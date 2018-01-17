逐梦、反歧视、反家暴，阿米尔·汗的《神秘巨星》凭什么让人看哭？

在上世纪80年代，印度“宝莱坞”有一则这样的广告，主要内容是：你可以爱我们，你可以恨我们，但你不能忽略我们——我希望印度未来可以以令人骄傲的方式引起世界的注意，而不要永远是以发生在女性身上的悲剧作为博眼球的赌注。

当时发出这样的声音，主要是基于现实里有太多印度女性的悲剧，吸引了大部分人的关注。如今，印度“宝莱坞”的电影人们应当感到某种欣慰了，因为他们的电影正在“以令人骄傲的方式吸引了世界的注意”。并且，人们也通过他们的电影看到了印度电影人在为女性权益所做的努力。

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其中有一个电影人最为突出，他就是被中国影迷呼为“米叔”的阿米尔·汗，一个“印度国宝级演员”。

在2016年和2017年，他就先后以制作人、出品人和演员的身份，参与了电影《摔跤吧！爸爸》和《神秘巨星》两部电影。

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前者被认为是令人热血沸腾又引人深思的励志体育电影，后者被认为是融合了追逐梦想与保护女性权益的感人电影。在2017年5月，《摔跤吧！爸爸》于中国上映，制造了口碑与票房上的轰动效应。而即将于2018年1月19日上映的《神秘巨星》，也势必制造又一阵观影热潮。

为什么这么说呢？在媒体场提前看完了电影，并有幸专访了导演阿德瓦·香登以及女演员塞伊拉·沃西之后，我试图用我的一些理解，给大家提供一些或许可以回答这个问题的参考。

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​【一个年轻导演的“平权”梦】



《神秘巨星》的导演阿德瓦·香登在我们展开专访之前的闲聊中，告诉我说他非常喜欢吃中国的火锅。



就在我们约定专访的当天中午，他就跑去吃了一顿“很辣”的火锅。陪同他去的中国工作人员都觉得很辣，但他却吃得津津有味。这位穿着白衬衣、身材瘦削的印度导演，给人的感觉不仅很年轻，还很乐于交流。



他告诉我，在拍摄这部电影之前，他是阿米尔·汗的经纪人。

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有那么一段时间，阿德瓦·香登协助阿米尔·汗制作一档叫《真相访谈》的电视节目。在一次节目中，他遇到一个女儿鼓励母亲追求梦想的故事，这给他带来了一个灵感：为什么不拍一部以女性为主角、反映她们追求梦想的电影呢？

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说做就做。他自己抽时间写了一个剧本，不仅有女性主角追逐梦想的内容，还有反映家暴、女性权益得不到尊重等社会问题的内容。他把剧本给到阿米尔·汗的妻子基兰·拉奥看，对方给予了很高的评价，并鼓励他把这个故事拍出来。



紧接着，他又把剧本给到阿米尔·汗看，这个“印度国宝级演员”看完剧本之后，非常喜欢。他不仅在精神上支持阿德瓦·香登，物质上也给予很大的支持：阿米尔·汗担当了电影的制片人，并在不久之后还决定出演片中夏克提·库马尔一角。

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在采访的过程中，阿德瓦·香登不止一次地说自己是非常幸运的。因为在他年幼的时候，就非常喜欢电影，会经常和家人一起看电影。

而阿米尔·汗是他心目中最为崇拜的偶像，能够和自己的偶像一起工作，本身就让他觉得非常幸运了。当自己的剧本得到偶像的支持，并最终拍成了电影，让他对阿米尔·汗充满了感激之情。

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但是，除了他提到的幸运之外，导演本身的才华也不容忽视。



在《神秘巨星》里，我们可以看到一个非常完整的故事，也可以看到非常工整的电影技法，但更重要的，也是最触动人心的，是能从电影中看到对印度女性权益的巨大拷问以及对家暴的有力反击。

