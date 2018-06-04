《昼颜》是西谷弘执导的爱情电影，由上户彩主演，斋藤工、伊藤步、平山浩行共演，于2017年6月10日在日本上映，2018年5月18日在中国公映。
导演西谷弘2011年参与执导电影《任侠看护SP》豆瓣评分7.5分，同年执导电影《安达卢西亚：女神的报复》豆瓣评分6.7分，2012年执导电影《任侠看护》豆瓣评分7.3分，2013年执导电影《神探伽利略XX 内海薰最后的案件》豆瓣评分8.1分，同年执导电影《盛夏的方程式》豆瓣评分7.4分。
编剧井上由美子2011年编剧电影《最后的晚餐》豆瓣评分6.0分，2012年编剧电影《黑板第1夜》豆瓣评分7.7分，同年编剧电影《黑板第2夜》豆瓣评分7.6分，同年编剧电影《黑板第3夜》豆瓣评分7.7分，2013年编剧电影《幸运七人组》豆瓣评分7.6分，2014年编剧电影《潘多拉：永恒的生命》豆瓣评分7.2分，2015年编剧电影《2030彼岸的家人》豆瓣评分6.5分，同年编剧电影《紧急审讯室SP：女性朋友》豆瓣评分7.4分。
看这部电影主要是因为有活动票所以找了小伙伴临时组队，毕竟在家看没有在电影院看效果好。
目前该片票房1000万出头豆瓣评分6.4分，言归正传讲电影。
（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）