漫威“豹富”二人组有钱任性，连战衣都比别人强！

超级英雄行走在外，拯救世界，除了要有超越常人的能力，更需要一身能够辅助和增强能力的超级战衣，才能让他们更信心去拯救世界。





那么，除暴安良、拯救世界的超级英雄们，又拥有怎样独特的战衣呢？





黑豹

《黑豹》

作为漫威的“豹富”二人组成员，黑豹来自一个叫做“瓦坎达”的非洲国家。人家不仅仅是超级英雄，还是国王，更是漫威里最有钱的人。

在《黑豹》的预告片里，我们看到了那个超级科幻的“瓦坎达”，而科技水平远超其他国家的“瓦坎达”盛产一种名叫“振金”的稀有金属。

黑豹的战服正是由振金编织而成，不仅刀枪不入，还能吸收动能和释放动能，更配备了隐形技术。





他的靴子鞋底有吸音钢振金附加垫，可调整不同的振动频率，让他能无声无息的在建筑物的侧面奔跑，也可在水面上行走。

钢铁侠

《钢铁侠3》

“豹富”二人组的另外一位成员，就是漫威电影宇宙里坐在C位的钢铁侠托尼·斯塔克了。

作为亿万富翁和军火制造商的他，不仅有钱，还有满屋子的科技，完美诠释了什么叫做“富人靠科技”。

在整个漫威的电影宇宙里，钢铁侠的战衣已经多达了46套了。虽然叫“钢铁侠”，但是从MK 3开始，战衣的材料就使用了金钛合金。

同时，动力来源于胸口的方舟反应炉，为战衣提供能力来源，使得战衣能够进行飞行、超人力量、战斗等等。

除了不断演变的战衣能够使得他适应各种环境，托尼自行设计的具人工智能操控系统的高科技电脑名为贾维斯（Jarvis），利用内部与外部的感应器能提供战略资讯与机甲的即时状态报告。

在炫酷的战衣装甲和高科技智能搭配下，钢铁侠成为了漫威电影里最吸引眼球和最受人欢迎的超级英雄。





蜘蛛侠

《蜘蛛侠：英雄归来》

随着在《美国队长3》的惊艳亮相，新版《蜘蛛侠》正是加入了钢铁侠阵营。作为“爸爸”的钢铁侠，自然对这个小队员倍加疼爱。

原本“穷人靠变异”的蜘蛛侠，自然在战衣上没啥功能了。而自从加入了钢铁侠后，拥有高科技的托尼·斯塔克自然将小蜘蛛的战衣进行了超强升级。

全新升级的战服拥有智能AI系统，内含576种蛛网喷射组合形式供选择，还有蜘蛛追踪器，胸前小型无人机装置可以追踪敌人去向，全息影像的GPS系统还能将信息发送回战服，升级的蛛丝发射器还增加了激光瞄准系统，颇具未来感。更令原著粉丝惊喜的是，战服蜘蛛网翼的飞行辅助功能。

不仅武装到了到了牙齿，更是科技感十足，简直炫酷到爆！





猎鹰

《美国队长3》

作为美国队长的小弟，猎鹰同样又拥有一身不凡的战斗装备。

猎鹰制服是一个可拆卸机翼，它利用喷气式动力滑翔翼进行飞行，可以收纳在后背的小背包中。

猎鹰带着一份红色的眼镜，既可以阻挡飞行时的强风，同时还具有识别能力。所以在蚁人跑进去偷东西的时候就被猎鹰给识破了。

不仅如此，在猎鹰的小背包里还有一只“小猎鹰”，也就是一架鹰型无人机。不仅可以深入到各种小角落、侦查敌情，还能够当猎鹰的眼睛。





蚁人

《蚁人》

能大能小的蚁人可以说让人感受到神奇，同样他的一身战服也是很厉害。

战服主要的作用是通过“皮姆粒子”的作用，让人体能够变大变小。而电子头盔可就厉害了。电子头盔可以让蚁人控制蚂蚁，同时在身体缩小后，还能够帮助他扩大声音。

同样出身的“黄蜂女”则是拥有飞行能力，背部的软翼展开后便可实现飞行功能。





奇异博士

《奇异博士》

作为开拓漫威宇宙新元素的奇异博士，主打的是魔法元素。

奇异博士的装备有四大法器：阿戈摩托之球、阿戈摩托之眼、维山蒂之书和魔浮斗篷，其中作为战衣的魔浮斗篷是战斗力爆棚又时而卖萌。

魔浮斗篷赋予奇异博士飞行的能力，能攻能守。既能够帮助奇异博士和敌人战斗，还具有一定意识，能够推荐奇异博士选择武器。









在超级英雄满天飞的今天，没件有特色的战衣，还真不敢出门。

因此，一套适合自己的超级战衣是如此重要。