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这是让影片具备很高价值的重要所在，也是体现导演自身思想的重要内核。当问及“想通过这部作品核心表达的思想和情感是什么？”时，坐在面前的导演阿德瓦·香登不假思索地回答说：一方面是想将这部电影献给妈妈，因为所有的母亲都是了不起的；一方面，则是想用这部电影来重申女性权益的重要性，“平权思想”在印度还没有得到太多的重视，希望这部电影能发挥一些作用。

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但是在印度，要实现真正的平权，还有很长的路要走。作为第一部电影就探讨这个命题的导演，阿德瓦·香登足够令人尊敬。



【印度女性的残酷现实】



谈及印度女性的“悲剧”，心情难免陷入某种沉重，因为很多现实的情况，太过残酷，令人难受。



多年以来，印度女性的地位普遍都很低。大多数人从出生那一刻起，就会因为“是个女儿”而背负不少的嫌弃、指责甚至死亡的风险。稍微长大一些，本该去学校接受教育的年纪，却大多数被要求在家里帮忙干活，或者直接出嫁。



而出嫁的习俗也让她们饱受压力，不仅嫁妆要女方家里出，嫁过去之后，还得对丈夫言听计从，洗衣做饭照顾起居，一切都得围绕丈夫展开，自身没有什么决策权——追求自己的梦想？想都别想！

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但最可怕的，莫过于每年都有大量发生的强奸、性侵、家暴、拐卖女性等事件。一个不完全统计的数据显示：在印度，每22分钟就会发生一起性侵。关键是，类似于性侵、家庭暴力等行为，还被一些人当成显示男权的象征。

近几年内最受瞩目的一次事件，发生在2012年12月16日。当时，一位名叫乔蒂·辛格的印度女医学实习生在一辆公交车上被六名男乘客用铁棒殴打并轮奸，导致其身上多个部位遭严重创伤。受伤后的乔蒂被抛弃于荒地，到12月29日，乔蒂因抢救无效死亡。





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这一事件震惊了印度，也震惊了世界多个国家，引起了大量的关注。英国广播公司将此事件拍成了纪录片，叫《印度的女儿》。纪录片里有一位男士说：“我们有最好的文化，但是在我们的文化里，女性没有一席之地。”





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这听起来很悲伤，尤其当你真正去查阅或了解有关印度女性的地位及权益现状时，有些故事和数据会让人感到难过，因为它实在太残酷了。



《神秘巨星》没有呈现性侵、拐卖女性等现实问题，却将女性受歧视以及家庭暴力展现得淋漓尽致。





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在片中，塞伊拉·沃西饰演的尹希娅喜欢唱歌，怀抱着音乐梦想。但她从出生那一刻起就不被父亲所喜欢，甚至在很多时候都非常明显地表露出对她和对她弟弟态度上的巨大差异。



她被要求不能拥有电脑，也不能追求梦想。她只能悄悄地用电脑上传自己蒙着头巾唱歌的视频，即使是备受欢迎，也只能藏着掖着，成为一名“神秘巨星”。

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尹希娅这个角色的遭遇，揭露了印度“重男轻女”思想下对女性的歧视问题。而她的妈妈（梅·维贾饰演）则成了反映家暴问题的主要人物。



尹希娅的妈妈是一个善良、温吞、凡事都习惯忍着的普通女性。在以男权为主的家庭里，她的全部心思只能用在照顾好丈夫和孩子们的生活起居之上，不能有其他的念想。她已经很谨小慎微地做好这一切了，却还是会受到丈夫一言不合就动手的家庭暴力。她的丈夫不止一次地当着孩子们的面打骂她，她却从来没有反抗过，只是忍气吞声地顺从着。

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受歧视和被家暴，是印度诸多女性遭遇的残酷现实，也是电影《神秘巨星》重点反映的问题。



【了不起的阿米尔·汗】



印度女性面对着这样或那样的残酷现实，并不是没有人愿意去做点什么。



除了前面提及的年轻导演阿德瓦·香登有追求“平权”的思想表达之外，他的偶像阿米尔·汗比他做的要多得多。回顾这几年“米叔”的作品，无论是备受中国观众喜爱的《三傻大闹宝莱坞》，还是去年上映的《摔跤吧！爸爸》，都有对社会问题的表达。



