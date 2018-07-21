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小矮人里有大故事，《淘气大侦探》不仅有趣还有料

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2018-7-21 22:14:49

懂电影 更懂得你

当我们眼里静止的物体突然“活”了过来，会发生什么样有趣的故事呢？

皮克斯的《玩具总动员》聚焦我们儿时的玩具，一出出玩具们之间争风吃醋的故事让人忍俊不禁。福克斯的《博物馆奇妙夜》把镜头对准了历史悠久的博物馆，历史名人之间上演正邪大战的奇幻冒险故事可谓是险象迭生。

今天，“咆哮狮”米高梅则将视角对准了欧洲的花园装饰小矮人，带来了这部别具一格的电影——《淘气大侦探》。

小矮人里有大故事，《淘气大侦探》不仅有趣还有料

《淘气大侦探》讲述了花园装饰小矮人糯米欧、茱丽叶和家人落户伦敦后，两人正在为新的花园做准备时，却发现有人在绑架花园小矮人。就当两人外出回来后发现，整个花园小矮人都消失了。

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与此同时，名侦探糯尔摩斯和其搭档华生也在追查小矮人失踪一案。两组人就这样碰到了一起，两人决定一同调查案件，解救被绑架的小矮人。

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他们通过现场留下的线索，先来到了唐人街，

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紧接着有来到了博物馆，

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还来到了艾琳的小酒吧里打探消息，

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最后终于发现是福尔摩斯的老对手莫里亚蒂暗中策划的这一切。

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《淘气大侦探》巧妙的将著名的爱情档和侦探档组合在一起，碰撞出了新的火花。在这段探险之旅的过程中，破裂的爱情、有隔阂的友情得以重新修复，并且携手和好。

我们也看到了，剧情并不是一味的低幼和简单，四个主角顶着主角光环一路开挂。而是巧妙的设置了两个惊喜：一是华生的不满假意制造绑架事件，二是被绑架的小矮人策划了“越狱”。

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作为一部合家欢电影，《淘气大侦探》也注重探险过程的趣味性，画面也是色彩绚烂。

比如，在唐人街一幕里，招财猫、纸扇、红灯笼和cos西游师徒四人，不仅仅给电影增加了别样的中国风情，更是让中国观众感到会心一笑。

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还有，电影里特意表现出了福尔摩斯的记忆宫殿，黑白的色调设置不仅如同黑白魔方，更便于观众识别。

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之所以《淘气大侦探》精彩，与强大的主创离不开关系。

本片的导演是《功夫熊猫》的约翰·斯蒂文森，而为本片主要角色配音的包括“一美”詹姆斯·麦卡沃伊、“船长”约翰尼·德普、艾米莉·布朗特和切瓦特·埃加福特等。

这些强大的主创们不仅奠定了故事的精彩，也将故事想要表达的中心极为清晰——珍惜身边的人。

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朱丽叶虽然聪明果敢，但是常常忽视了家人糯密欧的感受。糯尔摩斯虽然是探案好手，但却常常华生的付出和陪伴。

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人的一生极其短暂，能够得一人的友谊与爱实属难得。因此，在人生前行的过程中不单单只会昂首向前，更要学会珍惜关爱身边人。

珍惜身边人，才是合家欢电影《淘气大侦探》想要传达给大小观众的思想。

爱电影，爱生活，尽在墨哥影像

7.4 

淘气大侦探 (2018)

影评(27)

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淘气大侦探/Gnomeo & Juliet: Sherlock Gnomes(2018)
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