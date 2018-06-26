这个七月哪些电影值得期待

转眼六月迎来尾声，《侏罗纪公园2》票房登顶，《超人总动员2》强势接棒，进口片成票房收割机，国产电影集体哑火，集中混战七月。

这个七月注定将是一个不平常的七月，姜文、张艺谋、徐克三大导演齐聚，还有徐铮、沈腾锦上添花，令人期待。

《邪不压正》

姜文四年磨一剑执导并主演作品《邪不压正》改编自张北海的小说《侠隐》，是姜文“民国三部曲”的第三部，彭于晏、廖凡、周韵、许晴加盟本片出演重要角色。

上次世界杯周期（2014年），姜文的《一步之遥》上映，本是最具年度华语片票房冠军潜力，但最终只收获5亿出头票房。

今年7月，首次进入暑期档的“鬼才”导演姜文将会用《邪不压正》给我们带来什么样的惊喜，相信不少影迷仍对此满怀期待。

影片讲述1936年的北平，彭于晏饰演的青年侠士李天然为寻找五年前师门血案的元凶，深入古都的胡同巷陌，随着他调查逐渐深入，京城各路人马斗智斗狠浮出水面的故事。

作为姜文北洋系列三部曲的终结篇，从目前曝光的预告片来看，《邪不压正》已经舍弃掉之前《一步之遥》晦涩难懂的个人风格，不再复刻大上海的纸醉金迷。

而是更贴切老北平的武侠风格，颇有《让子弹飞2》的神韵。其实只要姜文想，他仍然是内地可以把个人诉求和商业因素平衡做到最好的导演之一。

《狄仁杰之四大天王》

徐克老怪的《狄仁杰》系列影片，总给影迷相当大的期待和观影满足感，狄仁杰系列前两部《通天帝国》《神都龙王》均为当年国庆档票房冠军。

时隔五年归来，作为狄仁杰品牌系列第三部最新作品《狄仁杰之四大天王》却选择了暑期档上映。

电影连接上部故事，狄仁杰(赵又廷饰）大破神都龙王案，获御赐亢龙锏，并掌管大理寺，使他成为武则天（刘嘉玲饰）走向权力之路最大的威胁。狄仁杰既要守护亢龙锏，又要破获神秘奇案，还要面对武则天的步步紧逼，大唐江山陷入了空前的危机之中……

