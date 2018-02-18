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《红海行动》：华语版《黑鹰坠落》

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2018-2-18 14:07:54

怀揣较高期待走进电影院，去看林超贤导演这部新作，没想到，本片依然强悍超越了自己的期待值！

 

 

电影从一场透不过气的索马里海上营救人质启动，随即仿佛坐进当年《生死时速》里的死亡大巴，一场又一场巷战、突袭战、狙击战、攻防战、海陆战、坦克战....
各种又燃又烈的战斗场面接踵而至，紧张的节奏根本停不下来。

 

 

如果整部电影全是激烈火爆的动作场景从头打到尾，很难不让观众神经麻木继而观影疲倦，但《红海行动》做到了！

 

因为在编导的精心编排、设计、调度下，所有呈现的对战场景未产生一丝重复感。战斗小组队长战术行动的快速制定、队员的到位执行、突如其来的变故、小队队员的紧密配合、生死关头随机应变，持续调配着片中的气氛和焦点。不断变换的场景中，画面自始至终紧紧抓住观众的眼球和呼吸。

 

整部影片没有一处废镜头———通俗的讲，根本找不到尿点！

 

 

个人最喜欢非洲小镇内营救人质的一段戏，队员按计划分工协作、分头行动，各自应对命悬一线的不同险情，然后再突围汇聚。这段以8人对抗150人不可能的任务，在平行蒙太奇的剪辑下异常精彩，炮弹和子弹运行慢镜头出现的恰到好处，观赏度极高。

 

全片的高品质不光体现在精彩的场面调度，军事武器的展示方面也让人无可挑剔：
海军蛟龙队员使用的不同国家枪支弹药、单兵携带的高端装备、翼装飞行跳伞非常专业....
中国海军发射的无人轰炸机当空划出一道霸气弧线，嘶吼着冲进沙漠实施增援....
驱逐舰艇上主副炮火力狂猛喷发，拦截岸上多枚导弹攻击的同时，予以反攻....
以往只能在好莱坞战争大片里见到的场景，这次被国产武器装备以超燃的镜头全方位展示，实实在在的看到心潮澎湃！

 

 

尽管是主旋律影片，但《红海行动》没有把敌方置于弱智的地位去盲目歌颂我军，强大的对手让敌我攻防战打得极其艰苦，而且片中完全不回避战争的惨烈和真实，枪林弹雨中血肉横飞、断肢残臂场景时有出现，部分画面的血腥和恐怖绝对是华语影坛前所未见的大尺度！

 

是的，小孩子和胆量有限的观众不建议观看。

 

然而她又不是一部冷冰冰硬邦邦、没有温度的战争片，编导用尽可能少的笔墨，描绘出战友之间的同袍生死情，和亲人之间的血脉亲情，寥寥几笔的刻画，却足以令人动容感伤....

 

 

华语影坛不是没有过战争题材电影，但在《红海行动》面前，我想说，他们都是炮灰，《战狼2》也不过是尺寸较大的一颗炮灰而已！

 

严格的讲，2017年拿下60亿票房的《战狼2》属于披着战争外衣的孤胆英雄类别动作片，而《红海》则是严谨标准的军事战争题材片。

也许《战狼2》还会把票房记录保持一段时间，但若论影片精彩程度，《红海行动》已经彻底对前者完成了超越。

 

即便拿到好莱坞，站在题材类似的经典之作《黑鹰坠落》面前，《红海行动》也完全不会怯场———她就是华语版的《黑鹰坠落》！

 

强烈推荐！

 

8.2 

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影评(47)

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本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1185234/blog/8031124/
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