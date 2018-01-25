最像东野圭吾笔下的《解忧杂货店》来了！它最动人心弦的是什么？

不知道算不算得上是一种庆幸，在看《浪矢解忧杂货店》之前，我并没有看过华语版《解忧杂货店》。

所以，在看这部“日本版”《解忧杂货店》的时候，不会情不自禁地将韩杰导演的那个版本拿来作比较——尽管看到银幕上的几位主要角色时，还是忍不住地联想起董子健、王俊凯以及迪丽热巴这几个华语版主演，但也并没有给观影体验带来什么影响。

事实上，在我看广木隆一执导的这部《浪矢解忧杂货店》之前，我思绪里关心得最多的，其实并不是“它会不会比华语版做得好？”，而是：它会不会是我想象中的《解忧杂货店》那个样子？

是的，我想但凡看过东野圭吾原著小说的观众都会有这样的观影期待吧？因为每一个阅读小说版《解忧杂货店》的读者心里，都有一个自己想象中的模样。

比如在不同的读者心里，浪矢爷爷的“解忧杂货店”可能都会呈现出不同的样式。它可能是朴素的，充满着平平淡淡的感觉；也可能是老旧的，布满了岁月雕琢的痕迹；还有可能是很现代的，融入了新时代的一些元素。尽管大家看到的文字都一样，读到的东野圭吾的描述都一样，但想象中的“解忧杂货店”的样子，还是会各不相同。

（华语版《解忧杂货店》里的店铺模样）

这也正是阅读带来的趣味之一，能够让我们发挥各自的想象，将读到的文字转化成具体的画面，从而收获各自心目中最理想的《解忧杂货店》。但有一点却是可以呈现出相似模样的，那就是整本书所传递的情感。无论身在何处的读者，看到东野圭吾的这本书，感知到的情感应该都趋向于这几个词：温暖、动人、饱含力量。

众所周知，《解忧杂货店》是一部非常畅销的小说。自2014年引进中国以来，就在各大图书畅销榜上名列前茅，收获的读者口碑也都很好，豆瓣图书的评分高达8.6分，是一本既受欢迎也受好评的书籍。

但对于熟悉东野圭吾作品的读者而言，《解忧杂货店》其实是一部“很不东野圭吾”的“东野圭吾作品”。

因为和以往“东野圭吾作品”的风格相比，《解忧杂货店》没有令人紧张的案情、没有扣人心弦的悬疑推理，反而充斥着温暖与感动。当然了，小说看似不相关的几个短篇故事在最后的汇集，也着实体现了东野圭吾强大的逻辑叙事能力。但整体给人的感觉，却是类似于日本文化里最为常见的“治愈系”，让人觉得很温暖，很动人。

在我的想象里，《解忧杂货店》应该是暖色调的，如同阳光洒在波光粼粼的水面，让人觉得平和、温暖且感动。它应该有点小津安二郎或者是枝裕和电影作品传递出来的那种朴素的温暖，也应该有点宫崎骏电影作品里折射出来的人性的美好。

所以，经过广木隆一影像化处理的《浪矢解忧杂货店》第一个画面呈现在我眼前时，我所有的注意力都会用在去判断它是否和我想象的样子类似？欣慰的是，从影片的第一个画面开始，我就知道，它是那个和我想象中的“解忧杂货店”最接近的样子。

就像上图所呈现的画面那样，《浪矢解忧杂货店》在美术上就已经完成了原著小说的高度还原。温暖的色调，简约的布置，充满温馨感的陈设，极富年代感的服化道，整体给人的感觉，就是“解忧杂货店”该有的样子。

而在随后展开的剧情里，因为故事发生于不同的时空，各自年代下的服装、环境、用品等等，都存在一些差异。影片在这个层面的细节做得很到位，令观众能够跟随时空的转换沉浸其中，完全不会有那种突兀感。可以说，画面传递给观众的观影体验，是很日式的，几乎能满足大多数原著粉对“解忧杂货店”的想象。

当然了，除了“表面工作”实现了与东野圭吾原著小说高度还原之外，影片在拿捏内核的情感方面，也做得恰到好处。

经常看日本电影的观众可能会比较熟悉，“日式煽情”有时候拿捏得好的话，会在淡淡的情愫在撩拨观众的心弦，但若是拿捏不好，则会显得用力过猛或者矫情做作。将《解忧杂货店》小说里头的那些情感表现出来，也需要把握好这个度。导演广木隆一显然深谙此道，在表现处理《解忧杂货店》里头的情感传递时，没有太煽情，也没有太平淡，而是在流畅的叙事中，通过几个不同的人物故事，将几个重要的情感表达了出来。

