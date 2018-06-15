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《我的女友要上天》：女追男的奇幻漂流，国产下饭剧就这味

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2018-6-15 11:03:18

 

 

我的女友不野蛮，只是有点呆，有点二，有点太可爱，有点“你咋不上天啊”……这就是正热辣来袭的《我的女友要上天》。一见吸睛，二见倾心，三见追不停，原来剧荒后苦觅的下饭剧就在此。

 

原因为何？只因有种有趣更有料，好玩好听更好看，满足国产良心剧全要素，更契合时下年轻人的追剧G点。

 

当国产剧跟风成瘾趋于千篇一律，更遭遇综艺真人秀的疯狂冲击，什么剧才能真正抓人眼球挠人心肺呢？旧观念无疑需要扔一扔，不求完全推陈出新，但至少需要旧瓶装新酒，让人品出新滋味。正在腾讯视频独播的《我的女友要上天》恰恰是把准如此脉搏，在校园轻喜剧的旧瓶当中，装上奇幻搭配现实的另类混搭新酒，竟然调和出独特口感的新滋味。

当极具奇幻色彩的“千年酒女”酒九九，协同“男闺蜜”谭坛坛踏上梦幻上天之旅，却被迫卷入到现实世界的青春校园生活，风马牛不相及的世界碰撞，带来太多另类火花与戏剧冲突，如此“设定”端的是高明更吸睛。

 

只是一个好的框架与方向仅仅只是开始，一剧之本还得是依托于好故事，而本剧不走寻常路放弃老掉牙的“男追女”模式，而是反其道而行之的“女追男”上演，如此反差也是着实令人意想不到。

 

当然，首先就让人不由得会心一笑之处，还在于几位主角的名字设计，女主酒九九、男闺蜜谭坛坛与男主高冷，以名观人竟然贴切如斯，性格几乎已经呼之欲出。

及至一开篇就火线进入正题的故事，根本不拖泥带水直入主题符合当下快节奏观感。只是正所谓千年差一年，咫尺也天涯，当酒九九与谭坛坛升仙之路受阻，更被坑爹的“生鲜管理员”引入人间，故事自然围绕于“千年酒女人间寻爱纯阳男”火线展开。

 

奈何，不谙世事的酒九九凶猛女追男，更将壁咚、床咚等男追女模式逆向施为，偏偏碰上迷倒万千少女通杀保洁阿姨的高冷男神，想想都让人有点小兴奋。然而，当一团热火撞上一块寒冰，冰与火的碰撞，并没有那么容易被“睡服”。

 

于是乎，绝对经典的桥段如期上演，酒九九在男闺蜜谭坛坛的出谋划策下，女扮男装混入仙潭学校伺机接近高冷，从势如水火到不打不相识，再到暗生情愫的悄无声息，活脱脱就是现代版的《梁祝》重演。

与此同时，在旧瓶之中还融入时下的潮流元素，诸如男闺蜜的“助攻”人设存在。不仅仅只是酒九九与高冷的男女主纠缠，与酒九九相伴999年的谭坛坛正是养成系关系的重要一环，他之于酒九九明面上男闺蜜，实则内心潜藏的那颗对酒九九挚爱，却不愿说出口的爱恋之心，如此纠缠注定会呈现“三角恋”的妙趣横生。

 

当酒九九的奇幻漂流串联起不具有稳定性的三角恋，如此剧集的好看不仅是主角的光环使然，也归功于一众形形色色角色的鳞次栉比呈现。呆萌可爱型酒九九、温暖治愈系谭坛坛与阳光男神型高冷之外，青春校园爱情剧标配的配角们也是分外暖心，诸如霸气御姐型郝修修、天生空气型轩辕霸天、妖娆热心型涂兔兔、伪学渣富二代型马不凡、捉妖师职场LOSER型张猛等，如此众多逗比好玩角色的美好化学反应，无疑是《我的女友要上天》的绝对亮点。

当然，所有的故事终归都是观众喜欢看故事，创作者喜欢讲故事，观众总需要不一样的故事，创作者总能够烹制非一般的好故事，而合适的故事恰好撞上观众的G点就会是天作之合。

 

《我的女友要上天》重现经典的女追男奇幻漂流模式，而经典故事桥段永不过时只会历久醇香。如此设定重新诞生于现代的青春校园，还是在高考刚刚结束的6月夏日之季，无疑撩动无数追剧者内心荷尔蒙汹涌来袭。

 

青春永不散场，正青春观青春，无青春忆青春，如斯年华如此动人，单纯美好不含杂质。《我的女友要上天》确实是一下就直击内心，无疑也是国产良心下饭剧之典范。

 

（文/醉卧浮生）

 

 

本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1531804/blog/8040664/
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我大懒虫。

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