樊少皇的18岁是"童年阴影"，李小龙成龙等功夫巨星呢？

前几天朋友圈掀起了一阵晒自己18岁照片的风，原因是2018年的到来，最后一批90后将年满18岁，意味着一代人的成长与成熟。于是许多人在网上追忆自己的青葱岁月。樊少皇也在微博晒出了自己的18岁照片，竟被众多网友调侃是"童年阴影"？

原来，樊少皇晒的照片是他当年18岁拍摄电影作品《力王》时的剧照，这部香港经典暴力美学电影，曾让刚成年的樊少皇一夜之间火遍亚洲。喷洒的血肉、痛快地杀戮、弥漫的血腥和夸张的力量，在中国电影史上留下了浓墨重彩的一笔。

电影里樊少皇饰演天生神力、嫉恶如仇的贺力王，女友被黑社会逼疯自杀，因此手刃匪首而进监狱；监狱里黑恶势力贪腐、霸蛮至极，力王不愿与其同流合污，几番斗争后带领众狱友反抗黑恶势力，并最终打穿监狱重获自由。热血又野蛮的设定，再加上片中裸露无敌的杀戮场面，力量崇拜主义显现无疑，看得人血脉喷张，不仅是要你印象深刻，还要你胆颤惊心到恶心、呕吐！头破血流、残肢断臂实属小菜一碟，一拳打透躯干、拉出肠子当绞索、绞肉机绞人绞得血肉横飞等等才是基调！

其实拍摄这部电影时，樊少皇才17岁。但最终呈现的效果，不夸张地说，配得上"樊少皇之后再无力王"这句称赞。樊少皇三岁开始习武，父亲樊梅生是邵氏著名演员，对其训练严格，樊少皇也因此有着过硬的身体素质和武打功底，虽然年纪不大，却很好的驾驭住了"力王"这个角色。这也令不少观众被力王时期的樊少皇支配着恐惧，"童年阴影"程度堪比《不要和陌生人说话》里的安嘉和！电影《力王》本是漫画翻拍，樊少皇演活了这个角色，让观众过足了戏瘾。

除了樊少皇，其他功夫巨星的18岁又是什么样的呢？

【李小龙，和叶问过招，100美元只身闯美国】

1940年出生的李小龙，因身体孱弱自小就被父母送去练武强健体格。他是中国武术的骄傲，全球华人的骄傲！他不仅成功的把"功夫"这两个字打入英文字典，还创造了诸多世界纪录！他的9大世界纪录 至今无人能破！传说他可以一秒打九拳、一秒踢六次腿，双节棍可以击出一吨半的力量！这是李小龙18岁时和师傅叶问过招时的合影，也是18岁这年，李小龙自己一个人带着100美元前往美国，之后有了那传奇的一生，这过人的胆识与勇气是一般人无法比拟的。

【成龙，和外国小孩打群架】

成龙的父母最初在法国领事馆工作，一家人住在山顶领事馆区，几乎附近的尽是法国人，美国人；所以成龙从小就爱和外国小孩打架。还喜欢看武侠片。18岁时，成龙仍不改贪玩本性，仍率领一帮兄弟打群架，有一次和三个朋友在街上与另外7个人打群架，在"以寡击众"打败对方后就纷纷落跑。当时警车、救护车来了，成龙担心自己是不是杀了人。第二天，他买了一份报纸看，急切想知道自己是不是闯祸，但那个年代的新闻没有那么快，成龙直到现在也不知道最后的情形是怎么样。不过在那次打架之后，成龙一直觉得不安惶恐，想躲起来。后来，成龙将过剩的精力转向在动作电影里发挥，成为大胆挑战惊险动作戏的明星，并以"最多特技演出的演员"名列吉尼斯世界纪录。

【李连杰，主演电影《少林寺》，创票房奇迹】

李连杰出生在北京市一个普通的工人家庭，后进入北京什刹海体校学习武术，从而开始武术运动员的生涯，获得多次武术比赛冠军，还被周恩来接见过。1980年，李连杰在导演张鑫炎的邀请下出演动作电影《少林寺》，他在片中饰演武功高强、匡扶正义的武僧觉远。1982年，该片在中国内地公映后引发社会关注，并以1毛钱的平均票价创下1.61亿元的票房纪录；同年，该片在香港上映后票房达到1616万港元，并打破功夫片在香港地区的票房纪录，那一年他才18岁。之后，李连杰向影坛贡献了多部佳品，为中华武术影响力做出了卓越贡献。

【甄子丹，北京习武后回美国赢得武术冠军】

甄子丹出生于中国广东的一个武术世家。2岁来到香港直到11岁移民美国马萨诸塞州的波士顿。后来，甄子丹被母亲送去北京市什刹海体育运动学校武术队接受两年的训练，成为第一位非中国大陆籍学生，并在校期间获跆拳道黑带六段。1982年，刚成年不久的甄子丹返回美国后，参与美国地区武术比赛获得冠军。过了几年，甄子丹在香港经人介绍认识了导演袁克平，从此踏上了演艺道路。

【吴京，拿下多届多项项目的武术冠军，却几近瘫痪】

出生于武术世家的吴京6岁就开始习武，每天的训练量很大，严酷的训练让吴京肢体强健，13岁顺利考入北京武术队，其教练正是培养过李连杰的著名武术家吴彬。14岁那年，由于吴京腰部扭伤，病情恶化到下肢瘫痪；奇迹般痊愈之后的第四年，又在比赛中被打成重伤，右脚几乎残废。就在准备结束武术生涯的那一当口，他居然又挺了过来。在20岁之前，就拿下多届拳术、刀术、枪术和对练项目的全国武术冠军头衔。直到1995年，吴京才在师傅吴彬的推荐下接拍了个人首部电影《功夫小子闯情关》，开始自己的演艺生涯。

赵文卓18岁时刚获得全国武术冠军，当选中国国家武英级运动健将；张晋刚成年时在第七届全运会获得八卦掌、枪、剑金牌；释小龙18岁前，就已经有《笑林小子》、《少年包青天》、《乌龙闯情关》等知名作品了。不盘点不知道，原来这些陪伴我们长大的武打明星的18岁这么精彩！