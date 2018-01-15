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游戏世界里的阿凡达_《勇敢者游戏:决战丛林》

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2018-1-15 12:25:56

和上次一样，最近一直没法用电脑，用pad没法添加图片和调整字体，如有兴趣请移步 http://i.mtime.com/827582/blog/8028315/ 会稍微好一点。见谅。 游戏世界里的阿凡达_《勇敢者游戏:决战丛林》 不知道大家小时候有没有喜欢看别人打游戏的习惯，就是那种围观精彩对决时的痴迷，那份在游戏厅围着几个高手看他们打个几局才回家做作业，即使不是自己玩也无比兴奋的快乐。 这部最新的《勇敢者游戏》就是抓住了观众这种围观游戏玩家的激动情绪，以及玩家自己在游戏中的投射而呈现的全新冒险。相比罗宾威廉姆斯的原版，本片在特效，节奏，幽默元素上都大大的升级。原作在当年和全班同学一起看时，那时的特效已经可以让我们目瞪口呆。而这次的新作没有延续老的视觉奇观的做法，而是聚焦于身份反差，冒险的真实性，以及特定的游戏属性。 本片的身份反差玩的非常出彩，校花变油腻大叔，科学怪咖化身猛男，橄榄球队员转换为动植物学知识丰富的小跟班，个性乖乖女成了超辣女武神。这种现实性格和形象及角色扮演造成的巨大反差带来了众多的笑料，当然也有不少比较含蓄的荤段子。杰克布莱克用肥胖中年大叔的身躯演活了少女心爆棚的校花，巨石强森也把内心住的那个胆怯小男生刻画的惟妙惟肖，片中笑料不胜枚举:深情眼神杀，蛋糕原地爆炸，乖乖女的巴西战舞等等，在紧张刺激的剧情中起到了非常好的调剂作用。 此外本片也从原来的骰子飞行棋游戏进化为任天堂卡带版，所以带来的角色扮演以及剧情中的NPC非游戏玩家的非正常互动，还有每个人三条命的设置，都极大的还原了卡带游戏的特质。只是这回影片没有打算把观众带入剧情中，而是让我们重新做回那个围观游戏玩家而兴奋异常的孩童。 诸位主演都极好的完成了表演，松弛幽默，性格刻画到位，只是我们柯基三兄弟的老三 尼克乔纳森还是演的太努力，太刻意。好在戏份不多，脸又实在太好看，而且还和杰克布莱克上演了深情的人工呼吸的段落，不知道给我们的小尼克带来多大的心里阴影。 影片氛围刻画的也很成功，丛林的真实中又带着游戏特有的混搭，所以这次强调的重点不是丛林冒险，而是角色扮演的快乐和必须夹带的人物成长和教育意义。也就是那个游戏世界里的阿凡达所带给我们的启示。 (顺便提一下这次看的万达4DX版本，全程有座椅随着剧情震动，倾斜，前后左右摇晃，有风的特效和少量闪电，可惜没有看到喷水，烟雾和味觉，不过比我多年前看的4D影片好了太多，和剧情契合的很好，虽然你不是剧情里的玩家，但一样可以感觉到老司机带你飞的快感。最后提一下影片的众多配角，结尾汤姆汉克斯的儿子科林汉克斯现身，这或许就是成长的烦恼吧，希望小尼克不要向那个方向发展。) #勇敢者游戏：决战丛林/Jumanji: Welcome to the Jungle(2017)勇敢者游戏：决战丛林 Jumanji: Welcome to the Jungle (2017)

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