并不是特别好。抵制使用厕所——特别是来自村里女性的抵制, 被视为是一件值得骄傲的事, 贾耶的要求成了接受太多教育而自命不凡的口实。虽然通过村里的长老们引出了一些宗教上的因素, 这些宗教传统可能在印度很出名, 但对于那些不熟悉印度习俗的人，这些因素并没有给出充分解释。

事实上, 当村里的一位长老引用经文作为证据时, 他的话被字幕标注为 "[梵语]"。当凯沙夫 同样用经文反驳时, 同样只标注是 "[梵语]"。歌舞片段也出现了这个问题，歌曲直接被标注为 "民歌", 印地语歌词根本没有翻译。这些遗漏为非印地语观众设置了障碍。

《厕所英雄》影评：针砭时弊值得赞誉，印度神片就算了吧

很难理解《厕所英雄》的预定观众究竟是谁。如果是中产阶级的城市居民,那么《厕所英雄》改变农村民众对公共或私人厕所的抵触观念的作用微乎其微。如果是那些农村民众,那么《厕所英雄》就像是一场持久的责骂, 而不是一个有说服力的弘扬现代化的案例。即使是在电影中, 村民们也强烈反对凯沙夫为贾耶建造厕所的努力, 但后来他们莫名其妙就不反对了。

考虑到目前印度的政治气候，凯沙夫无疑是一个有趣的角色。他最初并没有坚定的信念;他只是想让每个人都停止战斗, 以便事情就能回到原来的状态。直到贾耶搬回了她父母家，凯沙夫才认识到这个问题对她来说是不可商量的, 不管她对他的感情如何。只有体会自己的苦果, 他才能理解现状对妇女的不公正。

阿克谢·库玛尔和布米·佩德卡尔在《厕所英雄》中的表现都很棒, 在谈情说爱的阶段很讨人喜欢, 随着他们的处境变得越来越绝望, 则开始令人心碎。扮演凯沙夫弟弟的迪韦严杜·沙玛也很不错。但可惜的是, 电影整体上与其演员阵容的实力并不匹配。

标签： 厕所英雄(4)

7.4 

厕所英雄 (2017)

影评(7)

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厕所英雄/Toilet - Ek Prem Katha(2017)
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