比如《三傻大闹宝莱坞》是在针砭印度的教育制度，《我滴个神啊》是在抨击某种盲目的信仰，《地球上的星星》是在关注弱势群体，而《摔跤吧！爸爸》则折射了印度男权、女性地位等现实问题。

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照常理而言，像阿米尔·汗这种级别的演员，演演商业片就能轻轻松松收获名与利，根本不需要花太多精力去关心什么社会问题。事实上，很多演员的确就是这样做的，自己过得舒服就行了，何必去管那些社会现实问题？



但阿米尔·汗偏偏不愿做那样的演员，他宁愿花几个月的时间去锻炼自己的身体，以实现“胖瘦收缩”，也不愿花时间去拍那些毫无意义的商业电影。他想让自己这个演员的身份变得更有价值，想让自己参与的作品变得更有意义。在他眼里，作为电影人就应当承担社会责任，给社会带来好的东西。

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所以，他会努力去制作、出品或出演具有社会责任的电影。他之所以愿意支持阿德瓦·香登拍摄《神秘巨星》，很大程度上，也是源于他近些年一直致力在做的一件事情：用电影的力量，反映印度的社会问题，以此寻找某种改变的可能。



在专访导演阿德瓦·香登时，他特别提到说，阿米尔·汗一开始没有想过出演片中夏克提·库马尔这个角色。因为这个角色太过夸张，太过俗气，和现实中的阿米尔·汗有着截然不同的特质。但在看过剧本，尤其是意识到这个故事有很强的社会责任在里头之后，他答应了出演。

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他接受了被染成黄毛的非主流发型，穿上了五颜六色的紧身T恤和紧身牛仔裤，在片中说话、做事，都尽量呈现出夸张的样子。

他积极配合着每一个颠覆他以往形象的造型，贡献了和以往完全不同风格的表演，却仍然制造了近乎完美的效果。他一出镜就能抓住观众的注意力，然后通过其精准的表演，承包着影片一大半的笑点，令人忍俊不禁。

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在《神秘巨星》里，阿米尔·汗可能一开始会让人觉得有些反感、有些搞笑，但看到最后，便会发现，他内心的善良让他具备了令人欢喜的魅力。



而在《神秘巨星》的戏外，他为印度社会所做的努力，堪称了不起，让他有了令人敬畏的魅力。

【谁才是真正的“神秘巨星”】

如前所述，电影《神秘巨星》核心讲述的，是一个“以女性为主角追求梦想并反映家暴、突出女性权益重要性”的故事。



追求梦想这条线，主要由演员塞伊拉·沃西饰演的尹希娅来完成。这是塞伊拉·沃西的第二部电影，也是她第二次和阿米尔·汗合作。之前在《摔跤吧！爸爸》里，她就饰演了“米叔”的女儿，令观众印象深刻。

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与《摔跤吧！爸爸》里面“要在沙地上摔跤”不同的是，这次在《神秘巨星》里饰演的尹希娅只需要弹着吉他唱唱歌就好。因为尹希娅是一个喜欢唱歌、梦想着成为歌手的角色，演好她需要学会的技能，就是唱歌。

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但实际上，在接受专访时，塞伊拉·沃西表示自己并不需要真正地演唱影片中出现的歌曲，只需要和原唱歌手配合好就行。听起来似乎也没那么难，但在塞伊拉·沃西看来，想要把角色演绎好，可一点都不轻松。



谈及和阿米尔·汗合作的感受，她除了非常感恩之外，也表示会有压力——但这种压力并非来自自己的偶像阿米尔·汗，而是源于自己希望自己能表现得更好的内心要求。

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作为一名非科班出身的年轻演员，塞伊拉·沃西在《神秘巨星》里的表现是非常不错的。

在她演绎的尹希娅身上，我们不仅可以看到一位对梦想十分渴望的女孩形象，还可以看到她为了梦想敢于去追逐、敢于去尝试、敢于去做反抗的一股强大的女性形象。

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她有着足够明确的目标，有着很不俗的歌唱能力，有着非凡的勇气，也有着强烈的女性权益的意识。



