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黑猫复仇记

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2017-12-31 22:16:40

 

《妖猫传》是由新丽传媒股份有限公司、角川公司、二十一世纪盛凯影业、英皇影业有限公司出品的古装电影，由陈凯歌执导，王蕙玲编剧，黄轩、染谷将太、张雨绮、秦昊、阿部宽、张榕容、刘昊然、欧豪、张天爱等主演。该片改编自日本魔幻系列小说《沙门空海之大唐鬼宴》，影片于2017年12月22日中国上映。



陈凯歌的电影一般都是毁誉参半，15年导演并参与编剧电影《道士下山》豆瓣5.4分，2012年导演并参与编剧的电影《搜索》豆瓣7.3分，2010年导演并参与编剧的电影《赵氏孤儿》豆瓣5.8分，看规律好像是2000年以后凡是导演并编剧的历史戏都没有高分。难怪当年豆瓣9.5分的《霸王别姬》有人怀疑实际是他老爹的作品，而他豆瓣4.9分的电影《无极》一直被拿来说事。


编剧王蕙玲2010年参与编剧的电视剧《新京城四少》豆瓣6.2分，2012年参与编剧的电视剧《你是春风我是雨》豆瓣6.4分，2014年和2015年参与编剧的电影《太平轮》上下两部，豆瓣分别是5.8分和6.5分，比起2010年以前的作品评分有所退步。    
      本片原小说作者梦枕貘2010年以前的编剧参与的影视剧都在7分以上水平，2016年参与编剧的电影《珠峰：神之山岭》只有5.6分。



虽然三位近年作品分数江河日下，不过本片上映初期宣传这部电影的文章基本都是溢美之词。所以我带着好奇心去看一下，是否会像《无极》一样被人诟病分数扑街。



目前该片豆瓣评分6.9分票房已过4亿，言归正传讲电影。



（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）

 

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标签： 影评(13033)

7.2 

妖猫传 (2017)

影评(118)

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妖猫传/Legend of the Demon Cat(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/13417984/blog/8026855/
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