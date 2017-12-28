大唐的妖猫和白鹤少年

看之前见过零星的影评，诸如“口碑两极分化”“陈半部”等，联想到道士下山、赵氏孤儿、搜索和无极等，也没对陈凯歌抱多大期望，没想到看了以后，真是大出意料，超乎想象。全篇气势磅礴一气呵成，完全看不出后半部泄气的节凑，不存在只拍了半部好电影之说。

妖猫传远不止一部视效华丽的大片，就充沛饱满的感情而言照样堪称大片。这个电影前一半极尽渲染悬疑恐怖的气氛，同时又各种展现大唐建筑、歌舞、外邦来朝、中外交流、诗歌等方面的鼎盛；后一半开始各种反转，九曲回旋，极尽腹黑。

所以，这哪是空海沙门，这分明是霸王别姬、青蛇、川岛芳子、胭脂扣的李碧华啊。极尽缠绵哀愁，全是奇情虐恋。眼前所见全是执念，握得越紧越是徒然。妖猫白龙，长恨当歌长歌当哭啊。

陈凯歌这次真的是借妖猫传洗刷了无极的耻辱啊。陈凯歌和张艺谋他们这代导演的美学和技巧，不管你觉得他们的年代过去了没，有些东西除了他们现在的年轻导演还真拍不出。就大片电影的气势而言，就不是现在演了几部戏就开始当导演的瓜娃子能拍的出来的。

最后夸一下万达CBD的Imax的绝佳效果。最近去这个电影院次数挺多，看了两遍正义联盟，一遍奇门遁甲，一遍妖猫传，现在每次去都跟回家似的，哈哈。

妖猫传

Legend of the Demon Cat

(2017)







