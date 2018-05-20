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后来的我们，在雪夜里一起出了轨

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2018-5-20 11:22:29

《后来的我们》上映7天，破11个亿，成绩斐然。

抛开轰轰烈烈的“退票”事件，电影本身的吃相也并不好看。

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

豆瓣评分从上映首日的6.8跌至5.8，急速下降的曲线直接跌出及格线外。

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

“5.8”这个分数是对得起本片的，因为《后来的我们》不仅剧情糙，宣传的三观都是不正确的。

《后来的我们》假借着怀念青春的名义，讲着一段违背社会道德的婚外情故事。

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

抛开插叙剪辑带来的凌乱感，在切入故事的时候就“姿势不对”。

林见清和方小晓两人因同乘的航班取消入住酒店，但两人却选择了住进同一个房间。

一个已婚男士与前女友孤男寡女共处一室，并且都还坐在床上、喝着酒，回顾着从前的爱情。若讲到情深意切、意乱情迷之时，顺水推舟免不了要滚一滚床单的。

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

果不其然！

后来两人跑到雪地里聊到伤情之处，林见清便激动地拉着方小晓往酒店房间跑。若不是被泡妞的同事撞见了，两人假借怀念过去爱情美好之名，实则雪夜出轨的不争事实怕是就要发生了。

别拿林见清当做是一个痴情男子，他不过是一个不负责任的男人。

前不久有这样一份调查数据，统计出了出轨率最高的职业。女性出轨率最高的职业是全职妈妈，而男性出轨率最高的是IT男。

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

IT男出轨率最高是不是有些难以置信？天天忙着敲代码的IT男哪里来的时间出轨啊！

其实本片的林见清就是一个鲜活的例子。

此前，他不过是住在地下室、只知道天天打游戏的宅男。只不过在林小晓离开他后，设计出来了网红游戏，一夜暴富。

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

事业有成的他在帝都有房有车，偶遇前女友更是坐着商务舱享有提前入住酒店房间的特权。这样一个形象，再稍加点对于过往爱恋的痴情，分分钟让还在为生活摸爬滚打的前女友感动得痛哭流涕，微微一勾搭便能滚一滚床单、再续前缘。

方小晓也不是什么好货色。

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

从一开始就很拜金，为了成为北京人执意要找一个在北京有房的男人，以至于不清楚对方是什么背景就往上贴。

先是傍上油腻男公务员，后来又傻傻给中产男当“小三”，最后到成功的林见清这里，还不顾双方身份的差异直接住进人家的房间，可谓是十分拜金。

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

如果说她没有心思与林见清再续前缘，为何林见清的儿子来视频时，她选择了躲避而不是面对，这种反应不恰恰证明她内心有鬼吗？

《后来的我们》利用近些年大家的怀旧心理，硬是将一段幼稚的爱情故事说成了“美好回忆”。

但它最大的错误，不是将林见清和方小晓变成了出轨对象，而是选择完全忽视林见清的现任。

（杯具到找不到一张剧照）

长达120分钟的片长里，林见清的现任仅露了一脸，还被林父认成了方小晓。之后在片尾传来的是埋怨和唠叨的声音。

一个为心爱的男人生儿育女、终日操持柴米油盐的女人，却至始至终连名字都未被提及，还被当成了不受待见之人，简直荒谬至极。

从《致青春》到去年近20亿票房的《前任3》，再到今年的《后来的我们》，国产爱情电影都在讲述一个和前任纠缠不清的故事，塑造出一个前任无限美好的假象。

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

但却从未有电影肯去表现现任对于爱情的付出和努力，仿佛现任的一切都是如此不值一提，与现任的爱情就没有任何的美好吗？

这样的作品在利用观众的情感洼地去收割泪点，不断刷新着票房纪录的同时，也在给观众灌输着“前任比现任好”的伪概念。

后来的我们，在雪夜里一起出了轨

难以想象当观众的潜意识里，曾经离你而去的前任变成了“美好”的代名词。而一旦在与同甘共苦的现任发生点矛盾之后，是否会转身投奔前任的怀抱呢？

如果国产爱情电影只会讲述前任的故事，却不懂得告诉观众如何珍惜现任，这在每天逼婚、催生二胎的中国，倒还真是个奇特的场面。

要真是这样，后来的我们不会在一起美好，而是在一起出轨。

6.3 

后来的我们 (2018)

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后来的我们/Us And Them(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8015681/blog/8038823/
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