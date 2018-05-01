吹响战斗集结号！数一数漫威宇宙那些燃炸的战斗场面！

《复联3》的上映点燃全球影迷的激情，集结超过60个超级英雄、32个超级英雄同框，“漫威超级英雄全家桶”你值得拥有！















作为漫威十周年的重要作品，《复联3》将成为漫威电影宇宙的重要转折点。





除了剧情的走向让影迷们猜测不已外，更令影迷期待的是群雄集结的战斗场景。狂拽酷炫的特效场面、眼花缭乱的技能大乱斗，都让影迷们期待已久。













在国内尚未上映之时，让我们先来回顾一下，漫威十年18部作品里那么令人难忘的战斗场景（根据上映时间排序）。





英雄首度集结：《复仇者联盟1》





在纽约大战里，六位超级英雄各显神通，各具特色的战斗方式让观众大饱眼福。













作为第一阶段的完结作品，《复联1》首度集结了钢铁侠、美队、雷神、浩克、鹰眼和黑寡妇六位超级英雄同台作战。





其中，六位超级英雄背靠背站在纽约街头迎战外星军团一幕更是堪称经典。













《复联1》不仅开创了漫威电影宇宙超级英雄组团打怪的先例，更是带来了一场精彩绝伦的战斗场景。





有钱任性放烟花：《钢铁侠3》





正所谓：穷人靠变异，富人靠科技。













在《钢铁侠3》里，妮妮完美诠释了什么叫“壕”——拿机甲当烟花放。





作为第二阶段的起始篇，也是钢铁侠的个人系列电影最后一部，《钢铁侠3》聚焦的是妮妮的内心成长故事。













但其实观众更喜欢看的是那一具具高科技的战衣，不是吗？













在最后的大战时，各式各样的战衣让人眼花缭乱，而妮妮在与反派决斗时，在各色战衣之间切换得行云流水，可谓让观众大呼过瘾。





华丽太空战：《银河护卫队》





随着《银河护卫队》的上线，漫威电影宇宙正式向宇宙拓展。





带有强烈个性的痞子英雄们，在上映后就收获了无数粉丝。













以“太空战”为主的《银河护卫队》制造了不少你追我赶的空战戏，这其中又数高潮的大战最为刺激。





尤其是诺瓦军团的战机群相连在一起，形成一张巨大的黄金大网阻拦“罗南”的飞船那一幕，可谓是创意十足。













比起大名鼎鼎的《星战》和《星航》，漫威在《银河护卫队》里创造了属于自己的太空战特色。





大小如意变：《蚁人》





继《银河护卫队》开拓宇宙版图，《蚁人》则开启了微观次元的新世界。













由于“蚁人”可变小的超级英雄特性，战斗画面也是充满了新奇。





在飞机上的战斗片段，很巧妙地将打斗和音乐融合在一起，让整个打斗过程变得更有节奏和喜感。













最后在主角女儿房间里展开的高潮决斗部分，虽然主角与反派打得是难分难解、热火朝天，可随着镜头一放回正常视角，又让人忍俊不禁，更是尽显了一股反差萌的感觉。





超级英雄大乱斗：《美国队长3》





之前都是看超级英雄打反派，什么时候看看这帮人打一架呢？





有着《复联2.5》之称的《美队3》再一次刷新了超级英雄集结的数量，并且上演了漫威的首次超级英雄大乱斗。













机场大战可谓是全片最精彩的地方，分作两派的超级英雄们上演大决斗。不仅每个英雄都有实力相符的对手，更是能够在相互配合战斗，做到了“一加一大于一”的出彩效果。













最后美队、巴基联手对决钢铁侠的战斗片段，则充满了一股悲凉的气息。





魔法世界的超强视觉：《奇异博士》





《银护》开拓宇宙、《蚁人》开拓围观世界，《奇异博士》则代表着漫威将触角伸向了魔法元素。













《奇异博士》里，落魄的史蒂芬博士初见古一法师时，被打得灵魂出窍、进入魔法世界那段，如同万花筒一般的视觉效果让人可是目眩神迷。













随后，奇异博士与反派卡西利亚斯在纽约的一战，城市反转颠倒、空间被扭曲，主角们在翻转扭曲的空间之中进行战斗，其画面更是华丽而又充满了不可思议。





看过了之前漫威电影宇宙的战斗场景，你是否在期待《复联3》里超级英雄们如何使用各种酷炫的组合技来对抗灭霸呢？





那又将会是一场怎样华丽而酷炫的战斗呢？







