越性能越安全！世界冠军车手领衔的名爵驾控营开营

12月9日，MG名爵再发车主福利，Trophy League名爵驾控营在成都国际赛车场正式开营。全新名爵6车主成首批学员，由中国汽车拉力锦标赛"五连冠"冠军车手王睿领衔带教，现场接受G级赛车驾照考核，深度体验全新名爵6的非凡性能和MG名爵品牌Safety Fast理念的驾控魅力。

传承MG名爵百年国际品牌的性能基因，搭载"6秒级动力总成、36米级制动系统"，标配XDS弯道动态控制系统、最新一代ESC车身电子稳定系统的全新名爵6，为驾控营带来前所未有的直线加速、极限制动与弯道狂飙。全新名爵6首批百名车主也在现场同步提车，正式晋升"当红主爵"，驾驶"最性能座驾"开启Safety Fast旅程，尽情体验"爵不将就"的心跳驾乘。

车主福利MAX！ 名爵驾控营开营 是车主就是赛车手

"最高颜值、最快速度、最强互联网、最壕配置"越级搭载，全面超越期待的全新名爵6，以出色性能表现与澎湃驾驭激情，回应年轻一代征服赛道的不变冲动，精准满足消费升级时代对于性能座驾的市场需求。上市不足1月，全新名爵6即创下大额订金订单10000+的记录，为车主缔造Always Young的驾乘生活。

给车主更进一步的福利体验，伴随全新名爵6的全国热销，Trophy League名爵驾控营正式开营。首站成都国际赛车场出发，名爵驾控营由CRC中国汽车拉力锦标赛连续5年年度冠军、WRC世界汽车拉力锦标赛澳大利亚站N组冠军、CTCC中国房车锦标赛冠军车手王睿领衔的十位职业车手，对车主"一对一带教"，与全新名爵6携手开启Safety Fast的竞速之旅。

包括起步加速、紧急制动、弯道操控、赛道跟随、全赛道练习等国际级赛车培训项目在内，名爵车主在国际赛车场上，展开了针对性的分项训练。职业教练全程"实时监控开车"，手把手诊断驾驶过程中不易发现的小毛病、个性化定制改进意见，帮助车主精准提升驾车技能，现场向中汽联颁发的G级赛车驾照发起挑战。

驾控营现场，不止新车主尽情嗨，名爵准车主也加入到了全新名爵6的赛道魅力当中，在职业赛道深度感受"非一般"的驾乘体验。全新名爵6交车也同步启动，让"全技能武装"的名爵车主正式晋升"当红主爵"，性能驾乘Ready Go！

性能制霸MAX! 赛道级Safety Fast越性能越安全

Trophy League名爵驾控营的正式启动，展现了MG名爵赛道血统与百年传承车主文化，更体现全新名爵6以高性能打造的极致驾驭表现。起步加速"凶猛"有推背感，全新名爵6搭载上汽"蓝芯"SGE 20T发动机，最大功率169马力、峰值扭矩250牛o米，车主想要飚动力可轻松召唤。"6秒级动力总成"搭档"36米级制动系统"，飙得起更刹得住，紧急制动精准到位，让"准赛车手"踏实出征--油门放心踩到底，全新名爵6挺你。

飙起来爽，转弯更是带劲、安全。"赛车手养成"的全新名爵6，有率性而为的加速快感，当然也有堪称精致的驾控愉悦：航空级铝制前麦弗逊独立悬架搭配后刀锋多连杆悬架，操控感让人自信满满；配合全系标配的XDS弯道动态控制系统、MK100德国大陆最新一代ESC车身电子稳定系统，"动力+操控"的完美组合，让各种急速姿势、花式过弯都"稳稳稳"游刃有余。全面越级的赛道驾控体验，配合五星级主被动安全配置，高能承包Safety Fast驾乘安全--任何路面情况都能实力应对，越性能越安全。

此外，全新名爵6还传承了MG名爵时尚基因，有口皆碑的"红红红"越级颜值，加上F1赛车级普利司通轮胎、豪车级渐进式转向灯、10.1英寸高清触控大屏、7英寸交互式虚拟仪表盘等一众配置，带来"别人的高配，是我们的标配"的十足底气。同时，全新名爵6更是以24H实时在线的"互联智行"注入时代基因，自带大数据引擎成就未来感的出行体验。

下一步，Trophy League名爵驾控营还将在郑州、宁波等地陆续启动，为MG名爵车主带来酣畅淋漓的驾控体验，并在传递高性能带来的Safety Fast理念的同时，进一步掀起MG专属的驾驭心跳。

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