<中国香港>《三城记》：这可是成龙大哥父母当年的爱情故事！





这是一部人物传记题材的电影 ，本可以拍出传记色彩更浓烈的风格，但因为出品方是张婉婷（导演 + 编剧）和罗启锐（编剧），毕竟曾经是拍出《秋天的童话》、《玻璃之城》、《宋家皇朝》、《岁月神偷》等众多经典的黄金组合。终于，终于，这部人物题材的电影，弱化了传记色彩，而拍出了烽烟战城中的那份矢志不渝，因为爱情起于芜湖，重遇并承若在上海，最后团聚在香港——于是，“三城记”之名由此而生。









作为一部民国背景的电影 ，从民国战乱拍到逃亡香港，有着非常到位的年代感；但，历史感略显欠缺，由头到尾只感受到战乱，而没有历史事件或者关键历史时间作为标杆，会明显夺走了电影的厚重感，也许这是导演希望拍出爱情电影的处理吧。









作为一部叙述爱情的电影 ，交代了所有的爱情萌芽、相爱相处、誓言诺言，所以整条感情线都非常清晰，处理也很显细腻；但，两个多小时看了下来，我却木讷了，真的没有被感动、被触动、被震撼，说不出具体问题在哪里（哈，肯定不在多愁善感的我身上），觉得就是没有出来我期待的烽烟爱情的感觉。其实，我觉得很多点是可以被挖掘的，比如战乱逃亡可以使得爱情多了份大历史下的无助无奈，比如兵荒马乱也可以使得爱情多了份令人动容的沧桑，比如辗转三城还可以使得爱情多了份揪心的来之不易 ……还比如阿华和肖玲的爱情支线也可以赋予更丰富的爱情内涵。然而，可能我充满了套路吧，导演却啥都没拍出个形来，所以说最后出来的爱情故事不平凡但也不精彩。









最为一部 “邂逅”城记的电影 ，香港主要是作为倒叙时候出现的，可以说是见证爱情最终结果的地方；安徽芜湖是爱情开始的村庄，那里宁静美好，一切的开始都是最美的；战乱中的上海，就是象征等待、希望、承诺和相遇的地方。我觉得，在电影中的这三城彼此有着深深的脉络，都是这段传记色彩的爱情最好且唯一的见证，看完整部电影应该是忘不了任何一城 ——然而，电影居然只是把这三城作为一个地点转折交代而已，干巴巴的，并没有给它们赋予生命的意义，挺令人失望的。





作为一部影帝影后级的电影 ，无论是主角刘青云、汤唯，还是配角金燕玲、秦海璐、井柏然、黄觉，都交出了合格的水平。其中，我个人觉得秦海璐把角色诠释得更为有层次，让我看到了肖玲的过去和现在的 “杂”、动荡时代中的“滑”、以及面对爱情的那份“傻”；井柏然的轻处理，也令我对这个背景来历不明的收买家多了几分观察，虽然不能说入木三分，但可以说出来的感觉就是恰到好处。至于两位大主角，汤唯在这种民国电影中的气质不减，但我开始觉得有审美疲劳，走心的场景并没有出现，而刘青云我一直都质疑他的民国气质，在这部电影里我依然觉得一般般，表演很用心用力，但却没有为电影加分。









作为一部张婉婷 + 罗启锐的作品 ，电影的其他方面都还是不错的：故事的叙述能力依然很强大，两个多小时都在推动剧情，节奏处理略慢但我觉得并不妨碍观影；电影的镜头处理非常到位，战场烽烟中仍不乏令人印象深刻的场景，比如在芜湖村子池塘边上的那个夜晚，比如那间赠送旗袍的小屋，比如那个在上海夜别的拥挤站台 ……等等，都尽显精心和用心；电影的配乐也是令我觉得不错的，保留着走心的文艺风格，还是那种能够回听的旋律，营造了种能够把故事缓缓道来的味道。









最后，别忘了告诉你们，这部电影男女主角的原型是成龙（陈港生）的父亲和母亲，跟你们获知这个事实一样，电影也把这个谜底放在了最后一刻 ……我个人觉得，其实这应该是电影的卖点，会增色不少，哈哈！@妖夜



