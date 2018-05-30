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紫薯精下凡记

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2018-5-30 6:57:35

 

《复仇者联盟3：无限战争》是由漫威电影制作的科幻片。该片由安东尼·罗素·罗素执导，小罗伯特·唐尼乔什·布洛林克里斯·埃文斯克里斯·海姆斯沃斯斯嘉丽·约翰逊马克·鲁法洛等主演，于2018年4月27日在美国上映，2018年5月11日在中国大陆上映。



导演安东尼·罗素和乔·罗素2014年参与导演电影《美国队长2》豆瓣评分7.9分，2016年参与导演的电影《美国队长3》豆瓣评分7.7分，平时电视剧的导演和制片居多。

编剧杰克·科比2011年参与编剧电影《雷神》豆瓣评分6.7分，2011年参与编剧电影《美国队长》豆瓣评分6.6分，2013年参与编剧电影《钢铁侠3》豆瓣评分7.6分，同年参与编剧《雷神2》豆瓣评分7.3分，2015年参与编剧电影《复仇者联盟2：奥创纪元》豆瓣评分7.2分，同年参与编剧电影《蚁人》豆瓣评分7.6分，同年参与编剧电影《神奇四侠2015》豆瓣评分4.2分，2016年参与编剧电影《美国队长3》豆瓣评分7.7分，2017年参与编剧电影《黑暗正义联盟》豆瓣评分7.3分，同年参与编剧电影《雷神3：诸神黄昏》豆瓣评分7.5分，2018年参与编剧电影《黑豹》豆瓣评分6.6分。

编剧克里斯托弗·马库斯和斯蒂芬·麦克菲利2011年参与编剧电影《美国队长》豆瓣评分6.6分，2013年参与编剧电影《付出与收获》豆瓣评分6.3分，同年参与编剧《雷神2》豆瓣评分7.3分，2014年参与编剧电影《美国队长2》豆瓣评分7.9分，2016年参与编剧电影《美国队长3》豆瓣评分7.7分。

看这部电影主要是因为我比较喜欢看这种科幻大片，这种电影视听效果还是不错的。

目前该片票房已突破21亿豆瓣评分8.4分，言归正传讲电影。

（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）
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标签： 影评(13168)

8.1 

复仇者联盟3：无限战争 (2018)

影评(150)

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复仇者联盟3：无限战争/Avengers: Infinity War(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/13417984/blog/8039471/
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