网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>吹响战斗集结号！数一数漫威宇宙那些燃炸的战斗场面！

吹响战斗集结号！数一数漫威宇宙那些燃炸的战斗场面！

加入收藏

2018-5-1 11:32:35

《复联3》的上映点燃全球影迷的激情，集结超过60个超级英雄、32个超级英雄同框，“漫威超级英雄全家桶”你值得拥有！




作为漫威十周年的重要作品，《复联3》将成为漫威电影宇宙的重要转折点。


除了剧情的走向让影迷们猜测不已外，更令影迷期待的是群雄集结的战斗场景。狂拽酷炫的特效场面、眼花缭乱的技能大乱斗，都让影迷们期待已久。




在国内尚未上映之时，让我们先来回顾一下，漫威十年18部作品里那么令人难忘的战斗场景（根据上映时间排序）。


英雄首度集结：《复仇者联盟1》


在纽约大战里，六位超级英雄各显神通，各具特色的战斗方式让观众大饱眼福。




作为第一阶段的完结作品，《复联1》首度集结了钢铁侠、美队、雷神、浩克、鹰眼和黑寡妇六位超级英雄同台作战。


其中，六位超级英雄背靠背站在纽约街头迎战外星军团一幕更是堪称经典。




《复联1》不仅开创了漫威电影宇宙超级英雄组团打怪的先例，更是带来了一场精彩绝伦的战斗场景。


有钱任性放烟花：《钢铁侠3》


正所谓：穷人靠变异，富人靠科技。




在《钢铁侠3》里，妮妮完美诠释了什么叫“壕”——拿机甲当烟花放。


作为第二阶段的起始篇，也是钢铁侠的个人系列电影最后一部，《钢铁侠3》聚焦的是妮妮的内心成长故事。




但其实观众更喜欢看的是那一具具高科技的战衣，不是吗？




在最后的大战时，各式各样的战衣让人眼花缭乱，而妮妮在与反派决斗时，在各色战衣之间切换得行云流水，可谓让观众大呼过瘾。


华丽太空战：《银河护卫队》


随着《银河护卫队》的上线，漫威电影宇宙正式向宇宙拓展。


带有强烈个性的痞子英雄们，在上映后就收获了无数粉丝。




以“太空战”为主的《银河护卫队》制造了不少你追我赶的空战戏，这其中又数高潮的大战最为刺激。


尤其是诺瓦军团的战机群相连在一起，形成一张巨大的黄金大网阻拦“罗南”的飞船那一幕，可谓是创意十足。




比起大名鼎鼎的《星战》和《星航》，漫威在《银河护卫队》里创造了属于自己的太空战特色。


大小如意变：《蚁人》


继《银河护卫队》开拓宇宙版图，《蚁人》则开启了微观次元的新世界。




由于“蚁人”可变小的超级英雄特性，战斗画面也是充满了新奇。


在飞机上的战斗片段，很巧妙地将打斗和音乐融合在一起，让整个打斗过程变得更有节奏和喜感。




最后在主角女儿房间里展开的高潮决斗部分，虽然主角与反派打得是难分难解、热火朝天，可随着镜头一放回正常视角，又让人忍俊不禁，更是尽显了一股反差萌的感觉。


超级英雄大乱斗：《美国队长3》


之前都是看超级英雄打反派，什么时候看看这帮人打一架呢？


有着《复联2.5》之称的《美队3》再一次刷新了超级英雄集结的数量，并且上演了漫威的首次超级英雄大乱斗。




机场大战可谓是全片最精彩的地方，分作两派的超级英雄们上演大决斗。不仅每个英雄都有实力相符的对手，更是能够在相互配合战斗，做到了“一加一大于一”的出彩效果。




最后美队、巴基联手对决钢铁侠的战斗片段，则充满了一股悲凉的气息。


魔法世界的超强视觉：《奇异博士》


《银护》开拓宇宙、《蚁人》开拓围观世界，《奇异博士》则代表着漫威将触角伸向了魔法元素。




《奇异博士》里，落魄的史蒂芬博士初见古一法师时，被打得灵魂出窍、进入魔法世界那段，如同万花筒一般的视觉效果让人可是目眩神迷。




随后，奇异博士与反派卡西利亚斯在纽约的一战，城市反转颠倒、空间被扭曲，主角们在翻转扭曲的空间之中进行战斗，其画面更是华丽而又充满了不可思议。


看过了之前漫威电影宇宙的战斗场景，你是否在期待《复联3》里超级英雄们如何使用各种酷炫的组合技来对抗灭霸呢？


那又将会是一场怎样华丽而酷炫的战斗呢？



8.5 

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

影评(22)

收藏(2238)

复仇者联盟3：无限战争/Avengers: Infinity War(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8015681/blog/8037566/
--------------------
爱生活，爱电影，我们只为快乐而活

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

478116名成员9443个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 