看过小说的朋友都知道，《解忧杂货店》的格局其实不大，所描绘的故事几乎都围绕一家杂货店展开，且叙事的方式都是通过书信的方式来进行。

它最引人注意的设计，在于“书信”连接的不同时空下的不同的人，并通过这些人不同的烦恼来实现“解忧”。片中闯入杂货店的三个青年，在发现那是一个神奇的“时空交汇点”之后，就通过回信的方式，尝试着去帮助他人、鼓舞他人。由此传达一种“面对烦恼不逃避、不畏惧，勇敢面对未来的人生”的核心情感，以及感恩他人的重要理念。

小说由多个短篇故事组成，但影像化之后的电影版《浪矢解忧杂货店》囿于时长与拍摄成本等原因，显然无法全部故事都搬上银幕。它选取了最有代表性和情感冲击力的三个故事：《鱼店音乐人》、《迷途的小狗》和《绿河》，通过故事中的主要人物来表达关于梦想、亲情、感恩、爱等核心主题。

由于电影和小说表现形式的不同，小说里面很丰富的一些细节无法通过电影完整的体现，多多少少会减淡看小说时那种“丝丝缕缕最后都串到了一起！”的惊喜感。但整部影片所勾勒的情感，却似乎比小说更为动人。

我在看完电影之后，试图用一种描述来提炼它所要表达的核心主题，思来想去，发现这并不容易。它仅仅是在描绘不同人的不同境遇吗？它仅仅是在表达人的烦恼和忧愁吗？它仅仅是在勾勒生活的美好与生命的美好吗？

我觉得没那么简单。当我将小说与电影综合起来回味时，我发现，可以用这样一句话来概括，可能会比较合适：《解忧杂货店》，其实是一部描绘“寻常人之间的羁绊”作为主题的作品。

这也是影片最动人心弦的地方。无论是徘徊在音乐梦想道路上的松冈克郎，还是在孤儿院长大的水原芹，亦或是得知母亲故事决定好好活着的川道映子，看似都是独立的个体，却都或多或少地有着关联。他们的人生道路上都存在着烦恼，也都通过“解忧杂货店”获得了某种指引，于是都活出了有意义的人生。

透过他们的故事，观众能很直接地感受到不同的情感流露，并由此产生某种共鸣，进而备受感动。我在看到松岗克朗在孤儿院演唱《Reborn》，然后小芹听得很入神的那一刻，内心感到非常的感动。其实那不过是一个很稀松平常的场景，却让我想起了小说里那些人物之间的关联，以及人生中的一些际遇，哪怕看起来那么的不起眼，也有可能带来具有积极改变的影响。

不得不说，影片《浪矢解忧杂货店》的情感表达很能触动人心，倒不仅仅是它对原著有恰到好处的拿捏，还有它对这些核心情感的深刻理解。我想，这可能还是和整个文化有关吧，日本电影创作者去改编日本的小说，当然会有更好的理解，也会有更好的表达。

值得一提的是，影片的演员表现也给影片加了不少分。无论是饰演三个年轻人的山田凉介、村上虹郎、及宽一郎，还是成海璃子、门胁麦、林遣都等演员，都贡献了非常细腻、精准的表演。尽管给三位男主角的特写镜头有点多，但也不会让人觉得太过华丽，而是在高颜值的情况下，奉献了高水平的演技。

最应该感到欣喜的，莫过于饰演浪矢雄治的西田敏行了，即便戏份算不上很多，却一下子给读过小说的原著粉们一种“哇，这就是浪矢爷爷！”的感觉。他的形象和表演，都太符合大家对浪矢爷爷的想象了。

还有，影片的音乐也很叫人喜欢。就是那种不咸不淡刚刚好的音乐，既衬托了影片的情节氛围，又传递了影片温暖的主题，让人在观影过程中，会觉得很暖心、很美好。

其实整部电影都在传递着类似于暖心和美好的感觉，关键在于，就像东野圭吾的原著所具备的奇妙力量一样，它在令人感到温暖之余，更会给人一种积极的、乐观的、值得投入更多热情与细心的力量。看完电影之后，会觉得生活很美好，值得我们用心去品尝、去体会、去感悟。

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