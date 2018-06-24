《泄密者》是由 邱礼涛 执导 ， 吴镇宇 、 张智霖 、 佘诗曼 、 周秀娜 、 郑则士 、 刘浩龙 等 主演 动作电影 ，电影 于 2018年6月15日全国上映 。









导演

邱礼涛

2011年执导电影《竞雄女侠秋瑾》豆瓣评分6.3分，同年执导电影《变节：潜罪犯》豆瓣评分6.1分，2012年自编自导电影《高举爱》豆瓣评分6.1分，同年执导电影《青魇》豆瓣评分6.1分，2013年执导电影《叶问：终极一战》豆瓣评分6.2分，2014年执导电影《重生》豆瓣评分5.6分，同年执导电影《雏妓》豆瓣评分6.5分，同年执导电影《精武青春》豆瓣评分3.4分，2015年参与执导的电影《神探驾到》豆瓣评分4.4分，2016年执导的电影《凶杀还未睡》豆瓣评分4.0分，2017年执导电影《原谅他77次》豆瓣评分6.5分，同年执导电影《失眠》豆瓣评分6.0分，同年执导并参与编剧的电影《拆弹专家》豆瓣评分6.4分，同年自编自导的电影《常在你左右》豆瓣评分5.1分。









编剧

李敏

2013年参与编剧电影《叶问：终极一战》豆瓣评分6.2分，2014年参与编剧电影《闺蜜》豆瓣评分5.4分，同年编剧电影《雏妓》豆瓣评分6.5分，2016年参与编剧电影《凶杀还未睡》豆瓣评分4.0分，2017年编剧电影《原谅他77次》豆瓣评分6.5分，同年编剧电影《失眠》豆瓣评分6.0分，同年参与编剧电影《空手道》豆瓣评分6.0分。









看这部电影主要是比较喜欢吴镇宇、张智霖、佘诗曼这样的组合，所以想看一下港片的黄金搭档会有什么效果。









目前该片 豆瓣评分 5.7分 票房 6000万刚突破，言归正传讲电影。



