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《阿修罗》：东方奇幻的涅槃之作，六道众生的史诗传说

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2018-7-14 9:57:54


“世界那么大，我想去看看。”属于人界牧羊少年如意的人生理想，或许莫过于此，单纯美好且不夹杂任何杂质。从小被大篷车木偶戏的童话故事浇灌成长，如意内心自然而然萌发的憧憬与冲动，实在太渴望能够追逐古老传说主角的足迹，从而踏遍六界化身为王。


奈何，命运的不可测难捉摸，不期然间如意被多方势力寻寻觅觅“发现”，更借由阿修罗王之手的推动，裹挟懵懂好奇与阴谋布局，拉开属于他的六界之旅序幕。一眨眼就看见，那敲开新世界的阿修罗之门，以及其背后隐藏的无尽轮回宿命与不屈为爱而战。《阿修罗》的宏大奇幻世界观已然被建构起来，却也愈加令人陷入不可名状的恐惧与彷徨。难道这就是如意一直想要去探寻的阿修罗世界，难道这就是少年心中从小被埋藏的冒险之旅，难道一切的一切都是更恐怖的骗局与末日……

毋庸置疑，一部六年磨一剑的精耕细作电影，更耗资达7.5亿的国产奇幻大片，《阿修罗》的“难产”源自对品质的高要求严把关。如今强势杀入暑期档成为唯一一部奇幻大片，无疑多少会令人有些许怀疑，但观罢却是酣畅淋漓的一场视听盛宴洗礼。好钢用在刀刃上，巨资用在视效上，本片呈现不仅是云海奇石、碧水蓝天、珍奇异兽、巍峨宫殿，更是六界众生各具特色极具质感的服装造型设计，以及远赴宁夏、青海等实地取景缔造的恢宏瑰丽光影冲击，着实是令人观之目不暇接目眩神迷欲罢不能。


在五毛钱特效横行的中国影视界，中国观众早就被劣质廉价特效坑得叫苦不迭，如今耗资7.5亿的《阿修罗》无疑是一部诚意之作。实景拍摄与强大班底制作，已足可比拟好莱坞顶级大片制作水准，跃然眼前的视觉体验绝对值回票价，也是国产电影工业完成的一次伟大进击，而属于东方内核与西方奇幻完美混搭的如此电影，怎能不变得好看好听更耐人咂摸滋味。

作为奇幻大片的忠实拥趸，脑海第一印象自然是弹出《指环王》、《霍比特人》等西方经典奇幻大片，而摇一摇脑子回溯近些年国产奇幻片影像，似乎剪不断理还乱的总是各种人妖虐恋各种撕逼恶战各种五毛特效，实在令人哀莫大于心死。也许是过于苛求，但置身中华五千年的浩瀚文明，《山海经》、《西游记》、《封神演义》、《聊斋志异》等一众古典奇幻文学名著呼啸而来，我们还有何理由眼巴巴瞅着好莱坞缘木求鱼？


所幸，《阿修罗》的姗姗来迟终归顺利问世，拒绝烂大街人妖虐恋俗套模式，而是别具匠心打造一出“少年如意的烦恼”故事。脱胎于东方佛经中的六道轮回，一天道、二阿修罗道、三人道、四畜牲道、五饿鬼道、六地狱道。这其中，阿修罗道无疑是最令人感兴趣，毕竟佛经典籍中所阐述的阿修罗太过引人入胜，“男阿修罗于各道中，常常兴风做浪，好勇斗狠，于诸天中，不时攻打天王，以谋夺位。女阿修罗貌美，时常迷惑众生，使难修行。”

不难看出，《阿修罗》电影中的三位一体塑造，即吴磊、梁家辉与刘嘉玲分饰阿修罗王各一头，洞察之头、欲望之头与谋略之头，就是源于此。有本可循让本片的故事从立意就特别抓人，而开篇一场百年前盛况空前惨烈无比的阿修罗王攻天之战，更是早早就引爆观影的第一个小高潮。


没有悬念以阿修罗王的失败落下帷幕，却也恰恰是故事的源头开始，“洞察之头”的死去堕入轮回，无疑给所有观众内心埋下一颗好奇的种子。画风一变转入人界牧羊少年郎，打小与奶奶相依为命的牧羊安宁生活，看似平凡实则成为绝对关键铺垫，毕竟当如意以“王”的身份被迎回阿修罗世界，纷繁瑰丽的奇景异兽与奢华生活诱惑，欲望无疑开始侵占如意的纯良之心。

只是当阿修罗王欲望之头与谋略之头期待合体，他们的残暴统治与阴谋策划浮出水面，却是让如意被人界大爱洗礼过的爱心无法承受。如意由惧怕逃跑到被迫面对，及至慷慨而战选择以死抗争，用小我的牺牲成全大我的救赎，最终实现六界轮回重新归于和平安宁。如此有关六界轮回，有关正邪交锋，有关至善至爱，有关返璞归真的东方奇幻故事，一举规避越来越不受观众待见的国产奇幻片误区，讲好故事做好电影就是如此扎扎实实，无疑是给日渐式微的东方奇幻又注入一针强心剂。


有好故事打底，还有好视效渲染，自然也离不开好演技加持，并不复杂却依然丰满的人物塑造，无疑也是本片一众演员的精彩演绎呈现。吴磊作为大男主担纲如此奇幻大片主角，他对于如此角色的不同层次转变把握甚佳，尤其是最后决战大爱到极致的舍生取义爆发性演出，令人一下就被如此角色给感染几欲落泪。至于梁家辉与刘嘉玲两位老牌戏骨，他们将阿修罗王邪恶面的欲望与谋略演绎得入木三分牙根痒痒。

除此之外，本片的雄心还体现在塑造拥有鲜明特色的人物群像，一众配角尽皆癫狂全都有料，诸如反抗军领袖华蕊的英姿飒爽，小南瓜图卡的深情守护，高深莫测医师的循循善诱等。不再是二次元平面式扁平脸谱化设定，而是极为考究细节地打造出一个完整生态共存世界体。正是有如此野心与用心，片中一众癫狂群像活脱脱一出六界群英荟萃浮世绘，有血有肉更为之难忘。


这就是《阿修罗》植根于平凡现实世界的欲望思考，又叠加于吊诡奇幻世界的大爱探索，精彩演绎六道轮回的史诗传说。还有太多未知隐于某处，不为世人所知所晓，其奇幻魅力等待被揭开，而阿修罗仅仅只是其中一页，一如片尾如意用画笔一笔一画勾勒出的奇幻世界，在那里他完成见众生，见六道，见自己。


（文/醉卧浮生）

 

4.0 

阿修罗 (2018)

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