《妖猫传》是由新丽传媒股份有限公司、角川公司、二十一世纪盛凯影业、英皇影业有限公司出品的古装电影，由陈凯歌执导，王蕙玲编剧，黄轩、染谷将太、张雨绮、秦昊、阿部宽、张榕容、刘昊然、欧豪、张天爱等主演。该片改编自日本魔幻系列小说《沙门空海之大唐鬼宴》，影片于 2017年12月22日中国上映。









陈凯歌的电影一般都是毁誉参半， 他 15年 导演并参与编剧 的 电影 《道士下山》豆瓣 5.4分，2012年导演并参与编剧的电影《搜索》豆瓣7.3分，2010年导演并参与编剧的电影《赵氏孤儿》豆瓣5.8分，看规律好像是2000年以后凡是导演并编剧的历史戏都没有高分。难怪当年豆瓣9.5分的《霸王别姬》有人怀疑实际是他老爹的作品，而他 豆瓣 4.9分的 电影《无极》 一直被拿来说事。





编剧

王蕙玲

2010年参与编剧的电视剧《新京城四少》豆瓣6.2分，2012年参与编剧的电视剧《你是春风我是雨》豆瓣6.4分，2014年和2015年参与编剧的电影《太平轮》上下两部，豆瓣分别是5.8分和6.5分，比起2010年以前的作品评分有所退步。





本片原小说作者

梦枕貘

2010年以前的编剧参与的影视剧都在7分以上水平，2016年参与编剧的电影《珠峰：神之山岭》只有5.6分。









虽然三位近年作品分数江河日下，不过本片上映初期宣传这部电影的文章基本都是溢美之词。所以我带着好奇心去看一下，是否会像《无极》一样被人诟病分数扑街。









目前该片豆瓣评分 6.9分票房已过4亿，言归正传讲电影。







