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《鬼吹灯》系列电影和网剧终于要来了，你更期待哪个？

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2018-5-25 11:55:40

灯，等灯，等灯.....在上一部《寻龙诀》口碑与票房双丰收之后，《鬼吹灯》系列在银幕上已经沉寂了许久，“灯丝”们快等得花儿都谢了。

盼星星盼月亮，《鬼吹灯》系列终于又要被搬上银屏了。

近日，天下霸唱的《鬼吹灯》系列小说改编的网剧《鬼吹灯之怒晴湘西》曝卡司阵容，并发布主演海报，而电影《云南虫谷》也发布了“摸金归来”版海报和预告，“灯丝”们该兴奋地跳脚了。

《鬼吹灯》系列作为中国最火的盗墓小说之一，分量之重，相信没看过的人也听过了吧。

集盗墓、探险、惊悚、悬疑于一身，无论是“人点烛，鬼吹灯”的民间俚语，还是“摸金、卸岭、发丘、搬山”这四大盗墓门派，以及它描述的所有未知而惊悚的事物，其首创性都轻易勾起读者的好奇心。明明心惊胆战，又情不自禁读下去，这正是《鬼吹灯》系列最迷人的地方。

虽然这个题材拍摄起来有难度，但也不得不承认它的IP优势还是很明显的，加上之前改编的影视作品也为这个IP积累了一定的观众基础。所以，《鬼吹灯》近两年已经成为影视圈的现象级IP。

无论是陈坤、黄渤、舒淇主演的《寻龙诀》，还是靳东主演的网剧《鬼吹灯之精绝古城》都收获不少“灯丝”的口碑。

《鬼吹灯之怒晴湘西》是作为继《鬼吹灯之精绝古城》与《鬼吹灯之黄皮子坟》之后，《鬼吹灯》系列的第三部网剧，改编自全系列的第七卷。

主要讲述的是卸岭盗魁陈瞎子和shirley杨的祖父鹧鸪哨一起发掘瓶山大墓的故事，整个故事讲述的是上一代盗墓者的经历。陈瞎子出身盗墓世家，是卸岭群盗的舵把子，颇具传奇色彩。

他的目力出奇，失明前眼力过人，能够“观泥痕、认草色、寻藏识宝”，而且善于笼络人心，激辩无双口吐莲花。

潘粤明饰演“卸岭魁首”陈玉楼、高伟光饰演“最后的搬山道人”鹧鸪哨，而辛芷蕾饰演“常胜山头目”红姑娘。

除了三位主演，曹卫宇(饰罗老歪)、盛冠森(饰老洋人)、阿丽亚(饰花灵)、张承(饰花玛拐)、姜宝成(饰昆仑摩勒)、桑茗胜(饰杨副官)等实力不俗的演员也已加盟，

目前网剧爆出的信息不多，但这卡司阵容高度还原原著，令人期待。不少网友也表示：“有潘老师，这一季的演技应该会在线。”“这阵容还挺期待的！”

对《鬼吹灯》这类大IP来说，演员更重要的是演技、以及和原著角色契合程度，演员本身流量所带来的作用其实要小得多，所以电影则采用全新人阵容，将重点放在场景的还原与特效上。

《云南虫谷》是《鬼吹灯》系列的第三个故事，讲的是云南献王墓，摸金三人组胡八一、Shirley杨、王胖子三人为破除诅咒，经历重重艰难险阻深入古滇国献王陵墓中寻找雮尘珠的故事。

里面涉及到很多神秘元素，神秘莫测的献王墓穴，奇异瑰丽的场景，千年不死的巨型怪虫，能吞噬万物的尸洞等等...

而整个故事偏向于“探险”类，构思更为奇巧，情节更加诡奇，想象力爆棚！被粉丝们誉为《鬼吹灯》系列最牛的一部，也是全系列的精华所在，豆瓣评分高达8.0。

众所周知《云南虫谷》最精彩独特的部分就是各种稀奇古怪的虫兽。从“摸金归来”版预告来看电影还原度还是不错的，特效不止五毛，高度还原了书中的各大元素，金字塔式的献王墓，人皮地图、痋术机关，献王大祭师设下的各种机关迷局等等。

还有《鬼吹灯》里最重要的“人点烛，鬼吹灯”情节，足以让一票“灯丝”们兴奋起来。

电影《云南虫谷》的导演是曾执导过《全民目击》的非行导演，其能力与才华已得到业内普遍认可，更重要的是，影片还请到原作者天下霸唱亲自坐镇剧本的创作，把“如何还原小说”放到核心位置，相信质量不会让观众失望。

至于大胆启用新人演员阵容，其实也不必太担心，导演与原著作者把关，选出来的人肯定也不会太差。

况且国产电影采用新人阵容已经不是头一次了，从去年的《战狼2》开始，到后来《羞羞的铁拳》，再到小成本影片的爆发，越来越多的新面孔用一次次精彩的表现证明了自己的实力。

今年上映的影片中，除了《云南虫谷》，还有一部硬汉动作电影《终极代码》也是采用全新生代演员阵容。

主要演员都是从角色出发，一律以硬汉形象作为基本标准，从身高体型到武术基础，层层筛选，最后选定一批有着多年经验与实力的新生代动作演员作为主力。

影片在传统动作电影的基础上进行大胆创新，以全新的角度去诠释动作电影的魅力。军人出身的新生代动作演员吴治廷，将与同样拥有军人家庭背景的跑酷发扬人大卫贝尔同框pk，实力对撞。

经典的跑酷动作与中西结合的动作设计，一场硬碰硬的对决一触即发。不同文化的冲击，中西方文化的交融，注定会为影片带来另一番风采。

为尽可能地还原真实感，电影用大量的实景拍摄镜头去展现硬汉们那种不要命的狠硬。远距离枪战和拳拳到肉的近身肉搏比比皆是，给动作影迷打造一份久违的狂欢。

片中为配合戏里剧情而设计的极速追逃、近身肉博、高空飞车、爆炸逃生等惊险戏份全都由演员亲自完成。

很多高危镜头都实打实地拍，甚至连惊心动魄的爆炸都亲自上阵，拒绝后期合成。

无论是拳拳到肉的生猛打斗戏，还是危机四伏的追逐飙车戏，亦或者是枪林弹雨的爆炸逃生戏，观众都可以直接感受到电影在视效方面的直接冲击力，这是电脑CG所无法替代的。

在得到观众认可前，没有人比这群新生代们更迫切地想要证明自己的实力，为了一部作品即使冒着生命危险，即使付出百分之两百的努力也要去做到最好，这或许就是新生代电影总能带给我们惊喜的原因吧。

不管是拥有潘粤明等实力卡司阵容的网剧《鬼吹灯之怒晴湘西》，还是拥有实力导演与原作者坐镇的《云南虫谷》，亦或是一群新生代动作演员的搏命演出《终极代码》，总之，接下来的影视圈，值得期待！

标签： 电影(20524) 鬼吹灯(13) IP(23) 网剧(10)
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