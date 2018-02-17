比《捉妖记2》、《西游记之女儿国》表现更好，《唐人街探案2》厉害在哪？

春节档几部主要电影上映首日，创造了过13亿的票房纪录。其中，《捉妖记2》、《唐人街探案2》、《西游记之女儿国》、《红海行动》是最热门的四部电影。但很多观众看完之后，表示《唐人街探案2》最好看，为什么？

看《唐人街探案2》当然是欢乐的，因为它够搞笑、够精彩，符合了喜剧的大多数标准，是一部非常适合一家人在假期走进影院观看的“合家欢电影”。

但我在农历新年的第一天看完它之后，最大的一个感触源自一种对这部电影后续的展望：它很有可能成为一个生命力旺盛且持久的系列电影。

在影片的结尾处，王宝强饰演的唐仁照例略带夸张地接起一个电话，言语中透露着在另一个地方有一个新的案子等着他们去解决。随后，他一把拉住一脸少年感的秦风（刘昊然饰），告诉他下一站不是回国，而是要飞往东京。

紧接着画面一切，日本演员妻夫木聪站在天台上面露喜色。他身后的背景里，东京塔熠熠发光。这显然意味着，《唐人街探案》系列的第三部的故事，将会在日本东京展开。

除了王宝强和刘昊然这对“唐探组合”在东京各种闹腾的画面之外，映入想象的重点，是这个系列电影在全球范围内的多种可能性。

从泰国到纽约，从纽约到东京，《唐人街探案》这个系列显然存在着某种“可复制”的优势：只要故事能够架构好，王宝强和刘昊然可以在全世界多个城市开启类似的探案冒险之旅。

《唐人街探案2》最厉害的，是作为导演的陈思诚：他正在凭借其以往未曾被重视的才华打造着属于自己的“电影地图”。

既然影片的故事可以在泰国欢乐的展开并获得票房与口碑的双丰收，且在纽约“开闹”之后又一次呈现出票房与口碑双赢的态势（截至目前，影片首日即接近四亿票房，评分也在8分左右），那么，他就有理由将这样的模式继续往其他城市、地区复制或延展——而这，也正是《唐人街探案2》最厉害的地方。

因为在不同的城市有着不同的人文风情，若是能将故事架构得恰到好处，能够融入这个城市的特点，那这个系列电影就能持续地输出有意思的看点。但它有一个重要的前提，那就是：陈思诚及其团队要有一个成熟的模板。

这个模板有了吗？透过《唐人街探案2》，我们可以清晰地看到，导演陈思诚已然在慢慢构建这样一个模板，且越来越成熟。

比如题材上的“喜剧+动作+悬疑”的结合，能够让这个系列的故事都沿着这样一种模式去构架。特别是“喜剧”与“悬疑”元素的糅合，不仅很有其风格，还备受观众喜爱。

在这部《唐人街探案2》里，“喜剧”和“悬疑”仍然是主线：秦风到纽约参加唐仁的婚礼，结果发现是要参与一项“酬金高达五百万美金”的侦探大赛，去寻找一个连环杀人案的真凶，为了弄清真相，二人磕磕绊绊，在纽约制造着一串又一串的笑料。

这个故事里，“寻找连环杀人案真凶”属于悬疑的一条线，而这个过程中所发生的一连串令人忍俊不禁的故事则属于喜剧的一条线。这两条线相辅相成，既能引人发笑，又能扣人心弦，糅合得可谓恰到好处。

可以说，陈思诚对于故事上的这种糅合，已经显得很娴熟。将这套模式应用到其他城市，问题不大。

比如王宝强和刘昊然这对“唐探组合”的搭档，能够给这个电影系列提供最具标志性的品牌形象——只要这两人站在一起，马上就能让观众联想到《唐人街探案》。

所以，这样一对组合，出现在任何一个城市，都能闹腾出令人欢喜的故事。但前提是，他们的配合也得非常成熟。

如果说《唐人街探案》时期的“唐探组合”还多少让观众觉得有些出戏的话，那么，到了《唐人街探案2》里，王宝强和刘昊然的搭配已经让观众觉得很自然。

他们不仅角色性格上有着鲜明的特点，在角色分工上也有着非常明显的区别：王宝强负责夸张耍宝地制造最直给的笑料，刘昊然负责冷静理性地营造最悬疑的氛围，二者搭档在一起，着实能持续碰撞出有笑料、有悬疑的火花。

除了故事模式的搭建和主要演员的设定，《唐人街探案2》还表现出了陈思诚“电影地图”里的某些细节上的风格塑造。

比如地标建筑的利用，从纽约的布鲁克林大桥到纽约市立图书馆，再从中央车站到时代广场，《唐人街探案2》有效地将故事所在的城市的标志性建筑揉进电影里，不仅让城市本身的风光得以充分展现，也让影片故事变得更为丰富多彩。

这种方式同样可以应用到其他的城市，导演和编剧要做的，就是如何在当地的标志性建筑区域，设计有意思的故事桥段。

还比如影片配角的设计，从第一部《唐人街探案》里的陈赫、小沈阳等人开始，到《唐人街探案2》里的王迅、妻夫木聪，每个角色都很有特点，能够让观众记住。而这些角色也都并非多余，反倒承担了衔接故事剧情甚至揭秘重要真相的关键。

这类围绕着王宝强和刘昊然展开设计的角色，放到其他城市也可以因地适宜的塑造起来。



甚至包括影片结尾的集体大跳舞，也成了陈思诚在这个系列电影里独树一帜的风格。不得不说，综合上述提到的这些元素，《唐人街探案》系列的确很有成为“最具生命力系列电影”的潜质。

回到电影《唐人街探案2》本身，作为一部主打“喜剧”和“悬疑”的电影，它的喜剧效果做得很好，悬疑效果则逊色于第一部。

在搞笑层面，其实有王宝强和刘昊然这对“唐探组合”就已经很有喜感了。虽然王宝强那种略显夸张的搞笑方式并非所有人都喜欢，但他们二人搭档在一起时，反差感带来的搞笑非常浓烈。加上肖央承担的重要角色，让整个组合变得更有喜感、更加欢乐。

从王宝强穿上唐老鸭那套行装站在纽约街道上拦住“押载”肖央的车开始，影片“搞笑、欢乐”的节奏就开始造起来了。

几乎所有的追逐戏，都很有欢乐的味道，尤其是宝强哥饰演的“唐仁”被扒掉衣服追着跑那一段，影院传来一阵又一阵笑声。

肖央饰演的宋义显然提升了影片不少的搞笑度，他那捉摸不透的神秘增强了某种悬疑感，他那看似有点懵圈的表情则增强了喜剧感。单是那个工厂里灯亮灯灭时的几套表情，就足以令人印象深刻。

王迅、妻夫木聪和元华的演出也让影片多了不少趣味，还有佟丽娅、陈思诚在彩蛋里的亮相，也能令人会心一笑。

作为喜剧，它是这个档期里很不错的观影选择。但作为悬疑电影，如果要较真的话，可以挑好几个毛病。正因为它是以喜剧为主，这些细节便可以不用太较真，但对创作者而言，以后还是要做得更好一些，把细节处理好，会很加分。

总体而言，《唐人街探案2》在剧作、角色、搞笑桥段、叙事节奏等方面都做得不错，凸显了陈思诚越来越娴熟的导演功力。

就像前面提及的那样，只要陈思诚导演能把握好题材、故事、主演等几个重要元素，他的电影地图就能铺展到世界各大城市去。如此一来，《唐人街探案》这个系列就更加值得期待了。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。