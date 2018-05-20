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这个BOSS有点特别--评《复仇者联盟3：无限战争》

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2018-5-20 4:08:57

      苦心经营10年，漫威宇宙终于迎来了10周年的特殊日子。也许DC忠粉大多时间会对此嗤之以鼻，较为正统的影迷也会对其近年来的逗逼画风颇有微词。然而，不得不承认，经过多年的打造，如今的漫威在影坛中的地位毫无疑问处于翘楚，于是，集大成的《复仇者联盟3：无限战争》（以下简称复联3）也随之应运而生，来到广大影迷面前。

      复联3作为，漫威10周年的巨制，不仅在制作宣发层面上大下血本，更是集结了几乎之前出现的所有各路英豪出场，与之对应的就是最大BOSS灭霸的隆重登场，终极之战一触即发，迅速点燃了影迷的激情。

      在延续了超级英雄电影中英雄集合全力守卫自己领土的剧情之下，本作中的反派BOSS灭霸绝对是最大的亮点。其特色鲜明的外貌特征加上令人闻风丧胆的超强战斗力一改以往电影反派太弱的槽点，而是从头到尾全方位向大家展示了他出众不凡的能力。另外，灭霸作为坏人所推崇的净化宇宙的理念和与之付出的实际行动，也与传统意义上那些嗜杀成性的暴君有着显著的区别，可以称得上是一位非常有特点的反派，令人印象深刻。

      复联3的结束标志着漫威宇宙一个周期的完结，然而早已在紧锣密鼓进行余下作品创作的漫威告诉我们，这次根本不是是终点，接下去还有更加精彩的故事在等着我们的欣赏。

      最后，谈及一下本片的观影体验。由于全程采用了IMAX摄影机拍摄，因此复联3在IMAX厅是从影片开始到结束都是全画幅的画面呈现给我们，实在是一次非凡的观影体验！！！

 

8.2 

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

影评(130)

收藏(3197)

复仇者联盟3：无限战争/Avengers: Infinity War(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/3016444/blog/8038815/
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当时就是这样！！！

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