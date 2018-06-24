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病毒大阴谋

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2018-6-24 14:19:18

 

《泄密者》是由邱礼涛执导吴镇宇张智霖佘诗曼周秀娜郑则士刘浩龙主演动作电影，电影2018年6月15日全国上映



导演邱礼涛2011年执导电影《竞雄女侠秋瑾》豆瓣评分6.3分，同年执导电影《变节：潜罪犯》豆瓣评分6.1分，2012年自编自导电影《高举爱》豆瓣评分6.1分，同年执导电影《青魇》豆瓣评分6.1分，2013年执导电影《叶问：终极一战》豆瓣评分6.2分，2014年执导电影《重生》豆瓣评分5.6分，同年执导电影《雏妓》豆瓣评分6.5分，同年执导电影《精武青春》豆瓣评分3.4分，2015年参与执导的电影《神探驾到》豆瓣评分4.4分，2016年执导的电影《凶杀还未睡》豆瓣评分4.0分，2017年执导电影《原谅他77次》豆瓣评分6.5分，同年执导电影《失眠》豆瓣评分6.0分，同年执导并参与编剧的电影《拆弹专家》豆瓣评分6.4分，同年自编自导的电影《常在你左右》豆瓣评分5.1分。

编剧李敏2013年参与编剧电影《叶问：终极一战》豆瓣评分6.2分，2014年参与编剧电影《闺蜜》豆瓣评分5.4分，同年编剧电影《雏妓》豆瓣评分6.5分，2016年参与编剧电影《凶杀还未睡》豆瓣评分4.0分，2017年编剧电影《原谅他77次》豆瓣评分6.5分，同年编剧电影《失眠》豆瓣评分6.0分，同年参与编剧电影《空手道》豆瓣评分6.0分。



看这部电影主要是比较喜欢吴镇宇、张智霖、佘诗曼这样的组合，所以想看一下港片的黄金搭档会有什么效果。



目前该片豆瓣评分5.7分票房6000万刚突破，言归正传讲电影。


（观后感涉及部分剧情，请谨慎阅读！）

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5.7 

泄密者 (2018)

影评(36)

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泄密者/The Leaker(2018)
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