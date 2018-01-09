学院派出身的唐晓白经过多年的积累，一出手就让人刮目相看。她的首部电影就得到了国际上的瞩目与肯定，第二部电影《完美生活》更是应邀参加了多个国际电影节，积攒了名气，也有所斩获。不过自从第三部文艺片《爱的替身》后，唐晓白似乎想换个路子，拍摄了“都市轻喜剧”《我的博士老公》，根据豆瓣上的评分和人数来看，显然是失败的。她的词条中还有一部未完成的新片《玩命嫁期》，看上去也是商业片，还是错别字系列的。

《完美生活》不是独立电影，而是贾樟柯监制，香港星汇出品的剧情片。依照导演自己的说法，之所以加入纪录片的段落是因为：

你们看到这部电影以这种形态出现，其实有个过程。在我们剧本准备的阶段，实际上它还是一个常规的故事片，它以经典电影的方式来结构，只是讲在成片中剧情那个部分的女主角怎么离开家乡，去外边世界的过程。大概在06年冬天，我在中国北方的一个小的工业城市里，拍摄了这部电影60%到70%的部分，还剩结尾没有拍。我们的预期是让整个剧组，修整几个月后去南方继续拍摄。但我当时强烈的感受，觉得这部影片需要更加尖锐和锋利的东西。我一直在思考，怎么能突破常规电影的格局，一直在思考让剧本本身变得更好。

看来这样的双线设计既有主观因素，也有客观因素。在成片中，纪录片的部分穿插在其中，是对一个广东老舞女的访谈，她曾嫁给香港人，又被离婚，自己带着孩子回乡艰难度日，打回原形。这部分内容强插进去，有割裂感，也有凑数感，全部拿掉最好。

影片的主戏发生在抚顺，一个灰突突的东北四线城市。姚芊羽扮演的女主角倔强而独立，是个非常拧巴的女孩。她生活在一个无爱的环境里，父亲母亲都忙着和外面的情人鬼混。她去找不回家的父亲，但只找到他的情人，还被那个悍妇责骂；她堵在门口质问母亲屋里的男人是谁，又同样遭到了更加泼辣的母亲责骂。气愤的女孩拿来夜壶，把尿浇在了母亲姘头的鞋里，但她无法改变这一切，这个四分五裂的家庭早已无法收拾。

女孩有一个弟弟，家里因为穷，母亲让女孩辍学打工供弟弟上技校，但弟弟在学校里却吊儿郎当，他贩卖黄色书籍赚钱被处理，让女孩彻底对家庭心灰意冷，想永远地逃离此地。可以看出姚芊羽是个极有潜质的女演员，她将那种带着青涩的倔强演的令人信服又自然生动。中国不缺好演员，缺的是让他们尽情发挥的好戏 。如果这部电影是一部相对完整的故事片，姚芊羽的星途也许不会比秦海璐、黄璐等人差。

故事中的男主人公是个瘸子，靠卖画为生。他带着不羁的、嘲讽般的笑容游戏人间。女孩离家后去宾馆打工，遇到了这个长期开房的男人。男人漫不经心地追求她，她若即若离地欲拒还迎。男人似乎很关心女孩，但他却已经厌倦了这个世界。他托女孩把大老板的货全部带去香港，自己付出了生命的代价。这个厌世的男人是成泰燊扮演的，他也出现在最近的《妖猫传》里。

女孩满怀希望的去了香港，但马上又和男人失去了联系，无所依靠的她只好去了深圳，她嫁了人，靠一爿小店过活，又和一个香港老板纠缠不清。影片的结尾太仓促，没有了开始时的沉稳和扎实。

《完美生活》略带讽刺地展示了这个时代的底层女性不屈服于命运，但经过了一番挣扎后又妥协于命运的悲剧经历，虽是一部不完美的影片，但也是一部有遗憾的佳作。