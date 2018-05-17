《路过未来》：让我们感到无力的，并非漂泊异乡

《路过未来》最触人心弦的，其实不单单是那一幕幕极具现实味道的画面，而是流动在这些画面底下，那些关于异乡漂泊、关于底层挣扎以及关于人与人之间相濡以沫的情感的表达。

尽管它看上去有些偏于平淡，但却足以引发大多数人的共鸣，尤其是身在异乡漂泊奋斗的观众，大概都能从中收获某种触动。

【关于离开，多半都包含着无奈】

麦子（演员黄觉的妻子）前段时间在微博上讲述了一个这样的真实故事：

她约了一辆车，距离也就两公里，导航显示约的车七分钟就能到，结果却足足等了二十分钟。当司机到达之后，她还带着一些愤懑的情绪，坐在车上没说话。没过多久，后座上一部手机突然震动起来，她拿着递给司机，司机按免提接通了打来的电话。

一接通，电话那头传来一阵号啕大哭的声音。对方是一个姑娘，她断断续续说，要离开北京了，这个手机里有从15年到现在生活在北京的回忆。司机安慰她不用担心，说送完乘客就会立马把手机给她送回去。挂了电话后，司机告诉麦子，说刚才送那个姑娘，看她拿了很多纸箱和文件，像是刚从单位离职，很困难的一个人往家搬，就索性停车帮她搬了。因此耽搁了一些时间，向麦子致歉。

麦子听完之后，“眼睛心神都觉得一酸”。我大概能体会到她这种感觉，因为我在看完她的描述之后，想象着那个嚎啕大哭的女孩，不禁也觉得鼻子一酸。女孩之所以那么的号啕大哭，大概不是因为害怕丢掉一个手机，而是怕丢掉手机里头存着的回忆。

因为那些都是她在北京生活的记录，更是她在北京奋斗的记忆。她或许有过很多的憧憬，有过很多的快乐，但也可能日子过得并不顺意，可能吃了不少苦，受了不少委屈。如此这般，我们无法得知她到底经历了什么样的北漂生活，但有一点可以确定的是：她最终选择了离开。

这正是这个故事令人伤感的所在。因为在“离开”的这份选择背后，可能存在着某些不甘或某些无奈。就像电影《路过未来》里所勾勒的那样，耀婷（杨子姗饰演）和新民（尹昉饰演）最后也选择了“离开”，而他们的这份选择，便夹杂了一种无奈。

他们背上了行囊，踏上了归途列车，倚着车窗望向外面，看似平静悠然，实则令人感伤。因为他们自己并不是那么的想要踏上归途，而是因为现实的无奈，令他们不得不离开异乡。

【身在异乡，再熟悉也可能只是路过】

其实在此之前，杨子姗饰演的杨耀婷有回去过一次。

那是在她的父母都失去工作之后，因为生活的压力，一家人决定回到老家，开始一种相对不那么艰难的生活。对于已经离开故乡多年的父母亲而言，老家已经有些陌生。而对于从来没有在老家生活过一天的耀婷而言，那片远在西北的土地，也称不上是自己的故乡。

她最终还是回到了深圳，这个她生长和工作的城市。尽管她从小在这个城市长大，对城市的气候、街道、工厂都很熟悉，但她却不属于这座城市。

即便深圳有着全国最包容的一线城市态度，耀婷也始终是一个“异乡人”。她试图在深圳买一套小房子，把父母和妹妹再接回来，一起生活。

她有一定的存款，都是靠辛辛苦苦工作以及省吃俭用存下来的。可面对昂贵的房价，她的存款连首付都还不够。她只能想办法去赚更多的钱，于是，她接受了之前自己比较抗拒的“试药”工作。

尹昉饰演的李新民，乍一看有点吊儿郎当、“小混混”的感觉：穿个花衬衫，有纹身，油腔滑调地和陌生女孩搭讪，带着一群人“试药”，干着游走于法律边缘的事情。

他的目的很简单，搭讪是为了“吸纳新人”去“试药”，“试药”是为了从中牟利。他看起来要比那些在工厂里打工的男男女女要滋润一些，但其实，他最终能拿到的钱远不如他的老板。而他的老板也只是把他当赚钱工具，关键时刻并不会给他提供什么可以依靠的帮助。

他内心其实是善良和单纯的，他知道有些钱不能赚，有些事不能让他人去做。他做这一行无非也是为了生存而奋斗，因为他也不属于深圳这座城市，他也只是一个“异乡人”。甚至比耀婷还惨一点，因为他的家庭不完整，他相对而言更为孤独。

两个漂泊在城市的“异乡人”，他们很努力地在活着，很努力地在追求着更好的生活。但无论他们多么努力，生活带来的无奈，仍然让他们束手无策。即使他们对这个城市非常熟悉，能够骑着摩托熟络地穿梭于城中村的街道，他们也不属于这座城市，而仅仅是路过。

这让人有一种无法用言语去形容的无力感，不禁令人悲伤，不禁让人难过。

【让我们感到无力的，并非漂泊异乡】

无力感，是观看《路过未来》时，内心不断翻涌着的感受。

因为大多数观众都是离开家乡，去到他乡奋斗的“异乡人”。当我们看到耀婷和新民以及其他漂泊在异乡努力奋斗却又无可奈何的人物角色时，他们所经历着的无奈、所面对着的烦恼、所承受着的压力，或多或少都能从中找到共鸣。

尤其是对于身在一线城市的“北漂”、“沪漂”、“广漂”、“深漂”而言，那种无力感，更能击中内心的柔软。

尽管耀婷和新民所代表的人物，属于相对底层的群体，类似于白领工作者或许很难体会到那种体力劳动、生存挣扎的艰苦，但他们所折射出来的诸多现实问题，却足以引发观者的共鸣。

