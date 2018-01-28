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越来越棒的熊电影！

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2018-1-28 2:57:24

一直爱着帕丁顿熊，这部续集果然也没人令人失望，而且更是超出了我的期待！

 

说实话不太愿意用“暖心”、“萌化”这样俗套的词语去形容这么一个经典的童话形象，可是除了温暖、可爱、善良，还有什么更合适的词语去描述帕丁顿呢？！影片一开始就妥妥地被暖到，随后一路就被这只小熊抓住了内心最纯真、最柔软的地方直到电影结束。正如同台词提到的：帕丁顿总能发现美好的一面，并点亮身边所有人的生活。作为观众，我们也感同身受。

 

电影自公映以来，好评也确实如潮，更是创了动画真人电影的高分纪录，除了形象、剧情以及电影所传达的亲情、友情能被大众一致认可这一原因之外，也绝对不能忽视这部看似简单动人的电影背后的精良制作，小心思、秒点子以及可人的笑料层出不穷，很多场景设计更是堪比动作大片，观感愉悦却又不落俗套。如果和前一集比较的话，别的不说，光是从帕丁顿的整体形象都可以看出制作更为精细、表情也更为丰富，大头特写动不动就给你来一个萌死人不偿命！细心的观众还会发现，帕丁顿的脸其实有比第一集更圆润一些哦，因为人家长大了一些嘛～对啊，英国人对待自己的国民小熊就是这么上心啊！

 

最后，一定要提一句：感谢#时光网上海影迷会#组织了点映活动，还不得不要再次说一声抱歉，因为规定的作业一直忘交了，哈哈哈……谁让我看完电影太开心立马决定了二刷，然后……就没有然后了，啊哈哈……不过，迟交总比不交好，对伐～

8.1 

帕丁顿熊2 (2017)

影评(43)

收藏(855)

帕丁顿熊2/Paddington 2(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/14069745/blog/8029373/
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beckie

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