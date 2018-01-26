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动作精彩，错失深刻——评《移动迷宫3》

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2018-1-26 7:04:39

       总体来说，视觉效果不错，故事也还中规中矩，但节奏有点拖沓。标准的好莱坞套路，惊喜比较少，虽然都能自洽，但是一望便知结果，少了乐趣。
        开始的一场救人戏比较不错，节奏好，剪辑点很到位，救人方法也有点儿花样。但是后面这些方法一再重复，就使得主要应表现的大战反而有点无味了。再加上跳楼肯定不死，险处一定会出事儿，绝处必然有救兵，套路太多，即使动作场面很激烈，情绪也铺得抓人，还是会觉得差了一点儿。
        其实《移动迷宫》不仅仅是青春反乌托邦，还杂糅了很多元素，如果表现得好的话，会更加深刻。我理解第一部是具体化的迷宫，第二部就是整个世界是迷宫，第三部是内心是迷宫。所以第一部是跑酷+怪兽，第二部是僵尸，第三部是越狱。本部剧中，向主角发问：你是要救全世界，还是救你的小伙伴？这本来可以往很深刻的地方发展，然而主角并没有回答这个问题，甚至没有徘徊和彷徨，完全避开了。可能是导演受商业大片限制而不去表现或者自己没有能力去表现，总之抛出了一个深刻问题但完全就扔一边继续动作戏了。即使是救一人，救出了米诺但牺牲了纽特（Teresa并不是救人小队，不算这个事上的牺牲），这也是一个很沉重的话题，这么救人值么，究竟这样算救出了兄弟吗？但是影片也没有往这方面思考，渲染了一下死别的情绪就又过去了。刚说到Teresa这也是一个点，她非常真诚地相信用科学方式战胜病毒，不惜出卖和折磨共患难的朋友，为了崇高的目的不择手段，但她是如此坚定，甚至大boss都放弃、甚至在炮火落到实验室的时候还在做实验。（顺便说一句，Teresa的演员眼神里那种真诚是个亮点，那眼神让人相信她真的是这么一个执着和单纯的科学家）这也是一个可以变成深刻话题的点，然而仍然是没有。
        总之，影片提到了很多深刻的问题，是有机会让它超越普通好莱坞制作，和类似的青春题材影片，让自己变成一部有深度的片子，但全部都遗憾的轻轻划过，只停留在了场面上。
       所以这片的看点有就是场面了，因此，IMAX 3D是最佳选择。既然看场面，那就要好的场面配置，更大的屏幕非常必要，比很多普通厅3D更亮（但暗于LD和部分中国巨幕）也使得更多细节能捕捉到。这次提前观影看的IMAX 3D确实影音效果极佳，不管是炮火的巨响还是细琐的脚步，都很分明，层次很好，立体效果也强，但就动作场面而言，还是很值的。

 

6.0 

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