我们大多数人，都是离乡背井到城市工作的“异乡人”，对所在的城市再熟悉，也只能路过。

高涨的房价让人望而却步，非本市户籍带来的限制让人束手束脚，巨大的竞争压力让人喘不过气来，即使再努力、在拼命，最终也无法在这样的城市找到家的感觉，没有足够的归属感，甚至得不到足够的认同感。

当然也有少部分人通过努力，最后拥有了这些城市的户口、买到了房子、有了让孩子接受好的教育的机会。但那些奋斗几年便不得不选择离开的人，仍然是大多数。

是不够努力吗？是因为“异乡人”这个身份吗？

其实也不是。让我们感到无力的，并非漂泊异乡，而仅仅是生活本身，有着太多令人无可奈何的阻碍。

就像《路过未来》里所描绘的那样：耀婷努力地工作，努力地攒钱，甚至不惜以身试药，却仍然付不起首付，而生活又给了她更大的考验，让她最终无力还手；新民也很努力地活着，努力地开发着一个个试药者，甚至还跑去工地打工攒钱，但生活回馈给他的，却仍然令他无力对抗。

挺无力的，也挺让人沮丧的，但生活还要继续，未来必将路过。

【幕后故事：一场戏拍88遍】

《路过未来》是李睿珺导演与演员杨子姗的第二次合作，他们之前有一起合作过新浪的《最美表演》，因此相识。

当时杨子姗跟导演说期待电影的合作，李睿珺以为是客套话。后来写了《路过未来》的剧本，抱着“试一试”的心态，发给杨子姗看。但当时，杨子姗刚好在前两天答应了一部戏，为了兑现李睿珺导演的约定，写了很长的道歉信给那边，然后加盟到《路过未来》。

杨子姗为了更好的塑造角色，主动跟导演提出在剧组不需要吃太好，甚至每天吃青菜，连续吃了五十多天，逐渐消瘦，刚好符合了片中角色的变化。这让导演颇为感动，体现了非常职业的态度。

在拍摄这部电影的过程里，杨子姗和尹昉都是素颜出演。但杨子姗为了提升角色的朴素感，还特地加了雀斑的妆术。

尹昉也是毫不顾形象，任由青春痘趴在脸上。两位演员在电影里的表现都拿捏得很好，令人印象深刻。

尹昉在拍摄电影之前，不仅写了万字人物小传分析，还特地跑到甘肃、跑到深圳白石洲等地，体验生活，增强对角色的理解。在导演李睿珺的印象里，尹昉是一个可塑性非常强的演员，并且自己非常认真。

有时候，拍一场戏，导演觉得OK了，可以过了，尹昉还会跑过来带着哀求一般的语气跟导演说：要不再拍一条吧，我觉得会做得更好。

而在举办的“木易观影团”映后主创交流时，两位演员还回忆了一个这样的幕后故事：

在拍摄杨子姗关窗，然后镜头航拍到尹昉骑着摩托载着杨子姗穿过城中村建筑的那场戏时，前后拍了88遍。杨子姗在现场交流时表示，当时关了88遍窗户，每一次还得演得像第一次关那样“很轻松”，但其实，88遍下来，她的手臂早就酸了。

而尹昉也不轻松，整整骑了88遍摩托。

在李睿珺导演看来，拍摄《路过未来》，最重要的就是想关注“农民工”这个群体，想透过他们的生存状态，让观众们对他们的生活加以关注。但也仍然注重表达故乡与异乡人的关系，注重人与人之间的情感。

我个人很喜欢这部电影，认为它是我今年在银幕上看到的心目中最好的国产电影之一！它符合了我太多欣赏的口味，并且因为我在深圳待过，也在工厂流水线上实习过，对影片里头大多数场景和情感都会有一些共鸣。

如前所述，影片为我们勾勒了一个十分接地气、十分现实的生活故事，也描绘了一个看似平凡实则动人的爱情故事——如果要把它归类到爱情电影，它将是这几年来拍得最好的国产爱情电影。

它接地气的地方在于，人物很写实，环境很写实，所发生的故事很真实。深圳的城中村、甘肃的玉米地、在工厂上班的“打工妹”、在城市灰色产业里讨生活的青年，所有的元素，都表现得很真实。

就像前面谈及的那样，影片主要勾勒的是“异乡人”在大城市的生活状态，探讨的是人的艰难与美好，却也传递了一股非常温暖动人的情感。片中杨子姗饰演的耀婷和尹昉饰演的新民，两人之间的情感，没有轰轰烈烈，没有夸张的过程，却非常能打动人，因为他们的爱是朴素的，也是纯粹的。

影片的细节拿捏恰到好处，无论是人物的心理活动，还是人物行为的细节，都做得很真实。杨子姗这次的表演特别抓人，可以说是她奉献的最好的表演。而年轻演员尹昉的表演则相当出色，甚至惊艳，未来可期。

透过《路过未来》这部电影，我们可以看到李睿珺导演在用心观察生活，也可以看到他拥有一颗细腻温暖的内心，感谢这样的导演，感谢他一直坚持表现一种生活的真实。

虽然生活常常给我们带来一些无奈与无力，但我们也还是值得为了让它变得更好而努力奋斗。身在异乡，无论是离开，还是留下，其实都很了不起。

因为相对于整个人生而言，生活中最重要的不是你最后待在哪里，而是你在你所待过的地方，真正努力过。

大家都加油吧。

PS：文字为作者原创，图片均源于网络。