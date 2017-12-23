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废柴门大战外星妖

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2017-12-23 21:22:27

 

 

   

    《奇门遁甲》是由乐视影业（北京）有限公司、北京集智映像影视文化有限公司、金辉映画制作（香港）有限公司、乐视影业（香港）有限公司出品，由徐克担任监制与编剧，袁和平担任导演及武术指导，大鹏（董成鹏）、倪妮李治廷周冬雨伍佰柳岩等主演的奇幻武侠电影。

    影片讲述在一个妖孽横行乱象频生的时代，为了世间安危，江湖上的神秘组织“雾隐门”和捕快刀宜长、身世不明的少女小圆一行人的奇幻冒险旅程。《奇门遁甲》将于2017年12月14日上映 。


     

    本片又是有乐视影业参与出品，上次的《那一场呼啸而过的青春》不知道还会不会上映。乐视以前投资过《小时代》《爵迹》《长城》等质量不佳的电影，这次《奇门遁甲》果然看下来也不大灵。还好我是免费看的无所谓。



本片导演是大名鼎鼎的袁和平，执导了很多优秀的动作武打片。不过最近几年当导演的水平不高，2010年电影《苏乞儿》豆瓣4.7分，2016年电影《卧虎藏龙：青冥宝剑》4.7分，看术业有专攻，做动作执导和导演的工作还是有区别的。



本片编剧是大名鼎鼎的徐克，历史作品也是非常优秀。不过最近几年没有独立编剧作品。2011年参与编剧（一共3个编剧）的电影《龙门飞甲》豆瓣6.7分，2013年参与编剧（一共3个编剧）的电影《狄仁杰之神都龙王豆瓣6.5分，2014年参与编剧（一共6个编剧）的电影《智取威虎山》7.7分，2016年参与编剧（一共3个编剧，古龙是小说作者已过逝不计算入）的翻拍电影《三少爷的剑》4.9分。可见做编剧不比做导演容易。



1982年的同名电影《奇门遁甲》豆瓣7.8分，故事情节不同。但是该片融合武打魔术杂技戏曲等特效，加上搞笑曲折的故事还是拍的不错的。而这次徐克独立编剧的电影《奇门遁甲》豆瓣4.8分，目前《奇门遁甲》票房3亿不到。



估计观众是冲着两位大师的名声来看的，言归正传讲电影。（本片涉及部分剧情，请谨慎阅读。）


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6.0 

奇门遁甲 (2017)

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奇门遁甲/The Thousand Faces of Dunjia(2017)
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