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贾晓晨杨颖徐子珊黄婉伶 王祖蓝的四个女人三个成了辣妈

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2018-5-31 22:25:26

　　最近喜剧片荒的朋友有福了，小编为大家推荐一部集齐四种香港靓女类型的杰克苏喜剧片--《矮仔多情》，讲述了身为香港土豪的矮仔王祖蓝（蓝子杰），在寻找真爱的路上遇到了四位不同类型的香港靓女，展开了一场又一场趣味横生的爱情游戏。

 

　　最近网上流传出的这张影片海报，四大美女，三位已成辣妈，不禁让影迷感慨：徐子珊心里苦！（开玩笑~）

 

　　

　　说起来，《矮仔多情》集齐了贾晓晨、Angelbaby（杨颖）、徐子珊、黄婉伶四位美女女星，除了高颜值刷屏，剧情诙谐流畅，众人演技也自然贴切：贾晓晨在之前的《内衣少女》里的表现就圈了不少粉丝，尤其是在被欺骗感情后在香港街头边哭边走的那场戏，落魄、心灰意冷，感染力极强，在《矮仔多情》里饰演单纯善良的嘉嘉，塑造了一个清纯与性感集合、出淤泥而不染的按摩女郎，虽出身卑微却心有信仰。

 

 

　　徐子珊，代表作品很多，《突围行动》啊、《雷霆扫毒》啊等等，是TVB花旦之一，演技好，戏路广，气场足，这不，在《矮仔多情》里就饰演江湖侠女刀疤珊，经营大排档，在背部纹香港地图，扮华弟蹅，电单车等行为，相当社会了~

 

 

黄婉伶，曾是2R成员之一，隶属Neway Star。在影片里饰演两姐妹Christy与Christine，其实是一个人，只是得了精神分裂症，一个是夜店女郎，前卫热辣，一个是芭蕾舞老师，保守斯文，真的很分裂了……

 

 

　　Angelbaby，许多人说这部电影是baby的颜值和演技巅峰期，暂且不论是不是，baby在剧中的表演真的没话说。她饰演一名神秘的富家女，Angela美丽温柔，善解人意，每次都在王祖蓝失意时，以不同造型或身份出现，让他在低潮中感到一丝丝温暖，原以为会是王祖蓝的真命天女，最后她却去了非洲当义工，性格真的很天使啦~

 

 

　　《矮仔》里的baby，明眸皓齿，聪颖善良，有一种青春靓丽的美少女气场；去年年初，baby顺产生子后，仍保持着纤细身材与少女感，只是细心的粉丝会发现，做了妈妈的baby眼神更柔和了，多了一份身为人母的温柔和知性。产后不到三个月，baby就复出开工了，马不停蹄地赶通告进组拍戏等，堪称工作狂了~

 

　　

   　　 16年年底，黄婉伶双喜临门，嫁给了新加坡富商David Loh，同时，还怀有身孕哦~ Race退圈后从事金融投资工作，同老公是通过朋友介绍认识的，拍拖三年多了，早在两年前老公已经求婚，本打算15年结婚，但因为工作都太忙，所以一直延迟，结果延了一年。事业家庭双丰收，女强人就是女强人~

 

 

　　去年年底，贾晓晨为樊少皇顺产生了小公主"小饭兜"，自此一直在家相夫教子，倒也其乐融融；翻看她的微博，时而会分享爱女的可爱萌瞬间，时而会向网友分享自己的"辣妈心得"，很可爱、很用心，也很温暖，看得出是一位在用心过日子的辣妈~做了妈妈的贾晓晨，气色也是极佳，而且在原本明媚、娇艳的气质上又多了一些母性的妩媚与优雅，更如琬似花了~

 

 

　　至于徐子珊，同为单身狗的我们还有什么可说的呢，珊啊，你开心就好~

 

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