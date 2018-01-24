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神秘巨星||平民窟来的明星梦

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2018-1-24 22:12:18

论故事论情节，本片俗不可耐，创新恐怕还没有《摔跤吧！爸爸》来得好，影片本身也比较淡薄，靠煽情和音乐充斥了太多时间。另外印度片逃脱不了歌舞，中间多处超长MV拖慢了节奏，如果精简一下节奏会更好。《神秘巨星》是不是靠《摔跤吧！爸爸》的余温再赚一把眼泪？两者有相似也有不同。

两者都是通过生活的角度来讲述平民翻身的故事。比如吉塔通过痛苦训练和事业的起伏成为摔跤冠军，尹希娅生活再不如意也不放弃音乐的追求，中间肯定有矛盾有痛苦有眼泪，最后是个事业走向人生巅峰的美满结局。另外一个共同点就是女权主义。在电影中大聊女权主义，印度恐怕只有阿米尔·汗。

《摔跤吧！爸爸》除了情节更丰满，本身角度更有新意。同样是励志影片，又是能歌善舞的体育电影，扩大了观众群体。阿米尔·汗的敬业精神也是一大卖点。

《神秘巨星》里面汗叔不再是励志担当，而是搞笑担当。他不再是个曾经事业辉煌的胖大叔，他是个情感不顺的风流+自以为帅气的歌星。本片主打感情路线，矛盾也更明了突出。主线矛盾时爸爸对妈妈的家庭暴力，次线矛盾时爸爸对女儿的武断控制和母女间不同的价值观冲突。故事比较简单所以情节都在意料之中，重要的享受影片本身的唯美。小女孩塞伊拉·沃西长大一点了，更漂亮了。

故事结束不久就会有彩蛋哦，不要错过~

8.1 

神秘巨星 (2017)

影评(55)

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神秘巨星/Secret Superstar(2017)
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