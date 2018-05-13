《西部世界S02E03》：你以为只是串联？其实这就是《权力的游戏》本身！

看完第三集的要塞一战，我终于坐实了乔纳森和丽莎致敬马丁坑神老爷子的意图。早期我以为的丽莎将家庭伦理剧题材带入《西部世界》，只是为了降低叙事难度的推测在这一集被完全打翻。

而从赫克托看见蛇纹女端着火焰喷射枪的飒爽英姿，惊呼：“她有一头火龙”的那一刻，《权力的游戏》三足鼎立之势，在《西部世界》也完全呈现了出来。

多洛莉丝：你以为她是龙妈，结果这一刻她是君临城的瑟曦

看着世外山谷那满满一湾的浮尸，我们知道多洛莉丝最后得到了她想要的胜利。

而在第三集的要塞之战里从头到尾利用南方军队的行为，以及最后考验泰迪的所作所为，多洛莉丝自诩的意识独立彻底被打上了问号。

她现在只不过是多洛莉丝和怀亚特双重角色设定的执行者，所有的行为只是借用了多洛莉丝甜美的皮囊，和引领人造人接待员意识和人身独立的口号，在完成怀亚特这个恶棍角色打破西部世界规则的剧情设定。

她以为自己产生了独立的意识，实际上，她只不过添加了一个截然相反的角色设置。而自身，还是陷落在三十年来的轮回里，不得挣脱。

于是，跟随着她的队伍，最后终将失败。

如同困守君临城的瑟曦，自以为掌控着战争胜利的关键，却永远无法跳脱出失败的必然。还注定会拖累身边的人为她而死。所以，泰迪如同詹姆一般，注定被牺牲在世外山谷的汪洋里。如果机缘巧合多洛莉丝能够得胜，成全的，也只有她自己而已！

梅芙：我一路开挂，直到意识到自己不是龙妈！

梅芙最初的队伍有必须的三个人，自己，保镖，向导。而后，随着蛇纹女，菲尼克斯等人的回归，从前的班底重新集结。而且她一贯不惊动旁人的行事作风，让她能够走得更远，扎根得更深。

所以，深谋远虑的福德赋予了她指挥园区所有人造人的特权，一路金手指开挂的在园区潜行狙击，进一步发掘出更多的独立意识。

但是，梅芙最致命的错误在于意气用事的拒绝了解自己到底是彻底独立，还是依旧被剧情控制了最终目的。所以，她一行人的最大变数也在于，他们是有目的的去寻找梅芙流散在外的女儿，还是被福德老狐狸暗中指派去串联其他世界！

伯纳德：我什么都不懂，但是我最后是全知全觉的那一人！

看着前三集里伯纳德懵然无措的状态，我们很有拿起弓箭让他清醒一下的冲动。但是，剧情在要塞一战后期急转直下。

他发现了关系到人造人生死存亡的关键点，也在一路追寻提洛集团在西部乐园暗中实施的勾当。那些连接人造人和人类社会隐私与内幕的勾连，将由他来揭开，也将由他来进一步的揭示出人类的虚伪与阴暗。

所以，当前所谓的人造人独立事业再进行得如火如荼，他都是一副置身其外的态度。因为福德赋予他的职责是揭露提洛公司的真实意图，狙击外人觊觎西部乐园核心机密与原始数据的野心。

原本我们以为他是什么都不懂的囧斯诺，现在才发觉，他注定是那个独自对战异鬼与夜王，独自监视着最大威胁的人——三眼乌鸦！

所以，我们原本以为剧情会往提洛家族的豪门恩怨家庭伦理路线走下去，觉得这是乔纳森和丽莎在可以的削弱叙事难度。这样的猜测着这一刻豁然顿开。乔纳森拉长了叙事的跨度，增加了叙述的线索数量与埋藏深度。

不同于第一季短期包袱不断埋藏不断解密的密集轰炸效应，第二季的包袱埋得深而且解密的时长逐渐延长。表面上看整体叙事显得填塞了太多无关紧要的推进，其实，这样的推进在掩盖一个新增加的议题——人类的本质，除了第一季所表现出来的对于人造人的残暴与为所欲为之外，还有对于人类自身的阴暗与吊诡。所以，在人造人争取独立的主线之外，开辟了人类对于自己同类作恶，进一步推进事态崩溃的另一条路线。

于是，整体叙事从第一季里人造人追求独立的多片段单线索叙事，推进到第二部的双螺旋长期埋梗儿的多线索叙事。进一步提升了人造人追求独立意识的纯粹与决绝，以及人性阴暗面的诡谲与隐晦！

这三条线综合起来看，以黑衣人为代表的人类，以及他们所代表的人性，正是促成人造人进一步追求自身意识独立的意识形态成因。

综上而言，福德在这一刻马丁坑神附体。他用三十年的埋头苦干为依托，利用人造人三巨头为引线，进一步的引出人性的丑陋。

多洛莉丝走的是明线。用大规模的反抗事件来吸取人类管理者的注意，同时通过大规模的伤亡刺激双方的意识。这条线走向太过于明显，引得人类以暴制暴，所以成就有限。最终很可能全军覆没。就算是机缘巧合用大批量人造人的死亡成就了多洛莉丝的个人成功，所获得的也不是福德希望获得的胜利！

而梅芙走暗线，暗地里集结队伍，勾连除西部乐园之外的园区，发掘其他园区和西部乐园一样的独立意识，用这样暗中的唤醒为第二轮的抗争埋下伏笔。（西部乐园这种个别人造人意识觉醒的状态，别的园区肯定也有。而梅芙的作用就是去别的园区发掘出这样的势头，进一步推进更多人的意识觉醒！）

而杀手锏却是伯纳德。一直混迹于人类身边的伯纳德，模糊了自己人造人的属性，追查的是提洛公司在西部乐园里自行其是的勾当，以及其行为下的最终目的。在了解到人类在乐园的核心机密之后，找寻致命弱点，力求一击即中。

看到这里，那些觉醒，摆脱控制的设定，原来其实一直是福德颇有前瞻性的剧情设置，所有人的行为，都是剧情发展所必然呈现的结果。

多洛莉丝身上善与恶的双重纠葛，会引导她走向怎样的结局，我们现在不得而知，但是却可以推算出她的结局并不是她理想的那样轻易的融入外界的世界！

梅芙相对要走得远一些，但是最后依旧摆脱不了程序设定的结局，最多让她多串联几个园区，多开辟几个番外战场而已。找到女儿她就彻底独立了？这样的结局我表示怀疑！

至于伯纳德，他身上背负了太多，所以路途也最为坎坷。他注定与人类混迹一处，却要面对人类的猜忌与自己保存真实身份的那种小心翼翼战战兢兢的生活，为了找到整个乐园，整个人造人体系最大威胁而一路压抑自己，求得最后的圆满。

如同《权力的游戏》我们一直在猜测结局走向，却也一直不肯承认这是事实必然的结局一样，《西部世界》也用他的逼出，写出我们一直追寻又一直否认的人性之恶。