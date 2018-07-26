《西虹市首富》来了！为什么人人都爱沈腾？

即将上映的《西虹市首富》，是一部由此前执导过《夏洛特烦恼》的年轻导演闫非与彭大魔创作的电影。

它为我们讲述了一个“如何在一个月之内花光10个亿？”的故事。 沈腾饰演的角色叫“王多鱼”，是一个丙级球队的守门员。这个坚守球场底线的球员，在一次大比分失球的比赛之后，丢掉了守门员这份工作。没有球队签他的情况下，原本就很落魄的生活一下子陷入了窘境。

这时候，一份“突如其来”的遗嘱，令他有了一个继承三百亿财富的机会。但要获得这个机会的前提，是要通过一个考验：那就是要在一个月之内，在一系列规则的限制下，花光十个亿。

为了通过这个听起来很爽的考验，王多鱼想尽一切办法花钱，但又不断地遇到阻碍。

一个个笑点，就在王多鱼克服重重阻碍花掉十个亿的过程中蹦跳了出来。

观众在整个观影过程中不断地爆发出笑声，得益于主创团队在笑点的设计上做得密集又搞笑。

作为一部喜剧电影，它的目的很明确：就是要让你笑出声。它用“一个月必须花光十个亿才能得到三百亿”这样一个点子来让“王多鱼”接受着兴奋与困扰：兴奋的是一下子能拥有大量财富，困扰的是在一系列规则的限定下，他并不能轻松地花钱。

这样一个设定本身就颇有趣味，既能展现主人公在寻求解决办法的过程不断碰撞出笑点，还能让观众间接体验一把“花钱”的乐趣。

而人物角色的设计则成了制造笑点的重要因素。“王多鱼”这个角色虽然看起来依旧是那种“很怂、能力一般然后对金钱又有着巨大渴望”的类型，似乎很难给人好感。但他又有内心的善良与坚持，性格上的纠结与选择，令这个人物丰满又富有喜感。

沈腾对这种角色的拿捏十分准确，将“王多鱼”那种小人物的“怂与贱”演绎得淋漓尽致，又把人的善良与坚持展现得感动人心。 他自身带给观众的喜剧形象，无形中就增添了不少喜感，即便镜头给过去他啥话都不说，光是做点表情，也会令观众忍俊不禁。

主演沈腾在语言、肢体动作的喜感把握上，做到了很精准的程度，让影片看起来笑点不断。

此外，这种笑点的不断输出， 也要归功于影片在文本上下的功夫：其所设计的大量的段子和梗，在沈腾的演绎下，都变成了通俗易懂的笑点。 他说台词的语气和节奏，他演绎一个表情或一个动作的分寸拿捏，都大大增强了文本要传递的效果。

加上影片在细节上也动了不少心思，有些笑点直接在人名、车牌号甚至桥梁名称（尽管一晃而过，还是被“冬梅大桥”给逗乐了）上体现了出来，细看的话肯定能get 到更多笑点。

可以说，无论是故事设定还是角色设计，《西虹市首富》都很好的实现了“令观众发笑”的目的。在沈腾和宋芸桦、张一鸣、常远、魏翔等演员的配合下，扎扎实实地制造了令人捧腹的笑点。就连很少演喜剧的张晨光，在这部电影里也奉献了精彩的表演。

《西虹市首富》可能是这个暑期档的又一部爆款，因为它能给观众带来最直接的喜感，不太费力就能收获一番欢乐的观影体验。

而沈腾则可能是这个暑期档最令人开心的喜剧演员，不过，他曾经在一个访谈中说过， 比起“喜剧演员”这个标签，他更喜欢的是另一个称呼：文艺工作者。

说起沈腾，若不是近距离地观察，我也不会相信生活中的他原来更多是严肃的一面。

很多演员为了配合自己电影的宣传，通常都会在出席首映礼或者其他通告活动时满脸堆笑，甚至极尽所能地在现场搞怪，力图制造一些轻松欢快的氛围。即便是平日里给人印象是那种很不苟言笑的艺人，也会为了宣传而呈现出逗趣的一面。

这再正常不过，配合电影宣传也是演职人员的一项必要的工作。只是，大多数观众对于一些演员，尤其是对喜剧演员的理解，往往会认为他们在银幕上下都是很搞笑的。沈腾当然也很擅长调动气氛，并且有着很高的情商，但他却并不是那种“为了活跃气氛而有意搞笑”的人。

以前在《夏洛特烦恼》做首映的时候，沈腾在互动环节就是一种很严肃的状态。到了前几天《西虹市首富》的首映礼，沈腾依旧保持着一种严肃，与电视上、银幕上那个特别搞笑的状态很不一样。

是沈腾不乐意和观众逗笑吗？还是沈腾对于这种活动感到厌倦？当然不是。他在和观众做交流的时候，仍然能非常机灵地制造出令人忍俊不禁的幽默，仍然能随机应变地令整个氛围变得轻松欢快。 他之所以呈现出一种严肃的状态，更多的，其实是一种认真与专业的态度。

