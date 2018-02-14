《浪矢解忧杂货店》是由 广木隆一 执导， 山田凉介 主演， 西田敏行 、 尾野真千子 、 村上虹郎 等共演的日本奇幻温情电影。该片于 2017年9月23日在日本上映，2018年2月2日于中国大陆上映。









导演

广木隆一

2010年导演的电影《雷樱》豆瓣评分6.4分，2011年导演的电影《轻蔑》豆瓣评分5.6分，同年导演并编剧的电影《川流》豆瓣评分6.2分，2013年导演的电影《黄色大象》豆瓣评分6.8分，同年导演的电影《没问题三班》豆瓣评分7.1分，同年导演的电影《100次哭泣》豆瓣评分5.2分，2014年导演的电影《再见歌舞伎町》豆瓣评分7.4分，同年导演的电影《娚的一生》豆瓣评分6.5分，2015年导演的电影《闪烁的爱情》豆瓣评分5.2分，同年导演的电影《小菜一碟》豆瓣评分6.2分，2016年导演的电影《女性作家推理集：三个美丽的谎言》豆瓣评分6.2分，同年导演的电影《狼少女与黑王子》豆瓣评分6.1分，同年导演的电影《夏美的萤火虫》豆瓣评分6.2分，2017年导演的电影《P与JK》豆瓣评分5.0分，同年导演的电影《她的人生没有错》豆瓣评分6.1分。









编剧

齐藤浩史

2014年参与编剧的电影《想要拥抱你》豆瓣评分7.2分，2015年参与编剧的电影《迎风而立的狮子》豆瓣评分6.9分，2017年编剧的电影《奇迹，那天如此重要》豆瓣评分7.5分。









看 这部电影是因为我国改编的版本豆瓣评分只有 5.1分，想看一下日本版水平如何。目前该片豆瓣评分7.3分票房3000万不到，言归正传讲电影。