可以说，塞伊拉·沃西饰演的尹希娅，承载了追逐梦想的励志戏份，足够打动人心；她也担当了反映女性受歧视以及展现女权意识的严肃戏份，令人敬佩。

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但她却不是真正的“神秘巨星”，即使她在片中用头巾遮住脸庞演唱了许多受欢迎的动听歌曲，她也不是真正的“神秘巨星”。



谁才是真正的“神秘巨星”呢？是尹希娅的妈妈。

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是的，尹希娅的妈妈在影片的大部分时候，都显得唯唯诺诺、卑躬屈膝，表现出一种甘于被歧视、甘愿被家暴的顺从的、软弱的形象。

她代表了印度社会里典型的妇女形象：一切以丈夫为中心，平日里尽心尽责地负责家里的各项家务，无论是地位还是权利，都几乎没有。

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即便是被丈夫莫名其妙地发火打翻盘子，被丈夫恶狠狠地打得鼻青脸肿，被丈夫当着孩子们的面扇耳光，她也不会说什么，更不会做反抗。



因为她潜意识里已经认同了“女性的地位就该低一些”、“女人不该去追求自己的梦想”、“女人不能和自己的丈夫顶嘴、反抗”等等观念，即使尹希娅声嘶力竭地引导她，甚至帮助她拿到离婚用的相关文件，她也不敢有任何举动。

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她只能劝慰尹希娅听话，然后默默地承受着比尹希娅不能去追梦更为煎熬的痛苦。她当然也有过反抗的念头，在看到尹希娅的电脑被砸、看到女儿的吉他被剪坏、看到丈夫打女儿的时候，她有反抗的意思。但最终还是没有做出反抗，只有求饶。

看到那个男人一次次打尹希娅的妈妈时，观众的内心会跟着痛一下，然后又会对她的胆小懦弱感到“恨铁不成钢”一般的气愤。在影片的前四分之三的时间里，导演似乎只是把“妈妈”这个角色当成了某种反映家暴问题的一面镜子，让观众除了对她的温顺善良又爱又恨之外，并没有其他的感触。

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直到机场那一段眼神坚定地反驳丈夫的台词说出来，观众才非常直接地感受到了“妈妈”这个角色带来的巨大力量！

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从机场到颁奖礼现场这一整段的戏份里，我们会被“妈妈”这个角色深深地吸引，并由此催生出令人泪目的感动。



导演在叙事上处理得很好，让整个影片不仅实现了某种剧情上的转折，还让影片整体的情感、价值得到了升华。在铿锵有力的台词以及气势磅礴的音乐的烘托下，观众的情绪被推至高点，感动到哭。

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当你看到最后，你就会知道为什么尹希娅的妈妈才是真正的“神秘巨星”，也会更加明白，“妈妈”是多么的伟大。



同时，尹希娅妈妈最后的所作所为，正是影片《神秘巨星》想要传递的核心力量：面对家暴、面对受歧视、面对女性权益的不公，要勇敢说不，要勇敢反抗！

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整体而言，《神秘巨星》的故事可以说是套路的，并且明知道它会是很煽情的。

但印度电影人的厉害之处在于，即便知道这是套路、知道会煽情，也还是挡不住地被感动以及被触及到心灵深处。不得不佩服他们，就像阿米尔·汗这种演员一样，能够让你笑得不由自已，也能让你哭得稀里哗啦。

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《神秘巨星》有追逐梦想的励志味道，有令人捧腹的幽默味道，也有向印度社会发出沉重拷问与重要反思的味道，它是一部很有价值的电影。

就像我们总说的“改变国家的电影”那样，《神秘巨星》或许制作上比不上《摔跤吧！爸爸》，但在其社会价值上，可能对印度社会激起的反响会更大。

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其实，片中的思考和情感表达，在中国同样适用。所以，《神秘巨星》是值得一看的，推荐给大家。



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