据我的观察，在沈腾处于严肃状态时，他一般都是在认真地倾听：听其他主创分享电影拍摄的故事，听观众提出的问题或发表的感受。然后听完观众提问之后，他会认真地回答。这其实才是一个参与电影宣传工作的演员该有的专业状态：认真倾听，认真分享。

此外，尽管是作为主演，并且在知名度上远大于其他主创，他也丝毫没有要“通过多说一些话、多搞一点笑来突显自己”的意思，反倒是尽量简练地发言，甚至主动提醒媒体和观众多注意其他演职人员。

《西虹市首富》首映那天的一个细节让我印象深刻：某场观影结束后，照例是主创出来和观众做互动，当时有一个环节是邀请沈腾与万达影城的吉祥物合影互动，他在见到“吉祥物”之后，第一反应是询问“吉祥物”里头的扮演者热不热，合影完之后还说扮演者最好“脱掉衣服”，引得前排观众发出一阵笑声，却也同时被沈腾的这种关怀所感动。

你看啊，沈腾认真的时候，的确看起来挺严肃的。 但这种严肃，并不会让人产生距离感，反倒更让人欣赏。

其实回顾沈腾的演艺生涯，他的那种认真与专业的态度，很大程度上促成了他今日所取得的成就。起初演话剧那会儿，其实市场并不大，很多时候观众数量都不算很多。但是作为演出者，沈腾和他的小伙伴们经常会认认真真在台上表演，结束之后还会一直呆在台上谢幕，直到所有观众都退场。

后来上了春晚，被更多人熟知了，沈腾也没有任何的“膨胀”。反倒是在打磨作品方面，更为用心。

在《欢乐喜剧人》拿到冠军之后，多次登录各大综艺节目的他，人气越来越高，喜欢他的观众越来越多。但他依然将注意力放在作品之上，在参与《欢乐喜剧人》录制期间，为了每一期能推出原创的、有新意的作品，他和团队成员经常磨很久，一些花絮体现出来的，便是一个严肃、认真、投入的沈腾。

很多人分析沈腾为什么会如此受欢迎？有人说他不装不端，表演的时候很真诚，既不会过度去模仿什么，也不会刻意去拿丑、胖、残等一些人的缺陷来制作笑料。有人说他的小品常常包含了了很强的思想性，即使搞笑，也不是那种肤浅低俗的搞笑，而是带着“文化”的搞笑。

也有人说，喜欢沈腾是因为他的演技，因为他的表演很走心。大多数人有这个共识，源于《欢乐喜剧人》里那一个致敬卓别林的作品。

沈腾自己曾在接受采访时就说过，他最喜欢的一部电影，便是卓别林的《城市之光》。而在那次致敬喜剧大师的作品里，最后那一个带着落寞望向观众的画面，触动了很多人的心弦——在他的眼神里，既有一种悲情的落寞，又有一种纯粹的清澈。

我也认为沈腾是一个好演员。

很多观众对喜剧演员容易产生一些误解：认为他们不过是靠段子、靠夸张的形体动作来制作笑料，并不需要太多的演技。但其实，创作一个令人发笑的喜剧作品很难，演一个喜剧角色也很难，而演一个深入人心的喜剧角色，更是难上加难。

在电影《夏洛特烦恼》里，正是沈腾的表演，让夏洛这样一个胆小怕事又渴望爱情、渴望成功的人物变得丰满且接地气。

沈腾在演绎夏洛这个角色的时候，把握得很自然，“畏畏缩缩”与“忘乎所以”的两种状态都演得恰到好处，仿佛夏洛就是沈腾，沈腾就是夏洛。这不仅让很多观众为影片的笑点捧腹大笑，也深深地记住了夏洛这个角色。

在“夏洛”之后，沈腾一方面上综艺，一方面也出演了几部电影。有意思的是，即便是以客串的方式参与，沈腾也能给观众留下深刻的印象。

比如《羞羞的铁拳》里，那个喊着“你过来啊！”的张茱萸；比如《龙虾刑警》里那个抱着一只狗的饭店老板，戏份都不算多，却足以令人记住。

到了现在的《西虹市首富》，沈腾的主演，就像有观众映后交流时提到的那样： 成为了影片的“特笑”担当！

想起首映礼的另一个细节：

在映后交流中，有位观众拿他和陈佩斯作比较，认为沈腾是一位”特别棒”的喜剧演员。

沈腾赶紧拿着话筒说不能和大师相比较，并说自己“在这个领域待的时间比较长，但能力还比较小，需要慢慢向大师学习，要多拍一些好的东西。”

全场响起一片掌声。

认真、专业、谦逊 ，这样的沈腾，谁不喜欢呢？

​PS：文字为作者原创，图片均源于网络。







