想要解放印度女性的性问题，难道永远只能靠男人解决？

自从印度电影《摔跤吧！爸爸》在内地市场大获成功后，印度电影一下子成了英语电影后又一市场热门。

最近由阿克谢·库玛尔主演的《厕所英雄》在内上映了，更有趣的是同样由他主演的《护垫侠》也备受网友的关注。

《厕所英雄》讲述印度男子科沙夫娶回新婚妻子贾耶后，贾耶发现丈夫家并没有厕所，而必须到野外如厕。贾耶闹离婚、科沙夫费劲千辛万苦建厕所挽回妻子的故事。

《护垫侠》讲述的是拉克希米发现妻子在姨妈期间用一块破布当护垫，又舍不得花55卢比购买正规的姨妈巾后，激发了拉克希米自制护垫的决心。为此，拉克希米费尽千辛万苦终于做出了仅需2卢比的护垫。

老婆有难老公解决，这两部电影竟然都是属性相同的题材电影。更有意思的是，这两部电影都是有真人真事做背书的。

右一为拉克希米原型，印度企业家Arunachalam Muruganantham

不过说实话，《护垫侠》比《厕所英雄》好看。

评分说明了问题

《厕所英雄》内容亢杂、剧情拖沓，前半段腻歪而空洞的爱情令人昏昏欲睡，直到最后20分钟的高能爆发才使得这部电影具有了可看性。

《护垫侠》则在矛盾抛出后快速爆发，男主角快速进入了护垫的制作之路，几乎没有半点的拖泥带水，剧情的紧凑与可看性要精彩得多。

因此，《厕所英雄》就像是红酒开始喝了没啥，可后面才起劲儿。《护垫侠》则像是白酒，一口下去就能辣出眼泪。

男主演一样，类型题材一样，就连聚焦的问题也一样——印度女性的生理难题。《厕所英雄》解决的是如厕问题，《护垫侠》是大姨妈问题。

印度农村女性的地位低下是出了名的。在传统教义里，妇女不仅不能在家如厕，就连姨妈来了都不得呆在家里。

这些规定给女性带来了多大伤害呢？

需要夜间远赴郊外如厕，可能面临被看光身体、被蛇妖、被抢劫，甚至是被强奸的风险。姨妈时期不舍得购买姨妈巾，只能用破布、树叶，甚至草木灰解决，这让女性患病的几率大大增加，不仅年轻女性会不孕不育，甚至会为此丢了性命。

《厕所英雄》和《护垫侠》直指这两个问题，并且为广大女性同胞呼声。

但如果要说它们是女权主义电影的话，是完全不够格的。因为为女性同胞呼声的不是女性自己，而是男人。

按照常理，当人遭到不公平待遇的时候，都会主张自己权利。可这些印度女性不但主张自己的权力，甚至成为了这些伤害自己的传统教义的捍卫者。

当男主角费尽千辛万苦为她们争取权力的时候，她们不但不支持，甚至为此感到羞耻。这是一种多么令人感到可怕的事情啊！

常言道：女人何苦为难女人。

可见，使得印度女性地位低下、损害女性的自身权益的，不是男人而是歧视女性的思想。

在常年累月的传统文化熏陶下，不仅男性习以为常，连女性都觉得理所应当。这种愚化女性的思想无疑是为了压制女性的地位，使得女性更易受他人支配，可发展至今竟然变成了女性压制女性的大锤，简直令人难以置信。

这不得不让人联想到当代中国的婆媳关系，指责不顾家不上班、催生二胎、育儿不上心等等，其实也是一种自古传下来的歧视女性思维。

所以说《厕所英雄》和《护垫侠》不是女权主义电影，正是因为去主动维护女性权益、争取权利不是女人，而是男人。《厕所英雄》虽起因是女主角不满，但终究是男主去改变这一现状。《护垫侠》更直接，就是男主主动去做的。

那从另外一个角度来看，是不是表现的还是印度男性的重要性呢？

近些年引进的印度电影，有励志故事《摔跤吧！爸爸》、有神话戏剧《巴霍巴利王》，还有娱乐题材的《神秘巨星》，都是男性角色起了关键性作用，什么时候能够真正看到女性角色自己来崛起一次呢？

作为印度女性，应该是最了解自己的生理难题。但却不能够每次指望着男人来替你解决问题，毕竟像《厕所英雄》、《护垫侠》里的男主角还是太少。

那个能够真正从根本上解决自己的性难题，只有女性自己。



