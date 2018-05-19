挖坑无极限,观《复仇者联盟3：无限战争》有感

陈医生有首歌叫《十年》，而这十年，也是漫威宇宙扩张的十年。从《钢铁侠1》开始到今天的这部《复仇者联盟3：无限战争》，漫威可谓是一部一个坑的挖，又一部一个坑的填，直到今天，才挖了一个影史有可能的最大的一个坑。

十年过去，漫威英雄层出不穷，唯有钢铁侠依然坚挺，事实证明，不管过去多久，你爸爸还是你爸爸。直到今天，灭霸“霸霸”的出现，才彻底改变这一切。

关于本片的剧情，无需赘述。各位看官都有自己的理解。无论是上来就领盒饭的洛基，还是超神的雷神，黑科技的黑豹，犹如火影忍者上身的画饼奇异博士，猪一样的队友星爵，最后在钢铁侠怀中虐心的小蜘蛛，还是打完响指，解甲归田的“霸霸”。每个人的理解都会不同。

我是一个铁杆超级英雄电影迷，虽然DC的英雄更合我的胃口，虽然“霸霸”的形象抄袭的也是黑暗君主达克赛德。但是这个角色的想法却和达克赛德天差地别，口口声声说是为了宇宙的平衡，是为了大义。而且漫威的英雄也更接地气一点。漫威和DC，犹如武侠小说中最伟大的两个作家金庸和古龙，前者如漫威，深入人心，大部分主角出身平凡，后者如DC,大部分主角一出场就是大侠一般的存在，也更有诗意。但是相比这部《复仇者联盟3：无限战争》和《正义联盟》，笑到最后且完胜的无疑是漫威。

关于本片的最后那个巨大的坑，神盾局长骂到一半的粗口，以及掉落在地的传呼机上显示的惊奇队长的logo，也不知道惊奇队长如何联手蚁人在下一部中来力挽狂澜。还有剧中回神殿的画饼侠王结果如何，唯一知道如何胜利的画饼奇异博士，还有个人电影续集计划，而且在本片中挂掉的英雄们的后续作品怎么圆回来，集齐7颗龙珠，召唤神龙成功（哦，不，集齐6颗宝石后打完响指，手套报销解甲归田的“霸霸）下一部回归的角色何去何从。这些坑且看漫威怎么来填。

最后，关于影史上第一部全部使用IMAX技术拍摄的影片，当然，在IMAX厅中观看一定是不二的选择，超级大的荧幕和画幅，还有震撼的音效。在本片的各个场景中都表现的淋漓尽致，除了画质在部分场景有些略暗以外，其余堪称完美，但是如果是激光IMAX，我相信一定会更好。

最后的最后，还是要感谢时光爸爸组织的活动，漫威的十年，基本也是时光爸爸陪伴我的十年，祝愿时光网越办越好，时光大法好啊！