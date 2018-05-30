《复仇者联盟3：无限战争》是由漫威电影制作的科幻片。该片由安东尼·罗素、乔·罗素执导，小罗伯特·唐尼、乔什·布洛林、克里斯·埃文斯、克里斯·海姆斯沃斯、斯嘉丽·约翰逊、马克·鲁法洛等主演，于2018年4月27日在美国上映，2018年5月11日在中国大陆上映。
导演安东尼·罗素和乔·罗素2014年参与导演电影《美国队长2》豆瓣评分7.9分，2016年参与导演的电影《美国队长3》豆瓣评分7.7分，平时电视剧的导演和制片居多。
编剧杰克·科比2011年参与编剧电影《雷神》豆瓣评分6.7分，2011年参与编剧电影《美国队长》豆瓣评分6.6分，2013年参与编剧电影《钢铁侠3》豆瓣评分7.6分，同年参与编剧《雷神2》豆瓣评分7.3分，2015年参与编剧电影《复仇者联盟2：奥创纪元》豆瓣评分7.2分，同年参与编剧电影《蚁人》豆瓣评分7.6分，同年参与编剧电影《神奇四侠2015》豆瓣评分4.2分，2016年参与编剧电影《美国队长3》豆瓣评分7.7分，2017年参与编剧电影《黑暗正义联盟》豆瓣评分7.3分，同年参与编剧电影《雷神3：诸神黄昏》豆瓣评分7.5分，2018年参与编剧电影《黑豹》豆瓣评分6.6分。
编剧克里斯托弗·马库斯和斯蒂芬·麦克菲利2011年参与编剧电影《美国队长》豆瓣评分6.6分，2013年参与编剧电影《付出与收获》豆瓣评分6.3分，同年参与编剧《雷神2》豆瓣评分7.3分，2014年参与编剧电影《美国队长2》豆瓣评分7.9分，2016年参与编剧电影《美国队长3》豆瓣评分7.7分。
看这部电影主要是因为我比较喜欢看这种科幻大片，这种电影视听效果还是不错的。
目前该片票房已突破21亿豆瓣评分8.4分，言归正传讲电影。
（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）
标签： 影评(13168)
--------------------