鲜衣怒马少年行-《妖猫传》 文:Jovi 看了电影我才发现原来一直以来“云想衣裳花想容,春风拂槛露华浓。”这耳熟能详的两句诗,我竟念错了两个读音。一方面羞臊了才疏学浅还不读书的我,另一方面也亮明了陈凯歌文人电影的本质和用心。 大唐盛世是每个中华儿女心中的一缕情怀,没人见过,但从留下诗词,传下的建筑气韵,还有那包容大度的自信与从容都是那让人向往的曾经的辉煌。而日本文化中的不少元素甚至日本古建筑的形制都与大唐有这千丝万缕的联系。因此陈导选择这部日本人写的奇幻原著来呈现他本人的抱负也是相当的合情合理。 我看的是IMAX的版本,那些精致的场景和绚烂的颜色在超大尺寸的银幕上幻化出异常璀璨细腻的图景,明暗,色彩,构图精彩至极。镜头带着我们跟随着白居易和空海进入大唐金碧辉煌的琼楼玉宇、热闹繁华的市井酒肆、气势磅礴的帝王之城;也目睹了李白醉酒,力士脱靴的典故,朦胧之中挥毫成诗的飘逸,和诗仙的意气风流;还有那准确的声音定位,让你可以感觉到妖猫化作春琴走在屋顶吟念云想衣裳花想容时的妖媚。 耗巨资搭建的长安城实景,让整部电影在虚幻中有了坚实的基础,这和电影的主旨很契合: 眼前的一切都是幻术,但幻象中总有真实的东西。这也是这部电影的眼。而从这个题眼入手去仔细分析这部电影你便可以发现很多有趣且相互关联的事物。 这部有着扎实原作做基础的电影并不像一些评价说的剧情涣散,相反我个人倒是觉得很连贯,气氛铺陈和层层递进也有条不紊,只是导演有太多东西想说,有太多想要证明自己的小私心,影片又有千头万绪的线索和众多的出场人物,这些在一部两小时多一点的影片里显得有些拥挤,而剪辑上的小问题则导致前半段显得过于急促而有些凌乱,很多转场也用了画外音这种最直接也最偷懒的做法,而与电影的诗性相左。 整部电影围绕着虚与实在探究,皇帝操纵一切,贵妃知晓一切,而其他人都是在试图拼出那完整的图,而事实与理想的相悖让人痛苦,心生怨怼,郁结成妖。这妖是人心,是痛苦的情,而解脱的途径就是空海所追寻的无上密。白居易执着于真假,最后释然,《长恨歌》一字不改,以为诗的内容虽是假的,但里面的情是真的,但这情是李隆基与杨玉环的,还是白鹤少年对贵妃的?这没有说破,也没有必要说破。 电影里的演员都很出色,所有演员演技全程在线,阿部宽和染谷将太口型都对的上,也是真的下了功夫。只有李安导演的公子稍微欠了点火候,有点游离。这部电影值得说的地方太多,极乐之乐的华美,贵妃的惊艳,李隆基和安禄山的击鼓而舞,还有栩栩如生,如真似幻的小黑猫。 虽然不一定能成经典,但是一部充满诚意的充满文人气质的影片,但陈导的这种精英气质和借由鲜衣怒马的少年郎的探案过程所牵出的情与哀伤,还有对那曾经的辉煌的回望,是否合得了您的胃口,我不敢妄肆猜度。 若非群玉山头见,会向瑶台月下逢。写得真好。 iPad发的,图貌似不见了,抱歉。 #妖猫传/Legend of the Demon Cat(2017)妖猫传 Legend of the Demon Cat (2017)