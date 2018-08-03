2018最令人惊喜续集《妈妈咪呀2》七大亮点

历经10 年备受期待的歌舞喜剧续集《妈妈咪呀2》本周终于在内地电影院上映了。

尽管即使是2008第一部的粉丝也可能对这起姗姗来迟的续集没有抱特别高的期望, 但事实上，迄今为止这部提前内地两周在全球大部分地区上映的续集已经取得了令人震惊的积极评价，甚至远远优于第一部褒贬不一的争议评价。不过这完全合情合理。

《妈妈咪呀2》不是一部故作聪明的费脑电影, 也没有深入洞察什么人文关怀: 只是有趣好玩, 能够让人轻松逃避现实, 沉浸在欢快的娱乐表演中。

[ 妈妈咪呀! 开心再嚟] 香港预告片

如果你是ABBA的粉丝并且多多少少喜欢第一部电影, 那么这部续集基本上也是你的菜。当然这部电影还远远不够完美, 相信势在必行的第三部电影肯定会加以改进, 不过鉴于这部喜剧原本可能沦为一场彻彻底底的灾难, 而结果却是一个实实在在的好电影，确实不虚十年等待。

老实说, 《妈妈咪呀！》续集竟然好过《侏罗纪世界2》, 委实令人意外..。

7. 莉莉·詹姆斯饰演年轻唐娜的迷人表现

虽然梅丽尔·斯特里普在电影中的戏份微乎其微, 不过观众被赋予一个非常令人喜爱的替代版,由可爱的莉莉·詹姆斯在电影大量的回忆片段中扮演年轻的唐娜。

以其在《灰姑娘》和《极盗车神》中扮演的角色而知名的詹姆斯可能与斯特里普没什么相似之处, 但考虑到她轻而易举地为电影带来了嬉戏玩乐的娱乐魅力，这一差异性很容易被观众忽略掉。

作为达到预期效果的新主角, 莉莉·詹姆斯肯定比上一部的主角阿曼达·塞弗里德有更多的表现机会, 詹姆斯开朗的歌声配合她可爱的个性, 基本上帮助她填补了梅丽尔·斯特里普缺席所留下的空白。

6. 欢快娱乐的歌舞戏

既然是《妈妈咪呀！》电影, 自然少不了大量无可挑剔的歌舞表演。在第一部电影中，歌舞片段是重要看点和调味剂, 而续集在这一方面依旧很棒, 甚至比前一集出色，打造了一些更复杂, 更荒谬也更滑稽的歌舞戏。

特别令人愉快的是电影前半段伴随着ABBA成名曲 "Waterloo" 的激情表演和临近结尾雪儿和安迪·加西亚之间令人难以置信的"Fernando" 二重唱, 而且即使是一些 "少为人知" 的ABBA歌曲仍然会让人闻歌起舞。

欧·帕克的执导风格并不是特别明显, 但他确实掌控的相当不错, 既保持了歌舞场景视觉上的吸引力, 而且最重要的是, 好玩又充满活力。

如果你是ABBA的粉丝, 看到电影里的这许多歌曲却没有由心地傻笑出来, 那可能是因为你哪里出了毛病。

5. 热情洋溢的配角阵容

这部电影之所以如此成功的其中一个主要原因就是, 你可以明显地发现剧组演员很享受这个过程, 并且最终把这些乐趣传递给了观众。

毫无疑问这部电影的配角都充满才华: 除了其他再次回归的老演员外, 杰西卡·基南·温饰演克里斯汀·布兰斯基角色谭雅的年轻版本, 怪异的恰到好处, 乔希·迪伦饰演年轻版本的比尔 (斯特兰·斯卡斯加德)，帅的一塌糊涂, 雪儿和安迪·加西亚的配对不言而喻, 奥米德·贾利利客串一个希腊海关官员也有多次有趣亮相。

即使是电影中一些较小的角色也会给整个影片带来一些显而易见的附加价值, 而且这些配角就像剧本本身一样, 从来不会让你感觉, 他们出演只是为了片酬或者只是做做表面功夫。

4. 就是这么俗套做作

如果你要看一部《妈妈咪呀！》电影, 却抱怨它太 "无聊" 太 "可笑", 那你显然是选错电影了。第一部《妈妈咪呀！》完全陶醉在了那种夸张做作的荒诞风格中, 演员们也都不是音乐剧科班出身，续集基本上更进一步发扬了这一特色。

这是一部典型的 "PG-13" 续集, 很好地避免任何有伤大雅的成人元素。电影致力于营造老少皆宜的“愚乐”风格, 但所有插科打诨都绝不愚蠢, 即使某个笑料没有完全达到预期效果, 你也很难不咧嘴一笑。

这部续集很有自知之明, 没有拔高自己, 只是将人们一直喜爱的所有ABBA元素发挥到了极致。

3. 《教父》式的剧情结构

早在上映之前，这部电影的叙事结构就频频被拿来跟《教父2》比较, 《教父2》的显著特点就是以倒叙的形式讲述了由奥斯卡影帝罗伯特·德尼罗饰演的维托·柯里昂年轻时代的故事。

在这里, 既是前传也是续集的《妈妈咪呀2》也进行这种无差别剪辑, 一方面讲述现在的苏菲 (阿曼达·塞弗里德) 筹备她妈妈的酒店的隆重开幕, 另一方面讲述崇尚自由精神的唐娜如何怀孕最终成了单亲妈妈。

这是一个很巧妙的技巧, 有助于电影总体保持适当的节奏, 而且通过两个时间段不同演员的对比演绎, 也使整体情节不至于变得过于凌乱。

当然《妈妈咪呀2》完全不足以与黑帮经典《教父2》相提并论, 所谓受后者启发、与之比较更像是营销噱头。

2. 即使玩深沉也感人

像这样喧闹浮夸的电影存在一个大问题, 那就是当他们开始有点过于急切地表达情绪时, 往往令人抵触，最终沦为笑柄。

令人惊讶的是, 得益于《妈妈咪呀2》极具感染力的质朴基调，影片中的情感宣泄大多数都让人心领神会。虽然你可能不会特别倾心于这些角色,但 《妈妈咪呀2》确实让我们深刻体会到了时间的必然性, 爱情的风险性和家庭的重要性, 而且所有这些都得到了ABBA无可否认的音乐力量的支撑。

令人钦佩的是, 这部电影没有处理的过於沉重, 尽管它本就是一个非常戏剧化的项目, 但直到最后阶段, 才公然试图从你的眼中挤出少许苦乐参半的眼泪。老实说, 如果你足够脆弱，肯定会双眼湿润。

1. 片尾歌舞表演玩疯了

《妈妈咪呀！》系列电影的结束方式只有一种, 所以这部电影以一场精心制作的歌舞表演结尾, 那简直是一场狂欢。

最后伴随着ABBA的“Super Trouper”, 全体演员出场, 过去和现在的演员纷纷搭档在一起, 全部身着浮夸的演出服装, 这段非常喜庆的欢快音符正适合欢送沉浸其中的观众回家。

这段表演基本上也是检验这种电影是否适合你的试金石: 在封闭环境下, 当片尾字幕前的最后歌舞节目开始时，一些观众早已迫不及待离开了，一些留下来的则畏畏缩缩, 颇为尴尬, 还有一些则会歇斯底里地大笑, 甚至可以一起合唱。

对于ABBA和这个系列的粉丝来说, 这只不过是结束这部电影的一种非常荒谬的方式而已。

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