再次经典的人物无可替代

应该是观影门槛最低的星战电影了，抛开星战的背景，完全可以当作一部星际冒险电影来看，让人眼花缭乱的太空追逐的视觉效果，还有对路人还算刺激的剧情，整体完成度及格但缺乏爆点。

但是作为星战系列里重要人物的衍生电影，那么这部作品就比较差强人意了。在星球大战正传里汉•索罗亦正亦邪，一方面会被利益驱使：上一秒还不愿意舍身犯险，下一秒就可以为了高额赏金去营救莱娅公主；另一方面也会突然英雄主义爆发，突然杀回助起义军一臂之力。凭借哈里森•福特的演绎，汉•索罗应该是星战正传三部曲最受欢迎的角色之一，“黑武士”胜在造型的经典。

作为人物起源电影，一方面要贴合原有人物形象，另一方面要交代人物的成长简史才算合格！那么这部外传在这两方面都不合格。首先在人物气质上，新的男主和福特就相去甚远，不说福特高大英俊，就是一笑也自带三分邪气，透着桀骜不驯与狡黠。新男主却透着楞头愣脑，这里有选角不利的原因，也有男主演技不足的问题，作为人物起源故事的优势，可以有个开始不经于世故到后面处世圆滑的转变，但是片中男主的表演缺乏变化，也牵扯出另一方面的问题，剧本对于人物成长的交待，编剧明知吃一堑长一智的道理，做了两次“窄巷穿越”和两次牌局前后呼应，为什么单单在人物性格的塑造不让索罗吃一次信任的亏呢？以至影片高潮部分局中局的桥段路人也许觉得精彩，但想不明白索罗为什么会变的那么狡猾？虽然可以理解为是给女主设的局，可为什么会怀疑女主依然没有铺垫。

这里最好的对照就是伍迪•哈里森饰演的人物，他一方面告诉索罗不要相信任何人，另一方面又和男主并肩作战，甚至有点情同父子，所以最后的反转让人意外（也是全片为数不多的亮点，在观众都以为会是女主，这里有点反套路），结局也能让观众感受到人物的纠结。

星球大战从正传到前传前后几十年，已经让故事十分完整，曾经划时代的视觉效果放在今天观众早已习以为常，电影重启如何能再次吸引观众就成了当务之急！所以就看到星战7贩卖情怀，虽然票房大卖，制片公司还嫌口碑不够好，到了星战8各种反套路、反英雄，却让很多星战粉丝感觉舍本逐末引起巨大争议。第一部外传侠盗一号有了最后团灭的高光时刻，算是灵光一现！那么这部索罗从人物到故事乏善可陈，全球票房遇冷，星战系列该何去何从确实值得制作者深刻反思了！！

这次观看的IMAX版本，相比普通厅IMAX不仅因为巨幕在画面上更具冲击力，在3D亮度上也有优势，配合更加震撼的音效，在雄壮的星战背景音乐下，千年隼穿越星空的画面激动人心！这部外传阴暗的场景比较多，加上是3D版本，因此推荐想看这部外传的尽量选择IMAX版本。