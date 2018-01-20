网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>《勇敢者游戏：决战丛林》：从棋盘到8位机，冒险升级

《勇敢者游戏：决战丛林》：从棋盘到8位机，冒险升级

加入收藏

2018-1-20 16:09:00

纪念罗宾·威廉姆斯之作

　　首先深刻怀念一下罗宾·威廉姆斯，在我童年的记忆中，他总是出现在那些令人喜欢的合家欢电影中，而1995年的《勇敢者的游戏(Jumanji)》便是这些电影中的精品。

这部以棋盘为中心的奇幻冒险电影，当年在土星奖上获得七项提名两项大奖，并于次年被引进内地，成为我们80后童年回忆的一部分。2014年8月11日，由于长期受到抑郁症的困扰，罗宾·威廉姆斯在自己的寓所中自缢身亡，次年索尼哥伦比亚宣布启动《勇敢者游戏》续作的计划。

　　算上《太空飞行棋(Zathura: A Space Adventure)》，这应该算是《勇敢者游戏》系列的第三部作品了。WWE出身的巨石·强森每天要吃7顿饭，自从踏入好莱坞开始便因其健硕的体格被定义为阿诺德接班人，而他富有喜感的大脸也深得小孩子们的喜欢。几乎所有电影类型他都能驾轻就熟，近年更乐于接盘那些系列电影，从《地心历险记2：神秘岛》到《特种部队2：全面反击》，再到《勇敢者游戏：决战丛林》，每个系列到他手里都能起死回生，俨然真材实料接盘侠。

 

旧瓶装新酒，游戏大升级

　　事实上《决战丛林》的故事结构和《勇敢者游戏》是一样的，一个失踪的人先被困在游戏中，另一帮人无意中进入游戏解救被困的那个人。不同的是《勇敢者游戏》的冒险源自一张神秘的棋盘，而故事发展始终处于现实世界，每走一步便会触发棋盘上的机关，出现奇异的现象或是释放出神奇的动物。而《决战丛林》对“游戏工具”进行了升级，不再是棋盘，而是一张8位机游戏卡带，当启动卡带，游戏开始。而故事所处空间也不再是现实世界，而是搬到了游戏中的丛林世界，就连五位主角的外表都发生了改变。这种改变令电影中夸张的特效场景得以更好的呈现，丛林里无论遇到什么奇异的事也都顺理成章。

 

上一页12

7.3 

勇敢者游戏：决战丛林 (2017)

影评(75)

收藏(1246)

勇敢者游戏：决战丛林/Jumanji: Welcome to the Jungle(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/2560001/blog/8028819/
--------------------
Be water, my friend.

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

477951名成员9205个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 