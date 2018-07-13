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中国的非典型坎普电影《邪不压正》

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2018-7-13 14:31:22

刚看完《邪不压正》，内心是失落的。

 

其实姜文从《太阳照常升起》就被“争议”着，直到《让子弹飞》扳回一局，然后继续放飞自我，从高开低走的《一步之遥》一直到现在的《邪不压正》，拍成现在这个样子，我不算特别意外。近期有底气的电影都提前半个月就开始点映，而《邪》却迟迟不肯揭开面纱，大概是片方也对该片的钱景没什么信心，只能留到公映日来个一锤定音了。

 

《邪》的故事背景是北洋军阀到日据时期，但我感受不到历史感，一切看上去都那么新，屋顶上没有杂草青苔，人在上面可以乱跑乱跳，底下住的人也不会抗议，这种风格就是坎普啊！台词的拿腔拿调、表演的假模假式、恶作剧似的情节设计，简直就是一部中国风的美国70年代坎普电影翻版。有趣的是，影评人史航还在片中扮演一个公公，还自污似的发表了一大通关于“国内影评人”卑微地位的台词，让人捧腹，但其目的是强行拉你出戏。

 

可见姜文真是老顽童，他心目中的大师估计是昆丁·塔伦蒂诺。如果说《让子弹飞》如《杀死比尔1》般张扬，那《邪》就如《杀死比尔2》般克制、冗长。《杀死比尔2》中的几段短暂的动作场面也如前部一样好看，但中间夹杂了太多叨逼叨的话痨，让观众本来高涨的热情渐渐冷却，最可气的是最后的绝杀竟然一下子就over了，好像一个玩笑。《邪》的开头最精彩，但越往后越乏味，直到彭于晏试图和周韵调情时，一股真气已经一泻千里。

 

周韵的porker face和彭于晏的挤眉弄眼，一对让人很奇怪的绝缘体cp，姜文在这条鸡肋上浪费了太多的时间。给自己老婆加戏可能是情不自禁，贾樟柯和陈凯歌也有类似的毛病，但周韵的演技确实无过人之处，就连本片中的许晴的一半风情都没有，真如白开水般的寡味。许晴是本片中的亮点，没有她的点缀，本片会更为无聊，她才是坎普片中的drama queen。

 

如果中国有分级制，姜文定会走得更远，电影也肯定比现在的成品好看。诚然如此，《邪》中也撒了一些重口味佐料，如烤熟的裸女、血腥的枭首、倒吊着拔牙、彭于晏的裸奔等，虽然是惊鸿一瞥，稍纵即逝，但B级片趣味却是诚意奉送了。

 

《邪不压正》是国内电影中的另类作品，虽然有瑕疵，但也阻挡不住影迷们的热情，所以该看的人还是要看的，至于能收获多少快乐就不一定了。

 

ps，姜文是多喜爱《 By the Sleepy Lagoon 》这首曲子，竟连一首民国音乐（夜上海、玫瑰玫瑰我爱你、天涯歌女等标配）都没有放。

 

7.2 

邪不压正 (2018)

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邪不压正/Hidden Man(2018)
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