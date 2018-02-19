网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>纽约探案外还能看到刘昊然花式撒娇

纽约探案外还能看到刘昊然花式撒娇

加入收藏

2018-2-19 20:35:31

有幸能够和时光网的小伙伴们一同在万达观赏这部影片，本部电影可以说是春节档期中受众群最广的一部影片，喜剧加悬疑的题材结合的很好，整部影片没有刻意的梗或能猜到的flag，需要紧跟剧情和节奏才能看懂后面的情节，破案过程多个反转，细节把控还好，中西文化掺杂其中，还是有些知识背景的。只是相对比第一部的逻辑推理少了一些，但是人物角色增加了一些，虽然没有了阿香的颜值担当，但是剧中刘昊然成单了全部的娇媚和美，无论是撒娇还是女装扮相，加上两条逆天大长腿，丝毫不会觉得在一部缺少一号女主的片子中有遗憾。推理逻辑中增加了新元素就是全球竞技游戏及美少女高智商黑客Kiko，除了恋爱线，她的出现补充了信息量的问题。元华饰的莫友乾时而疯癫时而输出智商和拳脚功夫，可以说老当益壮，尤其是那句“这位姑娘长得好清秀，叫什么名字”，每说一次就让人爆笑一次。从一个系列来看，第二部在一些细节上致敬了第一部，例如：宝强在美国街区车上的追跑和泰国摩托上的追跑、第一部中宝强说刘昊然“就你这姿色，进牢没别的，先是被十几个大汉%#×”第二部中就被男性撩、两部的武打功夫都是戳眼掏裆……肖央明显瘦了很多，比起第一部中大腹便便的形象，这部中更像是一个落魄的异乡客，虽然没有第一部中小女孩那鬼般的眼神，但是也算演绎到位。片尾彩蛋算是惊喜，想说宝强辛苦了。IMAX影厅的的视觉效果看唐人街探案2更爽，从倒计时开始就目不转睛盯着荧屏，尤其在刘昊然解锁纽约城市那段特效中，整个画幅尽收眼底，细节处也完美呈现，堪称是带给观众的一道丰盛的视觉大餐。

7.4 

唐人街探案2 (2018)

影评(105)

收藏(851)

唐人街探案2/Detective Chinatown 2(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/16538268/blog/8031276/
--------------------
爱电影，爱美队

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

477973名成员9301个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 