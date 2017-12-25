科学分析一部电影的好坏

电影看完后一直比较忙，今天终于抽出时间写一点自己的看法。

1、我也会分章节





周三的观众不多不少，气氛刚刚好，非常适合我这种经常独自行动的社会可疑大龄男青年，故事事先不太了解，听说徐克对自己的技术很有信心，带着天真的好奇心我来到IMAX厅，等待一场视听盛宴。吃完饭过来的，我提着一瓶十块钱的康师傅绿茶，万事俱备，只欠电影。





2、下面就不分了啊





大家看出来了，这并不是一篇严肃的评论，我只是尽可能从多个角度说一些我的看法，证明6分不是随便打，还是过了脑子的。

先分析观众。对一名普通观众来说，一部电影好看或者不好看，跟个人喜好、当时心情、傍边有没有小姐姐、演员帅不帅等等诸多因素相关，是很主观的事，有的人看啥都觉得好，有人看啥都觉得烂，可见观众是任性的，这些因素里，并没有镜头、色调、剪辑这些词，换一种说法，观众进电影院的时候其实是不带脑子的，一个长得跟毛线球似的外星人从天上掉下来救了一个黑不溜秋的同伴，俩人还能合体，在电影院里有人会觉得导演疯了吗？从这个角度看，奇门遁甲深谙这个套路，把观众理解为天真烂漫说啥都能信的二傻，这没什么问题，只是我认为大家对二傻的认识并不完整，二傻固然喜欢看简单、炫酷和新鲜的东西，但二傻也有情绪，也会哭会笑会上吊，阿甘尽管不太会表达，但感情比常人还要丰富，在理解观众的角度看，本片轻松娱乐有余而情绪不足，不能算好电影。

电影的目的是挣钱，啊不是，是给人一段美妙的经历，给观众在平时生活中无法得到或者很难得到的体验，和挣钱，要做到这两点并不容易。先说挣钱，本片投资2.5亿，和超级英雄电影动辄十几亿的成本比不算多，质量也属上乘，这样的制作看得出来成本控制的也算可以了，但也确实没啥亮点，有好几个地方明显想做出屏的3D效果，但感觉技术不行没出来，吓人也没吓到，这就尴尬了，要么就别做，还用慢镜头，好像在说“你看，我尽力了，这个效果只能飞到这了”，我是真是心疼特效团队。不说质量了，说宣传，挣钱的烂片不少，奇门遁甲不算最烂的，阵容也挺强大，但宣传也不给力，观众大老远去电影院来回好几个小时是得有个理由的，别“徐克幽默的表示”了，这老家伙一点也不幽默好吗，要么你有真功夫口碑好，要么宣传到位把话题炒热，两者都不占，活该观众不买账。

关于挣钱这块外人能说的不多，下面说说体验，电影较其它娱乐形式不同之处在于它要求观众在两个小时的期间内只能乖乖坐着不能干别的事，不能聊天不能交流没有互动，烟花是好看，但你仰着脸看俩小时不能说话试试？为什么科幻题材的星际穿越不做3D，仅凭2D的效果就给人这么持久的震撼而成了经典？这个话题都老生常谈了，谁知道奇门遁甲讲了个啥玩意儿？电影的体验重在故事是由它本身的特性决定的，一部电影可能可有可无，但故事是生活必需品，是一个永恒的话题，这就是电影存在的根本，把故事讲好，说多少遍都不为过。故事没讲好差评。

冷静一下，奇门遁甲还是在努力的为观众制造一些新意，比如有种看武侠小说感觉的章回设置，层层递进的节奏也控制的不错，专门除妖并可以让人失去一段记忆的雾隐门有点意思，还有周冬雨的角色，五大掌门，偶尔的小幽默，这些设定都给人新鲜感，除了妖王的设定是有些失败的，妖王还不如借鉴一下福音战士里面的使徒，不要那么多废话，非得硬生生说几句坏蛋标配的台词，声音配的跟变形金刚似的，不出戏可能吗？话说周冬雨后来又活了是什么鬼，真是从坟里又蹦出来了啊！那你们埋的时候在那演啥呢？？拜托不要再出来祸害观众了，我们是傻，但真不喜欢被当猴刷，不尊重观众的结果是观众也不会尊重你的电影。武侠题材本来就不适合太过娱乐化的内容，这个硬生生的大团圆结局更是不伦不类，让人恼羞成怒，十分生气。

最后提一下片子的观感，视觉方面前面说过3D没有出彩，还不如直接做成2D，美术方面即没有让人惊艳的画面，也没有细致精美的造型，演员没什么性格，也不怎么养眼，倪妮还好吧，也就是中规中矩。

再最后，我也没怎么明白“奇门遁甲”这四个字到底是个啥意思，跟电影啥关系，只能说太故弄玄虚。

也许是这个时代进步太快，大佬都跟掉了节奏，失望的肯定不止我一个。

最后的最后，我是真心疼特效工作人员啊，给它做这么多道具服装特效，辛辛苦苦的作品却得不到好的评价，就当练手吧，为了做出下一个更好的作品。