西游记女儿国：赵丽颖单恋冯绍峰，志玲姐姐化身河神遭吐槽

没想到！真没想到！







在隔壁看了两遍的《唐探2》愣是没笑，反倒该谈情说爱的《西游记女儿国》把我给逗笑了。













《女儿国》比起之前两部的风格简直是“天上和地下”的感觉，带有些许港式无厘头的幽默。





比如，行邢台上唐僧四人的浮夸演技、逃跑时推开大门刚好将前来的女儿国国王给撞了等等，都让电影带着一股港片式的幽默。













更有意思的是，剧情还给出一个“小纸片人”的角色，外形萌、又耍贱的，还真是挺逗人笑的。













就是不知道，导演这么个设置，是不是知道隔壁《捉妖记2》的“胡巴”很强势，故意设计这么一个角色来争宠了吗？





不仅风格上更接地气，《女儿国》在视觉特效上比起前三部更好。





正所谓“女人如水”，《女儿国》的故事自然离不开“水”。无论是进入女儿国的忘川河、女儿国的子母河、甚至是围住女儿国的苦海，都是与“水”相关。













因此，本片在“水”的特效上下足了功夫，从水的波纹、浪的涌动，甚至大战时水体的质感都能看出剧组花了5.5亿的钱，还是有花在点子上的。





如果仅看在这两点上，这《女儿国》看着还是可以的。





可要仔细看看，恐怕就不行了。





在电影里，有不少镜头赤果果地仿了好莱坞的电影。













比如，唐僧四人越狱出逃、背靠圆月飞天仿了《外星人E.T.》；忘川河神化身的大鱼从唐僧四人头顶越过、唐僧和女儿国国王孤舟在暴风雨中的大海仿了《少年派的奇幻漂流》；还有那座出女儿国的大门仿了《纳尼亚传奇》。





或许仿得很有意思，但作为一部东方魔幻电影，这样的演绎是否太过西化了呢？





虽说本片在“水”的特效上用料十足，但是背景的虚化感给出的劣质感已经不输于当年Anglebaby的抠图剧了。













还有赵丽颖和冯绍峰在水中凝视这一幕，除了那两缕飘动的发丝，完全感觉不到两个人是在水中。





说到赵丽颖饰演的“女儿国国王”和冯绍峰饰演的“唐僧”之间的爱情故事，不得不说看得太令人“揪心”了。













这种“揪心”既不是86年版里女儿国国王与唐僧之间的那种“爱却不能在一起”的惋惜之感，也不是琼瑶剧里那种“爱到轰轰烈烈”的勇敢，而是“落花有意流水无情”。





赵丽颖饰演的“女儿国国王”对于“唐僧”的爱，是一种初心懵动，是一份义无反顾。无论先祖祖训如何规定、无论国师如何阻拦，都不能阻止赵丽颖去爱“唐僧”。













可到了冯绍峰饰演的“唐僧”这里，简直就是一个毫无情谊的蠢木头。





但在西游原著中，“女儿国”这一故事其实讲述的是唐僧的情劫，也是唐僧唯一一次动心的经历。





在经典的86版《西游记》，唐僧面对女儿国国王的引诱，是虚汗直流、面色慌张。













他的心中并非不想，也并非不愿，而是不敢。





一头是内心的感情，一头是国王的渴求，终究敌不过芸芸众生。













可到了冯绍峰这里，你看不到他与赵丽颖之间的情感互动，他的内心也没有任何的爱意，甚至感受不到他对天下众生的牵挂。





请问，这样一个蠢木头如何能将故事给演好呢？





之所以冯绍峰没能动心，恐怕跟赵丽颖饰演的“女儿国国王”有关。













赵丽颖有着一张俏丽的娃娃脸，饰演初心懵动的少女还可以。但是在她的身上缺少一种一国之主的王者之气，一种令唐僧足以心动的婉柔和雍容。





她演个公主、格格都合适，但演个国王就真的格格不入了。





主线的爱不明显，那么副线的爱则是毫无逻辑。













女儿国国师与忘川河神之间的爱情其实是没问题的，但国师偏偏要选择女儿国国王，以此来刻意去创造出反派忘川河神，这样的操作简直是毫无逻辑。













更令人气愤的是，把志玲姐姐搞成一个不男不女的“忘川河神”，这简直就是在搞事情啊！









《女儿国》在豆瓣上被打了4.7分，在三部曲里不高不低，也算是郑保瑞的西游三部曲留下点体面的结束，但只求郑导接下来放过“西游”这个经典IP。