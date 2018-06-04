



《昼颜》是西谷弘执导的爱情电影，由上户彩主演，斋藤工、伊藤步、平山浩行共演，于 2017 年 6 月 10 日在日本上映， 2018 年 5 月 18 日在中国公映。









导演

西谷弘

2011 年参与执导电影《任侠看护 SP 》豆瓣评分 7.5 分，同年执导电影《安达卢西亚：女神的报复》豆瓣评分 6.7 分， 2012 年执导电影《任侠看护》豆瓣评分 7.3 分， 2013 年执导电影《

神探伽利略 XX 内海薰最后的案件

》豆瓣评分 8.1 分，同年执导电影《盛夏的方程式》豆瓣评分 7.4 分。









编剧 井上由美子 2011 年编剧电影《最后的晚餐》豆瓣评分 6.0 分， 2012 年编剧电影《黑板第 1 夜》豆瓣评分 7.7 分，同年编剧电影《黑板第 2 夜》豆瓣评分 7.6 分，同年编剧电影《黑板第 3 夜》豆瓣评分 7.7 分， 2013 年编剧电影《幸运七人组》豆瓣评分 7.6 分， 2014 年编剧电影《潘多拉：永恒的生命》豆瓣评分 7.2 分， 2015 年编剧电影《 2030 彼岸的家人》豆瓣评分 6.5 分，同年编剧电影《紧急审讯室 SP ：女性朋友》豆瓣评分 7.4 分。









看这部电影主要是因为有活动票所以找了小伙伴临时组队，毕竟在家看没有在电影院看效果好。









目前该片票房 1000 万出头豆瓣评分 6.4 分，言归正传讲电影。



