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神奇的杂货店

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2018-2-14 0:23:29

 

《浪矢解忧杂货店》是由广木隆一执导，山田凉介主演，西田敏行尾野真千子村上虹郎等共演的日本奇幻温情电影。该片于2017年9月23日在日本上映，2018年2月2日于中国大陆上映。



导演广木隆一2010年导演的电影《雷樱》豆瓣评分6.4分，2011年导演的电影《轻蔑》豆瓣评分5.6分，同年导演并编剧的电影《川流》豆瓣评分6.2分，2013年导演的电影《黄色大象》豆瓣评分6.8分，同年导演的电影《没问题三班》豆瓣评分7.1分，同年导演的电影《100次哭泣》豆瓣评分5.2分，2014年导演的电影《再见歌舞伎町》豆瓣评分7.4分，同年导演的电影《娚的一生》豆瓣评分6.5分，2015年导演的电影《闪烁的爱情》豆瓣评分5.2分，同年导演的电影《小菜一碟》豆瓣评分6.2分，2016年导演的电影《女性作家推理集：三个美丽的谎言》豆瓣评分6.2分，同年导演的电影《狼少女与黑王子》豆瓣评分6.1分，同年导演的电影《夏美的萤火虫》豆瓣评分6.2分，2017年导演的电影《P与JK》豆瓣评分5.0分，同年导演的电影《她的人生没有错》豆瓣评分6.1分。

编剧齐藤浩史2014年参与编剧的电影《想要拥抱你》豆瓣评分7.2分，2015年参与编剧的电影《迎风而立的狮子》豆瓣评分6.9分，2017年编剧的电影《奇迹，那天如此重要》豆瓣评分7.5分。



这部电影是因为我国改编的版本豆瓣评分只有5.1分，想看一下日本版水平如何。目前该片豆瓣评分7.3分票房3000万不到，言归正传讲电影。


（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）

 

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标签： 影评(13064)

7.2 

浪矢解忧杂货店 (2017)

影评(8)

收藏(231)

浪矢解忧杂货店/Namiya Zakka Ten No Kiseki(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/13417984/blog/8030743/
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