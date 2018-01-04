一首长恨歌引发的血案,观《妖猫传》有感

为什么会想到这个标题呢，缘由是从陈凯歌的的那部《无极》说起的，此片无论是口碑还是票房，都是双双扑街，陈凯歌也是沦为了烂片导演的名号。可是这之后的几部作品再到今天的《妖猫传》，个人觉得陈凯歌可以说得上是彻底洗白了。作为中国最有个性的导演，为了拍摄本片，不惜用六年时间来实景打造长安城，之后又抛弃较为讨好的3D，以传统的2D来展现，在这里我就要给陈导一个大大的赞。

说回本片，《妖猫传》主角本应是那只所谓的妖猫，可是无论是一众人类演员的演技，无论是中方演员还是几位日本演员，由于本片的场景都是实景拍摄，只有极少数的特效是在绿幕下完成的，个人觉得都是无可挑剔，特别是还请到了老艺术家秦怡老师客串前朝老宫女一角，这个估计也就陈导能够请得动。

除此以外，本片不论色彩还是构景，六年的时间，精心打造的长安城，高度还原了陈导眼中的当年的大唐盛世，在IMAX的映衬下，可谓美轮美奂。

剧情方面，本片以杨贵妃在马嵬驿的死来展开，对于此事，本来民间都是议论诸多，然而陈导对于本片的构解可谓另辟蹊径，刻画了一个不仅倾国倾城，而且重情重义的贵妃形象。就像最后空海问白居易的那个问题，对于长恨歌，你是否还要修改，白居易本来有所动摇的心，被杨贵妃的情所打动，于是回答道，一字不改。从而造就了这千古名句。

最后，再补充一句，本片是我个人觉得在2017的国产电影里面，我个人觉得是拍的最好的一部，也许虽然票房也许会不及一众所谓的娱乐大片。但陈导的这次，可谓诚意满满，这部《妖猫传》绝对不能错过，这里要再次为陈导打call，为我的2017电影之旅画上了一个堪称圆满的结局。

最后的最后,送上千古佳句,长恨歌

长恨歌