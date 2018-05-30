《复仇者联盟 3：无限战争》是由漫威电影制作的科幻片。该片由 安东尼 ·罗素 、 乔 ·罗素 执导， 小罗伯特 ·唐尼 、 乔什 ·布洛林 、 克里斯 ·埃文斯 、 克里斯 ·海姆斯沃斯 、 斯嘉丽 ·约翰逊 、 马克 ·鲁法洛 等主演，于 2018年4月27日在美国上映，2018年5月11日在中国大陆上映。









导演安东尼

·罗素和乔·罗素2014年参与导演电影《美国队长2》豆瓣评分7.9分，2016年参与导演的电影《美国队长3》豆瓣评分7.7分，平时电视剧的导演和制片居多。









编剧杰克 ·科比2011年参与编剧电影《雷神》豆瓣评分6.7分，2011年参与编剧电影《美国队长》豆瓣评分6.6分，2013年参与编剧电影《钢铁侠3》豆瓣评分7.6分，同年参与编剧《雷神2》豆瓣评分7.3分，2015年参与编剧电影《复仇者联盟2：奥创纪元》豆瓣评分7.2分，同年参与编剧电影《蚁人》豆瓣评分7.6分，同年参与编剧电影《神奇四侠2015》豆瓣评分4.2分，2016年参与编剧电影《美国队长3》豆瓣评分7.7分，2017年参与编剧电影《黑暗正义联盟》豆瓣评分7.3分，同年参与编剧电影《雷神3：诸神黄昏》豆瓣评分7.5分，2018年参与编剧电影《黑豹》豆瓣评分6.6分。









编剧克里斯托弗

·马库斯和斯蒂芬·麦克菲利2011年参与编剧电影《美国队长》豆瓣评分6.6分，2013年参与编剧电影《付出与收获》豆瓣评分6.3分，同年参与编剧《雷神2》豆瓣评分7.3分，2014年参与编剧电影《美国队长2》豆瓣评分7.9分，2016年参与编剧电影《美国队长3》豆瓣评分7.7分。









看这部电影主要是因为我比较喜欢看这种科幻大片，这种电影视听效果还是不错的。









目前该片票房已突破 21亿豆瓣评分8.4分，言归正传讲电影。



