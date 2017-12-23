《 奇门遁甲 》是由乐视影业（北京）有限公司、北京集智映像影视文化有限公司、金辉映画制作（香港）有限公司、乐视影业（香港）有限公司出品，由 徐克 担任监制与编剧， 袁和平 担任导演及武术指导， 大鹏 （董成鹏）、 倪妮 、 李治廷 、 周冬雨 、 伍佰 、 柳岩 等主演的奇幻武侠电影。

影片讲述在一个妖孽横行乱象频生的时代，为了世间安危，江湖上的神秘组织 “雾隐门”和捕快刀宜长、身世不明的少女小圆一行人的奇幻冒险旅程。《奇门遁甲》将于2017年12月14日上映 。





本片又是有乐视影业参与出品，上次的《那一场呼啸而过的青春》不知道还会不会上映。乐视以前投资过《小时代》《爵迹》《长城》等质量不佳的电影，这次《奇门遁甲》果然看下来也不大灵。还好我是免费看的无所谓。









本片导演是大名鼎鼎的袁和平，执导了很多优秀的动作武打片。不过最近几年当导演的水平不高， 2010年电影《苏乞儿》豆瓣4.7分，2016年电影《卧虎藏龙：青冥宝剑》4.7分，看 来 术业有专攻， 做动作执导和 做 导演的工作还是有区别的。









本片编剧是大名鼎鼎的徐克，历史作品也是非常优秀。不过最近几年 没有独立编剧 作品。 2011年参与编剧（一共3个编剧）的电影《龙门飞甲》豆瓣6.7分，2013年参与编剧（一共3个编剧）的电影《 狄仁杰之神都龙王 》 豆瓣 6.5分，2014 年参与编剧（一共 6 个编剧）的电影 《智取威虎山》 7.7分，2016年参与编剧（一共3个编剧，古龙是小说作者已过逝不计算入）的翻拍电影《三少爷的剑》4.9分。可见做编剧不比做导演容易。









1982年的同名电影《奇门遁甲》豆瓣7.8分，故事情节不同。但是该片融合武打魔术杂技戏曲等特效，加上搞笑曲折的故事还是拍的不错的。而这次徐克独立编剧的电影《奇门遁甲》豆瓣4.8分，目前《奇门遁甲》票房3亿不到。









估计观众是冲着两位大师的名声来看的，言归正传讲电影。（本片涉及部分剧情，请谨慎阅读。）



