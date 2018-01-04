一首长恨歌引发的血案,观《妖猫传》有感

为什么会想到这个标题呢，缘由是从陈凯歌的的那部《无极》说起的，此片无论是口碑还是票房，都是双双扑街，陈凯歌也是沦为了烂片导演的名号。可是这之后的几部作品再到今天的《妖猫传》，个人觉得陈凯歌可以说得上是彻底洗白了。作为中国最有个性的导演，为了拍摄本片，不惜用六年时间来实景打造长安城，之后又抛弃较为讨好的3D，以传统的2D来展现，在这里我就要给陈导一个大大的赞。
说回本片，《妖猫传》主角本应是那只所谓的妖猫，可是无论是一众人类演员的演技，无论是中方演员还是几位日本演员，由于本片的场景都是实景拍摄，只有极少数的特效是在绿幕下完成的，个人觉得都是无可挑剔，特别是还请到了老艺术家秦怡老师客串前朝老宫女一角，这个估计也就陈导能够请得动。
除此以外，本片不论色彩还是构景，六年的时间，精心打造的长安城，高度还原了陈导眼中的当年的大唐盛世，在IMAX的映衬下，可谓美轮美奂。
剧情方面，本片以杨贵妃在马嵬驿的死来展开，对于此事，本来民间都是议论诸多，然而陈导对于本片的构解可谓另辟蹊径，刻画了一个不仅倾国倾城，而且重情重义的贵妃形象。就像最后空海问白居易的那个问题，对于长恨歌，你是否还要修改，白居易本来有所动摇的心，被杨贵妃的情所打动，于是回答道，一字不改。从而造就了这千古名句。
最后，再补充一句，本片是我个人觉得在2017的国产电影里面，我个人觉得是拍的最好的一部，也许虽然票房也许会不及一众所谓的娱乐大片。但陈导的这次，可谓诚意满满，这部《妖猫传》绝对不能错过，这里要再次为陈导打call，为我的2017电影之旅画上了一个堪称圆满的结局。
最后的最后,送上千古佳句,长恨歌长恨歌
汉皇重色思倾国，御宇多年求不得。
杨家有女初长成，养在深闺人未识。
天生丽质难自弃，一朝选在君王侧。
回眸一笑百媚生，六宫粉黛无颜色。
春寒赐浴华清池，温泉水滑洗凝脂。
侍儿扶起娇无力，始是新承恩泽时。
云鬓花颜金步摇，芙蓉帐暖度春宵。
春宵苦短日高起，从此君王不早朝。
承欢侍宴无闲暇，春从春游夜专夜。
后宫佳丽三千人，三千宠爱在一身。
金屋妆成娇侍夜，玉楼宴罢醉和春。
姊妹弟兄皆列土，可怜光彩生门户。
遂令天下父母心，不重生男重生女。
骊宫高处入青云，仙乐风飘处处闻。
缓歌谩舞凝丝竹，尽日君王看不足。
渔阳鼙鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲。
九重城阙烟尘生，千乘万骑西南行。
翠华摇摇行复止，西出都门百余里。
六军不发无奈何，宛转蛾眉马前死。
花钿委地无人收，翠翘金雀玉搔头。
君王掩面救不得，回看血泪相和流。
黄埃散漫风萧索，云栈萦纡登剑阁。
峨嵋山下少人行，旌旗无光日色薄。
蜀江水碧蜀山青，圣主朝朝暮暮情。
行宫见月伤心色，夜雨闻铃肠断声。
天旋地转回龙驭，到此踌躇不能去。
马嵬坡下泥土中，不见玉颜空死处。
君臣相顾尽沾衣，东望都门信马归。
归来池苑皆依旧，太液芙蓉未央柳。
芙蓉如面柳如眉，对此如何不泪垂。
春风桃李花开日，秋雨梧桐叶落时。
西宫南内多秋草，落叶满阶红不扫。
梨园弟子白发新，椒房阿监青娥老。
夕殿萤飞思悄然，孤灯挑尽未成眠。
迟迟钟鼓初长夜，耿耿星河欲曙天。
鸳鸯瓦冷霜华重，翡翠衾寒谁与共。
悠悠生死别经年，魂魄不曾来入梦。
临邛道士鸿都客，能以精诚致魂魄。
为感君王辗转思，遂教方士殷勤觅。
排空驭气奔如电，升天入地求之遍。
上穷碧落下黄泉，两处茫茫皆不见。
忽闻海上有仙山，山在虚无缥渺间。
楼阁玲珑五云起，其中绰约多仙子。
中有一人字太真，雪肤花貌参差是。
金阙西厢叩玉扃，转教小玉报双成。
闻道汉家天子使，九华帐里梦魂惊。
揽衣推枕起徘徊，珠箔银屏迤逦开。
云鬓半偏新睡觉，花冠不整下堂来。
风吹仙袂飘飘举，犹似霓裳羽衣舞。
玉容寂寞泪阑干，梨花一枝春带雨。
含情凝睇谢君王，一别音容两渺茫。
昭阳殿里恩爱绝，蓬莱宫中日月长。
回头下望人寰处，不见长安见尘雾。
惟将旧物表深情，钿合金钗寄将去。
钗留一股合一扇，钗擘黄金合分钿。
但教心似金钿坚，天上人间会相见。
临别殷勤重寄词，词中有誓两心知。
七月七日长生殿，夜半无人私语时。
在天愿作比翼鸟，在地愿为连理枝。
天长地久有时尽，此恨绵绵无绝期。