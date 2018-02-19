纽约探案外还能看到刘昊然花式撒娇

有幸能够和时光网的小伙伴们一同在万达观赏这部影片，本部电影可以说是春节档期中受众群最广的一部影片，喜剧加悬疑的题材结合的很好，整部影片没有刻意的梗或能猜到的flag，需要紧跟剧情和节奏才能看懂后面的情节，破案过程多个反转，细节把控还好，中西文化掺杂其中，还是有些知识背景的。只是相对比第一部的逻辑推理少了一些，但是人物角色增加了一些，虽然没有了阿香的颜值担当，但是剧中刘昊然成单了全部的娇媚和美，无论是撒娇还是女装扮相，加上两条逆天大长腿，丝毫不会觉得在一部缺少一号女主的片子中有遗憾。推理逻辑中增加了新元素就是全球竞技游戏及美少女高智商黑客Kiko，除了恋爱线，她的出现补充了信息量的问题。元华饰的莫友乾时而疯癫时而输出智商和拳脚功夫，可以说老当益壮，尤其是那句“这位姑娘长得好清秀，叫什么名字”，每说一次就让人爆笑一次。从一个系列来看，第二部在一些细节上致敬了第一部，例如：宝强在美国街区车上的追跑和泰国摩托上的追跑、第一部中宝强说刘昊然“就你这姿色，进牢没别的，先是被十几个大汉%￥#×”第二部中就被男性撩、两部的武打功夫都是戳眼掏裆……肖央明显瘦了很多，比起第一部中大腹便便的形象，这部中更像是一个落魄的异乡客，虽然没有第一部中小女孩那鬼般的眼神，但是也算演绎到位。片尾彩蛋算是惊喜，想说宝强辛苦了。IMAX影厅的的视觉效果看唐人街探案2更爽，从倒计时开始就目不转睛盯着荧屏，尤其在刘昊然解锁纽约城市那段特效中，整个画幅尽收眼底，细节处也完美呈现， 堪称是带给观众的一道丰盛的视觉大餐。