网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>时光影迷会>>这个七月哪些电影值得期待

这个七月哪些电影值得期待

加入收藏

2018-6-26 12:12:33

转眼六月迎来尾声，《侏罗纪公园2》票房登顶，《超人总动员2》强势接棒，进口片成票房收割机，国产电影集体哑火，集中混战七月。

这个七月注定将是一个不平常的七月，姜文、张艺谋、徐克三大导演齐聚，还有徐铮、沈腾锦上添花，令人期待。

《邪不压正》

姜文四年磨一剑执导并主演作品《邪不压正》改编自张北海的小说《侠隐》，是姜文“民国三部曲”的第三部，彭于晏、廖凡、周韵、许晴加盟本片出演重要角色。

上次世界杯周期（2014年），姜文的《一步之遥》上映，本是最具年度华语片票房冠军潜力，但最终只收获5亿出头票房。

今年7月，首次进入暑期档的“鬼才”导演姜文将会用《邪不压正》给我们带来什么样的惊喜，相信不少影迷仍对此满怀期待。

影片讲述1936年的北平，彭于晏饰演的青年侠士李天然为寻找五年前师门血案的元凶，深入古都的胡同巷陌，随着他调查逐渐深入，京城各路人马斗智斗狠浮出水面的故事。

作为姜文北洋系列三部曲的终结篇，从目前曝光的预告片来看，《邪不压正》已经舍弃掉之前《一步之遥》晦涩难懂的个人风格，不再复刻大上海的纸醉金迷。

而是更贴切老北平的武侠风格，颇有《让子弹飞2》的神韵。其实只要姜文想，他仍然是内地可以把个人诉求和商业因素平衡做到最好的导演之一。

《狄仁杰之四大天王》

徐克老怪的《狄仁杰》系列影片，总给影迷相当大的期待和观影满足感，狄仁杰系列前两部《通天帝国》《神都龙王》均为当年国庆档票房冠军。

时隔五年归来，作为狄仁杰品牌系列第三部最新作品《狄仁杰之四大天王》却选择了暑期档上映。

电影连接上部故事，狄仁杰(赵又廷饰）大破神都龙王案，获御赐亢龙锏，并掌管大理寺，使他成为武则天（刘嘉玲饰）走向权力之路最大的威胁。狄仁杰既要守护亢龙锏，又要破获神秘奇案，还要面对武则天的步步紧逼，大唐江山陷入了空前的危机之中……

