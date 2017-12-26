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太多的陈凯歌，太少的大唐——《妖猫传》

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2017-12-26 17:40:46

在影片结束的时候，导演埋藏好所有的线索都得到了归宿，由黄轩扮演的白居易终于放下和李白相比的心结，完成了自己的传世作品；由染谷将太扮演的空海最终如愿从假的驱魔师转正并且得到了“无上秘”法；在野地贩卖幻术的瓜农最后变成了“明哲保身”的寺庙主持；最后影片落笔到一个神秘主义结尾的宗教风情画，好像在不断提醒着观众：空海可一直是个和尚，你们千万别忘了。

但是，为什么每次看完凯歌导演的电影，总感觉有一个不阴不阳的太监？



白居易难放下心中对于“真实”的杂念，从耿直记录真实死因被开除开始，他心中的真实和他心中无法超越的“李白”形象就一直纠缠在一起；和尚空海从踏上大唐的旅程开始，就面临这对于身份“真实”的怀疑，从替代师父的一个冒牌货，到在船上经历的考验，“一个孩子的安睡中有着另一个宁静的世界”，再到进入盛世时迷之微笑的脱俗形象，他也在寻找他的真实。

一个人寻找幻境，一个人却身处幻境寻找真实。而影片中的妖猫则是一把调羹，把两位的生活搅在一起。导演安排一只说话妖猫，安排一桩凶案，在我看来都是多余，他俩就有化学反应的基础。

两个人碰到一起，事情就要发生，两个人的价值观和追寻世界的角度都太不同了，导演只需要把一只妖猫加进来，妖猫它是一个象征，事情就会自然发生。这片不能是一个侦探片，猫又怎么能说话呢？一个必然发生的事情，是不需要在加入侦探片的一层动机的。

“三十年过去了，只有你才想着贵妃。”导演担心观众理解不够，累赘了。前笔写妖猫三重一浅，多好的指代，后笔只要再回忆一下白龙被打的片段就足够，何必还要借尸还魂，闲笔心态太重，你把电影拍透了，观众就没意思了。

是猫无意中戳穿了两个人心底的秘密，去探索自己的几十年前的旧事，明知真相不重要，为何用“大实话”去解说？要是猫都能说话了，何必还要阿部宽？小说中可以并列出各色人物来进行描绘，这是作者的野心，可是这样一部短短的电影就不行。即使是已经成为大师的陈凯歌导演，电影是失控的艺术，但是这样为后面完全的失控和最后力挽狂澜地扣回主题埋下了隐患。

影片后半段着墨过多在杨贵妃和两位少年的感情上，在我看来都是多余，导演开篇的人物是白居易和空海，兜了一圈，说的依然还是两人。拍到一半兴起，找不到重点了，从说故事拍到群像，整部电影就被完全地割裂，观众也看得不知所云，既然是拍贵妃感情，为什么前面拍空海驱魔，为什么拍故作玄虚地拍猫妖作乱；要么拍的是空海，什么拍阿部宽，拍李白，拍极乐之乐？



太多的陈凯歌，太少的大唐。

导演是用心的，从极乐之宴的一场戏就可以看出来，可是极乐之宴变成了极乐之艳。越用心就要越知道发乎情，止于礼，电影是限制的艺术，什么都说一嘴，什么都要提一句，就杂烩了。整部电影的美术是精分一般的奇怪，可以粗暴地把白鹤少年出现之前和之后画一道线，好像突然汽车装上了核能，一边漏油，一边狂奔，开进了旁边的岔路从子。

「道士下山」前半段新奇，后半段复杂，出了厅感觉浑身不舒服...徐浩峰好歹能把架子端住，虚实结合能让人信，凯歌导演有种民科的热情，玩着玩着就脱了，篮球场打的挺好就突然上电线了？极乐之宴挺实，突然就开始上天，附体，最后还用科学去解释，玩的都挺好，但是武侠终究需要有个界限。

和「道士下山」一样，「妖猫传」里前半段都挺好，藏得不露怯，是这么回事就是这么回事。幻术，志怪，奇情都在理，都在大唐的地心引力里面。一到后半段，全程开始飘，从墓穴到悬崖瀑布，导演唯一依托的地心引力没了，想象力开始不受控制地乱飘，剧情和美术就整体不受控制，没有控制的想象力是可怕的，太多陈凯歌，太少的大唐。

凡是凯歌导演排出来不是他自己的东西都是好看的，一旦他开始自我表达，甚至自我陶醉，电影就完全失控。「道士下山」和「无极」还没有让导演的自我陶醉表达完全么？好的导演在末尾会收，越在高潮越看导演张弛有度的功力，「卧虎藏龙」末尾简短有力，三招解决碧眼狐狸，李安知道末尾不靠武侠想象力，得落到情上。观众看的是导演转换能力的想象力，如何把侠义转到情义，有再多好点子也要收起来。

凯歌导演，你已经是大师了，就不要在让观众认为你假装大师了吧。摆出一副杰作的架势，还是露出马脚。

既然是白居易和空海的视角去回溯往事，为何多此一举着墨白鹤少年呢？两人本身就是一组对应，白龙就是白居易回归历史重新体验所扮演的角色，单纯清澈，爱既不复杂也不多余，正正好的一种雨夜求字。回到历史，空海也会和丹龙一样选择，明哲保身，超脱世俗但又没那么超脱。两者就是一体，前面写过白空二人，后面就不必多加解释。




全部超脱，生死不为所动的空海得不了道，进不去寺庙，得不到秘法，就连幻术识破了也被骗，他少了那一点的人性。整个人在看到贵妃对于生命渴望的那一场戏中得到解脱，他认同了对于生命失去的恐惧，他也就真正得到了对于幻境之中的真实。

该如何处理和幻想理念世界的连接？白居易式的放弃生活，在破碎生活中幻想理念花瓶得以自保，还是空海式的对身处的理念世界不为所动，看破红尘也看腻红尘，一种马基雅维利式的利用尘世：既然尘世如此不堪，那一条生命又有什么可惜的呢，只要理念世界得以保全，尘世的非道德种种手段又有何区别？

导演带领我们从白居易走到空海，再将两人又一起拉回到白居易。探险的主题是成长，需要经历否定之否定。白居易接纳了那个不完美的李白，那段不完满的爱情，最终让自己的「长恨歌」圆满了；空海接受了俗世的各种贪嗔痴，不融入其中自得其乐，也不自我隔离看着熟睡的婴儿，他也最后得以授得秘法。

故事讲到一半导演就脱手了，像小学生写的作文，写道一半兴起，不知所云，末了还要扣到一笔煽情的结句上。其实玩脱了就玩脱了也挺好，没什么包袱，电影不是格律诗，一字不改是需要前期的苦吟炼字的基础的。

凯歌导演的电影从《梅兰芳》开始，就有一种观感的太监心态。满载期待而来，坚挺的鼻梁，壮硕的胸肌，分明的腹肌，心想着至少也是大卫一样的雕塑，可是下面却是一凉。

满载着期待而来，照例也满载着而去，只是中途装着的金银珠宝被再一眼就换成了玉液琼浆，你不失望，你只是奇怪。不时还要摸一摸，这东西是不是假的？

 

7.2 

妖猫传 (2017)

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妖猫传/Legend of the Demon Cat(2017)
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