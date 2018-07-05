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电影没有投机取巧，拿命拼才是动作演员的生存法则

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2018-7-5 11:33:39

“从决定成为动作演员的那一刻开始，就要做好受伤的觉悟和吃苦的准备。”这是刚入行时，一位前辈教给吴治廷的话。而此后的种种经历，也都应验了这句话。

拿命拼才是动作演员的生存法则。真正的动作演员是一份高危职业，虽然在屏幕上出尽风头，但他们背后的付出和对身体的损耗也是常人难以承受的。

记得有人曾问成龙那些跳楼动作是怎么拍的？成龙的回答很简单。

“准备、开拍、起跳、停机、送医院。”

所以成龙拍戏的片场门口永远有辆“白车”等着送伤员就医，医院里永远有7张病床专门留给成家班。

我们是幸运的，因为我们见证了那个最辉煌的动作电影时代。作为观众我们能尽情享受动作电影所带来的感官刺激，但对于动作演员来说，每一次都是在搏命。

专业是持之以恒的专注、努力和不断练习的结果。在演艺圈众多前辈面前，半路上道的吴治廷为弥补表演专业上的不足，一直刻苦磨砺自己。

从一名功勋卓著的军人，转型成为一名默默无闻的动作演员，需要多大的勇气？在远大前程与理想之间，新生代动作演员吴治廷却从未后悔过自己的选择。

初入这行，没背景又没人脉的吴治廷四处碰壁。在各种剧组里就像个小透明一样默默努力着，有时候等一场戏或者只是一个镜头就需要一整天，甚至更久，因为没有人会去等一个群演或替身，大多数时候都是“行就行，不行就换人”。

尤其是在小鲜肉当道的影视圈，他这种不会刻意讨好也不会装傻卖萌的直男性格，连个男N角都要自己费尽心思去争取。

时间久了，亲戚朋友都建议他转行，随便去哪都比这种吃力又望不到头的日子强。

每个人的人生总会有很多种选择，你可以选择保持热情努力上进，也可以选择安逸地混日子，但无论怎么选，我们最后都得为结果买单。

“最大的遗憾不是失败，而是我本可以。如果还没努力到无可奈何就放弃，那我的人生就真的只能那样了。”吴治廷并不想就这样认输。

演员们的竞争不亚于社会职场的竞争，若不想被替代，最好的办法就是保持热情，提升自己。

为了维持最佳的镜头感，不论多忙，每天也要抽出数小时健身，严格自律。无论跑龙套也好，替身也好，只有认真对待，才能有所收获。

“一件事很容易应付，但应付完了之后不觉得是在浪费青春消耗精力吗？热情总有一天会被消磨殆尽，但在那之前，我想把它放在更多有意义的事情上。”

即使部队里的训练与实战经验让他在动作上占有一定优势，但拍戏与实战不一样，动作的拿捏、动作的掌控以及演技与台词功底这些都是需要学习的。

在剧组待命时，吴治廷利用尽可能多的机会观察学习，自己模仿训练，琢磨技巧。

入行近十年，凭着对动作电影的一腔热血与刻在骨子里的倔强，在一次次的挫折中积累经验，直面自己，不去在意他人的眼光与质疑，努力让自己变得更好。

一切的付出总会迎来收获的一天，他的能力也逐渐得到业内人士的认可。今年由他主演的一部院线动作电影《终极代码》或将于国内上映。

这部主打新生代新力量的作品，不再以流量明星为噱头，而是将重点放在内容质量上，努力为观众献上一部诚意之作。

影片以实景拍摄为主，无论是夺人眼球的爆炸还是生死时速的飞车追逃，全部真人上演。在影片中承担大部分打戏的吴治廷更是亲自完成各种高难度动作，所受大大小小的伤不计其数。

生命只有一次，每个人都怕死，但吴治廷却从未退缩，冒着生命危险做着自己想做的事。有些人抓住机会了，就会拿命去拼，但有些人拿出了命想去拼，却没有机会。

“我并不觉得自己比谁强，只是比一些人幸运而已，因为在我身后还有许多不那么幸运的人一直在坚持。”

如果可以，他希望自己能成为像前辈们一样，可以用灵魂来体现生命的专业动作演员。虽然还相差很远，他但会以此为目标一直无畏地走下去。

标签： 动作演员(14) 终极代码(112) 吴治廷(4)
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