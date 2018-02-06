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我欲乘风，破你的浪

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2018-2-6 21:19:04

由于对矫情界四大才子之一的韩寒不感冒，更不认同作家跨界做导演的不专业行为，所以韩寒导演的电影我一部也没有看过。如果不是在医院陪床太无聊，可能我也不会在线观看《乘风破浪》。因为当时心情也不太好，所以看完这部片之后倒有些宽容了，不能算作是烂片吧，但也实在矫情了。

 

影片的剧情非常鬼扯，儿子时光穿越到十几年前和老爸称兄道弟了，多荒诞不经的剧设！韩寒的剧本更是东拉西扯没有焦距，都是一些记忆中的散光，但好在模模糊糊地倒有一种朦胧的美，让已经老去的80后们产生了一丝丝怀念似的共鸣与快感。

 

片中儿子和老子的矛盾是起因，但穿越回去后两人竟非常融洽；母亲因产后抑郁自杀，但穿越回去后儿子见到的母亲却是个大大咧咧的女孩，所以“穿越”这个梗在片中没有发挥任何实际意义，仅仅是个由头而已。韩寒迷恋他青春期的那个时间段，所以搞了这么一出，也表现出了人到中年的他对青春逝去的一种怅然，和对事业走过抛物线最高点逐渐下滑的一种焦躁。

 

卖情怀是《乘风破浪》的主要任务，但我看完了一个礼拜之后却没记住什么场景，除了饰演六一的高华阳被饰演老大的李荣浩刺死那场戏。这场戏很突兀，也很滑稽，有科恩兄弟的黑色味道，也有港片中的无厘头元素。但六一死了之后的闪回加插曲煽情，却又是最低级的料理，让我快要脱口而出的赞美马上咽了回去。

 

赵丽颖是个很奇怪的演员，她就是我现居的廊坊周边农村出来的唯一明星。她早年的发迹经历无非是在北京打工期间被某老板赏识，从而飞上枝头变凤凰。她事业开始时也遭受了一系列波折，但都不是大问题，从她的总体的发展来看，竟是一路顺风。但她究竟好在哪里呢？普通的外貌稍微有一点美好，幼稚的演技稍微有一些纯真，她闪动不定的眼神不时流露出一丝狡黠，让人有些动心又有些发毛。可以看出赵丽颖绝对是个复杂的女演员，可能比范冰冰、景甜还要复杂。而这种看似单纯的复杂也是一种强烈的吸引力。

 

四大矫情其实都在走下坡路，他们将很快被其他人所取代、遗忘。他们的巅峰时期甚至未曾到来就逝去了，因为他们所忽悠的只有80后和一部分90后伪文青而已，从未在整个人群中得到广泛认同。他们的作品也主要以争议为主，速食鸡汤为辅，经不起仔细咂麽。韩寒的导演之路暂时还不会终结，但估计他会自己先感觉腻歪，然后就自动放弃了。

 

6.6 

乘风破浪 (2017)

影评(195)

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乘风破浪/Duckweed(2017)
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