《勇敢者游戏：决战丛林》：从棋盘到8位机，冒险升级

纪念罗宾·威廉姆斯之作

首先深刻怀念一下罗宾·威廉姆斯，在我童年的记忆中，他总是出现在那些令人喜欢的合家欢电影中，而1995年的《勇敢者的游戏(Jumanji)》便是这些电影中的精品。

这部以棋盘为中心的奇幻冒险电影，当年在土星奖上获得七项提名两项大奖，并于次年被引进内地，成为我们80后童年回忆的一部分。2014年8月11日，由于长期受到抑郁症的困扰，罗宾·威廉姆斯在自己的寓所中自缢身亡，次年索尼哥伦比亚宣布启动《勇敢者游戏》续作的计划。

算上《太空飞行棋(Zathura: A Space Adventure)》，这应该算是《勇敢者游戏》系列的第三部作品了。WWE出身的巨石·强森每天要吃7顿饭，自从踏入好莱坞开始便因其健硕的体格被定义为阿诺德接班人，而他富有喜感的大脸也深得小孩子们的喜欢。几乎所有电影类型他都能驾轻就熟，近年更乐于接盘那些系列电影，从《地心历险记2：神秘岛》到《特种部队2：全面反击》，再到《勇敢者游戏：决战丛林》，每个系列到他手里都能起死回生，俨然真材实料接盘侠。

旧瓶装新酒，游戏大升级

事实上《决战丛林》的故事结构和《勇敢者游戏》是一样的，一个失踪的人先被困在游戏中，另一帮人无意中进入游戏解救被困的那个人。不同的是《勇敢者游戏》的冒险源自一张神秘的棋盘，而故事发展始终处于现实世界，每走一步便会触发棋盘上的机关，出现奇异的现象或是释放出神奇的动物。而《决战丛林》对“游戏工具”进行了升级，不再是棋盘，而是一张8位机游戏卡带，当启动卡带，游戏开始。而故事所处空间也不再是现实世界，而是搬到了游戏中的丛林世界，就连五位主角的外表都发生了改变。这种改变令电影中夸张的特效场景得以更好的呈现，丛林里无论遇到什么奇异的事也都顺理成章。