《狄仁杰之四大天王》是今年暑期档敲定日期最早的一部，也是曝光物料、海报、预告片较多的一部。

然而，预告在视效上却被大家诟病为网游宣传片。在接连经过《西游伏妖篇》《奇门遁甲》二连败之后，这次再次回归的徐克，能否摘掉江郎才尽的帽子呢？

《 影 》

张艺谋的新古装电影《影》来了，这次依旧是具有浓厚的色彩风格，黑白灰的主调，严肃而庄重的水墨风将给观众带来不一样的视觉享受。

《影》根据三国故事改编，但张导称“它已经不是三国故事的样子”。这是一个关于替身的故事。

替身自古有之，人称“影子”。有刺杀，就有影子，影子必须在危急关头挺身而出，替主人博回一命；影子又必须与真身互为一体，令旁人真假难辨如同孪生。若无真身，影子何在？

关于影子的来龙去脉，真身从来忌讳莫深，不愿提及而令真相扑朔迷离。是愿做真身，还是愿做影子？是明处做人，还是暗处做鬼，换作是你，如何选择？

然而，在有些人面前，人生从来都不是A or B的简单选择题，当巨大的危机降临时，每个选择的背后都必须承受巨大的压力，甚至是付出生命的代价。

或将于今年上映的动作电影《终极代码》将站在未来的角度，聚焦当下科技领域大热的“人工智能”技术，预见一场即将爆发的智能危机。

在不久的将来，人类研发出一种能够控制人思想行为的人体智能芯片，利欲熏心之人企图利用该芯片控制全人类，正义之士挺身而出盗走源代码芯片阻止这场智能危机。

被邪恶组织囚禁于死亡谷的国际顶尖杀手“萧宇”，虽心怀正义却不得不为了被绑为人质的女儿和妻子追回源代码芯片，在内心的矛盾挣扎中踏上消灭正义的杀手之路。

主角萧宇是人类抗争精神的一个集合体，他不屈服于命运的安排，现实却让他不得不成为被感情捆绑的野兽，为了想要守护的人，必须把自己推向罪恶的深渊

“人可以被毁灭，但不能被打败”，即使科技成为超越人性的存在，也绝不能放弃作为人的自由。

《终极代码》作为国产院线少见的打造超级英雄电影，将视角放在近未来的智能科技危机上，以写实的硬汉动作风格，展现人类的坚韧不屈。

影片大胆采用新生代动作演员，在致敬老一辈动作演员的同时，勇敢创新，以不同于传统动作电影的方式展现国产动作电影魅力。

《我不是药神》

徐峥今年前两度监制的《幕后玩家》和《超时空同居》都获得了超乎预期的票房成绩，宁浩和徐峥的金牌组合监制的《我不是药神》质量应该是过硬的。

影片取材于2015年轰动全国的“陆勇事件”，聚焦中国医药黑幕，展现底层小人物的辛酸。

《我不是药神》早期曾用名《印度药神》，后期调整为《中国药神》，影片去年3月中旬开机，于6月中旬杀青，经过一年终于在今年暑期档上映。虽然并不是那种续集和衍生的知名IP类型，但仍然在今年暑期档是不容忽视的一匹黑马。

《西红市首富》

作为内地目前喜剧片的新贵，开心麻花对于很多观众和粉丝而言，就是“品质保证”的代名词。

《西虹市首富》虽然本片没有主打“开心麻花”的招牌，但是无论是导演编剧闫非、彭大魔还是主演“夏洛”沈腾携的回归，都标志着这是一部《夏洛特烦恼2》

《西虹市首富》的故事发生在《夏洛特烦恼》中的“特烦恼”之城“西虹市”。正处于人生最低谷的王多鱼（沈腾饰演）接受了神秘台湾财团“一个月花光十亿资金”的挑战。本以为快乐生活就此开始，王多鱼却第一次感到“花钱特烦恼”！

作为开心麻花人气最高的演员，虽然在《羞羞的铁拳》中做了回绿叶，但这次的新片《西虹市首富》他又要挑大梁了。

但目前《西虹市首富》曝光度并不高，首款预告虽然水花很大，但是笑点着实一般。也许正片会有惊喜也说不定，毕竟沈腾是个自带搞笑buff的存在。

《爵迹2》

《爵迹》第一部曾在2016年国庆档上映，影片噱头足够，却只获得了不到4亿的票房，令人大跌眼镜。

两年后重新回归的续集《爵迹2》，据说特效与剧情全新升级。

故事承接上部，为了完成前六度王爵西流尔的遗愿，鬼山莲泉、银尘、麒零、天束幽花四人决定一起前往，解救被白银祭司封印的前一度王爵吉尔伽美什。却遇上白银祭司派出的最强杀手阵容：幽冥、特蕾娅、漆拉。一场正面交锋在所难免，整个亚斯蓝帝国最阴暗的秘密也将逐渐浮出水面。

之前导演郭敬明还与毒舌电影的撕逼还记忆犹新，对于从不缺话题和关注度的郭导这次对《爵迹2》似乎信心十足，但是在强敌环绕的档期中，这部电影会有怎样的表现还有待观望

而由朱延平执导的《新乌龙院之笑闹江湖》原本定档五一，而后来本片选择和《邪不压正》同一时间定档同一天，不得不令人称赞其勇气。除了原阵容主演吴孟达、郝劭文、叶全真之外，还有新加入的曾志伟和宋小宝，可以说是笑星云集。

在暑期档大量级影片的强势碾压下，导演朱延平此次回归内地市场，是续写传奇还是像刘镇伟一样毁了自己曾经创造了经典IP，emm...不好说。

此外，从《大圣归来》到《大鱼海棠》到《大护法》，这个每年最具话题性的成人动画系列的档期。而今年，首次放弃这一档期的光线则将彩条屋的动画《昨日青空》放到了8月10日。

今年占据暑期动画黄金档期的是国漫《画江湖》系列招牌《侠岚》的大电影《风语咒》。从目前官方曝光的海报来看，场景与细节制作还是很不错的，希望能有个好成绩。

当然以上列举的并非全部，但国产电影宁愿挤破头扎堆混战，也不愿更换档期与进口片抢票房正在成为常态。

六月的冷清势必会让国产片的七月战场更为激烈，谁是赢家，谁是炮灰，谁又是黑马，下个月即见分晓。

标签： 电影(20530) 姜文(484) 暑期档(37)
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
时光影迷会 13539

RSS订阅

时光影迷会

478190名成员9543个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 