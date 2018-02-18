一个聪明导演的养成记录







无庸置疑的一件事情是，陈思诚是一个聪明的导演。



但很多这样的导演，在讲故事的时候往往不自觉就会露出了讨巧和鸡贼的两面，这个度有点难把握，稍微不注意就会滑向另一面。所以，聪明的导演会出现的一个通病就是，有时某部作品会很好得到公认的好评，突然某部作品又会出现负面评价。几乎看了陈思诚所有电影作品的曾先森，可以这么说，他目前还没出现这个问题。难得的是，陈思诚的这部春节档新作确实能做到前者的最大限度，把一个自己的探案系列，推向了一个全新的新高度。











看这样的电影，你必须全神贯注。



作为华语电影里少见的侦探题材，陈思诚将幽默杂糅至破案的内里，显示出自己对这种独特的，少见的风格的偏爱。甚至，在看片过程中曾先森还一度将自己代入到了电影中，那种临场感和生活化，让我不得不赞叹陈思诚的功力。











其实和很多其他华语导演对于刑侦类型电影的推理和铺陈有差异，陈思诚所秉承的推理更具有自己的特色，或者说这是一种偏社会派推理模式。这在以往的侦探类电影算是一种突破。这次影片所寻求的社会派推理方式相比于前作本格推理明显更进步一些，反转好几次都在意料之中，但是结果却还都不是，几乎每一次真的都要推翻自己重来。











对主演的选择方面，陈思诚显然也有自己的考虑，刘昊然、肖央和王宝强各司其职，合理搭配的同时也能凸显人物各自的性格。表演方面，主演王宝强依然演得外放又不失幽默，刘昊然也进步了不少，肖央如今的插科打诨也手到擒来。



很难得的是，在续集这样容易出现两极分化，要么会得到赞赏，要么让人扼腕的情况下，陈思诚拿出了难得的诚意，也显示了自己的才华。在续集有难度，观众口味和审美倾向需要考虑的情况下，他把大部队拉到了美国，以大开大合之姿，搭配嬉笑怒骂的节奏，消解了探案类故事重逻辑轻故事的通病。











整部影片将一种坏奇，推理，甚至说得不好听有点低俗，但实际却非常接地气的东西竟然做到了像一锅大杂烩一般美味。而且所有一切，又发生在华丽的国际化大都市纽约，这里面的巧妙，这里面的难度，这里面的情趣正是体现一个导演的调度功力。











从《北京爱情故事》开始，作为演员的陈思诚就开始涉及到导演这个方向上来。











在编剧和导演电视剧《北京爱情故事》之后，他和妻子佟丽娅又主演了同名电影。







他的每一部导演作品基本都是呈现上升趋势，在曾先森看来今天《唐人街探案2》呈现出如此的表达内容，条理逻辑，以及深入思考都是一路探索，锐意进取的结果。而他一贯中意的这一类型在之前也确实没有导演能做到精彩，无论是徐克的“狄仁杰系列”











抑或罗志良的“消失”系列也好









通病均是有案件，无推理，找凶手靠巧合。



应该说，在前几年这样的商业电影还算可以，尚且合格。但是今天看来，只有陈思诚做到故事主副线饱满层次分明的同时，逻辑依旧强悍而清晰。他确实对这个类型进行了更为深度的思考与探索，他在这个小众的、狭窄的领域走出了一条自己的新路。









聪明的导演和糊涂的导演最本质的区别是在于，他们对叙事的处理。



《唐人街探案2》精彩的地方应该是，它表面的滑稽，小聪明揭开后仍旧有东西看。他并没有一味的用技术，花上技巧的去消解掉，剩下形式感。陈思诚并不只是套路，他的这个东西是有分量感的，这种东西不是一种技巧的炫耀。聪明的导演是有技巧的，而且他的技巧的赋予了叙事本身的技巧。













陈思诚就是这样的一个导演，看得出他勤于思考，有自己的思维模式，能讲故事，在讲故事的同时能用一种自己独特语言讲。所有这些东西，包括形式感的，包括风格化的，包括一些技法上的尝试和呈现，可以看出如今的陈思诚已经是这一代导演中的佼佼者。作为今年春节档影片中大陆导演的顶梁柱，通过这部电影可以证明陈思诚是有驾驭国际大制作能力的。













看完了《唐人街探案2》，走出影院曾先森心里不得不为陈思诚导演点个赞，他确实是华语电影目前的优秀导演之一。





