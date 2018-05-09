他为了给女友加油而不幸遭遇爆炸，却用坚强的内心赢得全民尊重！

根据真人真事改编的传记电影，同样是聚焦2013年波士顿马拉松爆炸事件，《坚强》与《恐袭波士顿》不一样的地方在于，它把焦点放在了一位相对普通但又绝对了不起的人身上。

影片没有还原那件令人悲伤的事件的前因后果，而是以其作为背景，强调一个在爆炸事件中遭遇重伤的人如何克服困难、如何坚强生活的故事。

主人公杰夫·伯曼是波士顿一名普通的工人，他喜欢看棒球比赛、喜欢和朋友饮酒、喜欢一个叫艾琳·赫尔利的女孩。但他同时也有些懒散，有些宅，甚至有些“没长大”。

艾琳和他分分合合，多半都是因为他的宅与不够独立。但他却并不想失去她，并且内心很爱她。为了支持女朋友跑马拉松，一向不喜欢起早，不喜欢看马拉松的他，站在了波士顿马拉松比赛的终点线附近，以此为艾琳加油。

然后，众所周知的两次爆炸发生在了终点线附近，杰夫·伯曼被爆炸物击中，倒在了血泊中。

但在一片混乱中，他还跟救援人员说先去救别人。等到他醒来，围在他身边的亲人、朋友都不敢告诉他发生了什么。但他在意识到自己已经被截肢之后，并没有表现出令亲人朋友们担心的悲观情绪，反倒显得很乐观。

艾琳觉得他为她付出了很多，跑过来照顾他，两人也因此重归于好，关系渐渐亲密。杰夫·伯曼也在她的帮助下，逐渐适应新的生活。可在后来的剧情里，杰夫·伯曼的心态也发生了一些变化，和艾琳的关系也遭受了考验。随着他逐渐地调整自己，生活也慢慢有了好转，他和艾琳也有了新的转变。

整个故事在精彩程度方面要比揭秘爆炸事件真相的《恐袭波士顿》弱一些，但在呈现人的精神力量方面，《坚强》要强很多。

它可能不是那么的富有戏剧冲突，也没有那么的丰富多彩，整个剧情看起来很平淡，甚至某些桥段看着让人“生气”——比如杰夫·伯曼的家人对待杰夫的态度以及闹哄哄的脾气，比如杰夫·伯曼陷入消沉、对艾琳发脾气的时候。

可即便是剧情平淡，节奏缓慢，《坚强》也还是富有很强的观看价值。它最核心的点其实就是要表现一个人在遭遇巨大的生理伤害与心理打击之后，会如何去面对现实，如何去调整自己，如何重新开始一种与以往不同的生活。

这其中有经历噩梦一般的痛苦，有难以忘怀的打击，有想要放弃的绝望，有掩饰不住的悲伤难受，诸如此类，都需要有一颗强大的内心去应对。

而杰克·吉伦哈尔饰演的杰夫·伯曼在经历这一切之后，虽然有过糟糕的时刻，有过自暴自弃的时刻，但最后还是用一种强大的内心勇敢面对、勇敢承担了那些常人可能难以理解的痛苦。

这个过程可能没有那么的精彩，但却足够的有力量。这股力量便是坚强，一种对艰难、痛苦不妥协的坚强，一种对爱人、对生命不放弃的坚强。

吉伦哈尔又一次奉献了好的演技，这并不是只从他为了角色一度瘦身的外型来说的，而是从他的整个演绎状态来说的——你只消看着他在片中的每一个表情和动作的拿捏，你就知道他为什么令人尊敬了。

像他这么好看的一个人，愿意接演这些颇有些小众的角色，本身就很帅了。更何况，他几乎撑起了整部电影。

《坚强》是一部需要耐心去观看和感受的电影，推荐给大家。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。