《狄仁杰之四大天王》是今年暑期档敲定日期最早的一部，也是曝光物料、海报、预告片较多的一部。

然而，预告在视效上却被大家诟病为网游宣传片。在接连经过《西游伏妖篇》《奇门遁甲》二连败之后，这次再次回归的徐克，能否摘掉江郎才尽的帽子呢？

《 影 》

张艺谋的新古装电影《影》来了，这次依旧是具有浓厚的色彩风格，黑白灰的主调，严肃而庄重的水墨风将给观众带来不一样的视觉享受。

《影》根据三国故事改编，但张导称“它已经不是三国故事的样子”。这是一个关于替身的故事。

替身自古有之，人称“影子”。有刺杀，就有影子，影子必须在危急关头挺身而出，替主人博回一命；影子又必须与真身互为一体，令旁人真假难辨如同孪生。若无真身，影子何在？

关于影子的来龙去脉，真身从来忌讳莫深，不愿提及而令真相扑朔迷离。是愿做真身，还是愿做影子？是明处做人，还是暗处做鬼，换作是你，如何选择？

然而，在有些人面前，人生从来都不是A or B的简单选择题，当巨大的危机降临时，每个选择的背后都必须承受巨大的压力，甚至是付出生命的代价。

或将于今年上映的动作电影《终极代码》将站在未来的角度，聚焦当下科技领域大热的“人工智能”技术，预见一场即将爆发的智能危机。

在不久的将来，人类研发出一种能够控制人思想行为的人体智能芯片，利欲熏心之人企图利用该芯片控制全人类，正义之士挺身而出盗走源代码芯片阻止这场智能危机。

被邪恶组织囚禁于死亡谷的国际顶尖杀手“萧宇”，虽心怀正义却不得不为了被绑为人质的女儿和妻子追回源代码芯片，在内心的矛盾挣扎中踏上消灭正义的杀手之路。

主角萧宇是人类抗争精神的一个集合体，他不屈服于命运的安排，现实却让他不得不成为被感情捆绑的野兽，为了想要守护的人，必须把自己推向罪恶的深渊。

“人可以被毁灭，但不能被打败”，即使科技成为超越人性的存在，也绝不能放弃作为人的自由。

《终极代码》作为国产院线少见的打造超级英雄电影，将视角放在近未来的智能科技危机上，以写实的硬汉动作风格，展现人类的坚韧不屈。

影片大胆采用新生代动作演员，在致敬老一辈动作演员的同时，勇敢创新，以不同于传统动作电影的方式展现国产动作电影魅力。

《我不是药神》

徐峥今年前两度监制的《幕后玩家》和《超时空同居》都获得了超乎预期的票房成绩，宁浩和徐峥的金牌组合监制的《我不是药神》质量应该是过硬的。

影片取材于2015年轰动全国的“陆勇事件”，聚焦中国医药黑幕，展现底层小人物的辛酸。

《我不是药神》早期曾用名《印度药神》，后期调整为《中国药神》，影片去年3月中旬开机，于6月中旬杀青，经过一年终于在今年暑期档上映。虽然并不是那种续集和衍生的知名IP类型，但仍然在今年暑期档是不容忽视的一匹黑马。

《西红市首富》

作为内地目前喜剧片的新贵，开心麻花对于很多观众和粉丝而言，就是“品质保证”的代名词。

《西虹市首富》虽然本片没有主打“开心麻花”的招牌，但是无论是导演编剧闫非、彭大魔还是主演“夏洛”沈腾携的回归，都标志着这是一部《夏洛特烦恼2》。

《西虹市首富》的故事发生在《夏洛特烦恼》中的“特烦恼”之城“西虹市”。正处于人生最低谷的王多鱼（沈腾饰演）接受了神秘台湾财团“一个月花光十亿资金”的挑战。本以为快乐生活就此开始，王多鱼却第一次感到“花钱特烦恼”！

作为开心麻花人气最高的演员，虽然在《羞羞的铁拳》中做了回绿叶，但这次的新片《西虹市首富》他又要挑大梁了。

但目前《西虹市首富》曝光度并不高，首款预告虽然水花很大，但是笑点着实一般。也许正片会有惊喜也说不定，毕竟沈腾是个自带搞笑buff的存在。

《爵迹2》

《爵迹》第一部曾在2016年国庆档上映，影片噱头足够，却只获得了不到4亿的票房，令人大跌眼镜。

两年后重新回归的续集《爵迹2》，据说特效与剧情全新升级。

故事承接上部，为了完成前六度王爵西流尔的遗愿，鬼山莲泉、银尘、麒零、天束幽花四人决定一起前往，解救被白银祭司封印的前一度王爵吉尔伽美什。却遇上白银祭司派出的最强杀手阵容：幽冥、特蕾娅、漆拉。一场正面交锋在所难免，整个亚斯蓝帝国最阴暗的秘密也将逐渐浮出水面。

之前导演郭敬明还与毒舌电影的撕逼还记忆犹新，对于从不缺话题和关注度的郭导这次对《爵迹2》似乎信心十足，但是在强敌环绕的档期中，这部电影会有怎样的表现还有待观望。

而由朱延平执导的《新乌龙院之笑闹江湖》原本定档五一，而后来本片选择和《邪不压正》同一时间定档同一天，不得不令人称赞其勇气。除了原阵容主演吴孟达、郝劭文、叶全真之外，还有新加入的曾志伟和宋小宝，可以说是笑星云集。

在暑期档大量级影片的强势碾压下，导演朱延平此次回归内地市场，是续写传奇还是像刘镇伟一样毁了自己曾经创造了经典IP，emm...不好说。

此外，从《大圣归来》到《大鱼海棠》到《大护法》，这个每年最具话题性的成人动画系列的档期。而今年，首次放弃这一档期的光线则将彩条屋的动画《昨日青空》放到了8月10日。

今年占据暑期动画黄金档期的是国漫《画江湖》系列招牌《侠岚》的大电影《风语咒》。从目前官方曝光的海报来看，场景与细节制作还是很不错的，希望能有个好成绩。

当然以上列举的并非全部，但国产电影宁愿挤破头扎堆混战，也不愿更换档期与进口片抢票房正在成为常态。

六月的冷清势必会让国产片的七月战场更为激烈，谁是赢家，谁是炮灰，谁又是黑马，下个月即见分晓。