网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>看陈可辛的《三分钟》，看广告背后“越来越懂你”的iPhone

看陈可辛的《三分钟》，看广告背后“越来越懂你”的iPhone

加入收藏

2018-2-4 11:37:54

首发于公众号：第七电影苑

导演们拍广告并不是什么新鲜事，然而大导演拍广告往往出手不凡。陈可辛的《三分钟》以几何级增长的热度引起了人们的关注，虽然一开始我并没有把一个7分钟的短片当成单纯的广告来看。

这也不是第一部用iPhone拍摄的影片，《寻找小糖人》（部分）《橘色》《波澜万丈》《失心病狂》（尚未上映）都是先行实践者。提起这几部电影，大部分时候的反应仍然是“iPhone拍摄”，仿佛iPhone有一种魔力，是可以替代一切摄影设备的首选产品。

问题是，电影本身的寓意和技巧似乎都被抹去了。除了导演马利克·本德杰鲁的离世和罗德里格兹的音乐代替了iPhone拍摄的话题，使人们开始关心拍摄《寻找小糖人》最初的目的，其余几部电影均没能逃出拍摄器材所带来的意义覆盖。

但对于陈可辛来说，失掉电影本身的意义，是永远不会发生的事情。

陈可辛诡得很。作为列车员的母亲在停靠站和儿子见面，只有三分钟的时间。及其平实自然的故事，是千千万万中国人生活的点滴写照，从相对广泛的意义上讲，我们每个人都是这个故事的原型，熟悉的生活经历，拉近了观众与镜头之间的距离。

春运是春节前的头等大事。每一帧镜头似乎都是从我们身边一点一点抽离出来的，拥挤的人群，堆放的行李，随身携带的大葱和馒头，看上去是粗糙的生活，可车厢里满是快乐和幸福。这种细节的捕捉，是中国导演有别于任何其他国家电影人的地方。

三分钟的时间有一半是在拥挤和维护秩序中度过的，另一半，是孩子背诵的乘法口诀表。学会乘法口诀  考上好学校  和妈妈一起生活，这就是短片中丁丁的梦想，它有着世俗不可避免的功利，但又很真实。

直到最后，iPhone的商标出现，才让人回过神来，记起这其实是iPhone X的宣传片。

春节时的团圆，比之前李宗盛演绎的过年歌高明了许多。

虽然颇有深意地取了“乐”这个多音字，但总比不上绿皮火车上的苹果标志更有冲击力。广告的本土适用性促使着广告商们不断探索与变化，事实上，近几年一些国内外大厂商在广告制作时越来越趋于欧美化：欧美明星 + 动感BGM + 概念。关于概念，稍举一例。

前两年挺亮眼的一个广告：

Adidas不老老实实拍运动，讲这些唬人的干什么？太粉、太浮夸、太娘、太man，是不同人的态度，正是这些独立精神存在，才构成了这个多彩的世界Adidas是一个运动品牌，作为运动厂商，它已经足够优秀；同时作为一个时尚代言人，它所代表的彰显个性的精神是独立于品牌圈的支柱，正如“这就是我”。

iPhone从前的广告片，比谁都欧美。故事可以没有，台词可以没有，甚至品牌名称都只在最后一秒才出现。以至于回想之前的广告，脑子里全都是流畅的BGM和绝妙的布光。

iPhone5

iPhone5s

以一系列场景展示iPhone在拍摄、音乐播放、运动计算等方面的功能。效果好不好，看镜头美不美就知道了。甚至连演员也都是全球化的：黑皮肤的，白皮肤的，黄皮肤的，串联下来可以投放至好多国家而不会有歧义，但也因此少了些特色的东西。在以往的iPhone广告中（内地投放部分），大部分都属此类。

直到《三分钟》出现，才能明显看出iPhone变了，变得更接地气了，变得有故事了，变得更贴近我们的生活了。或许在手机型号选择上还是会有争议，但这一次的广告片，我站iPhone X，毕竟没有人会拒绝团圆时刻的幸福感。

三分钟 (2018)

影评(9)

收藏(0)

三分钟/3 Minutes(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/10312111/blog/8029991/
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

477971名成员9247个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 